В Ярославле эвакуировали детскую поликлинику: что случилось

В Ярославле 18 сентября эвакуировали детскую поликлинику на проспекте Дзержинского, 16. Это произошло в районе 10 часов утра.
— В это время должна была проходить диспансеризация для детей нескольких садиков. Мы пришли с ребенком, а все — и врачи, и пациенты — стоят на улице. Говорят, что в помещении кто-то оставил сотовый телефон. Его решили поверить на безопасность. Приехала полиция с собакой. Здание обследовали, опасности не обнаружили, затем людей впустили внутрь, — рассказала порталу 76.RU очевидец.
Факт ЧП подтвердили в региональном Минздраве.
— В поликлинике, действительно, обнаружили оставленный кем-то сотовый телефон. Руководство медучреждения, действуя по инструкции, вызвало на место оперативные службы, которые проверили здание и убедились, что опасности для людей нет. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме, — прокомментировали в региональном Министерстве здравоохранения.