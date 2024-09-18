В Ярославле эвакуировали детскую поликлинику: что случилось

— В это время должна была проходить диспансеризация для детей нескольких садиков. Мы пришли с ребенком, а все — и врачи, и пациенты — стоят на улице. Говорят, что в помещении кто-то оставил сотовый телефон. Его решили поверить на безопасность. Приехала полиция с собакой. Здание обследовали, опасности не обнаружили, затем людей впустили внутрь, — рассказала порталу 76.RU очевидец.