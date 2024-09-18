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Происшествия В Ярославле эвакуировали детскую поликлинику: что случилось

В Ярославле эвакуировали детскую поликлинику: что случилось

Подробности происшествия рассказали очевидцы и власти

1 951
3 комментария

В Ярославле эвакуировали детскую поликлинику

В Ярославле 18 сентября эвакуировали детскую поликлинику на проспекте Дзержинского, 16. Это произошло в районе 10 часов утра.

— В это время должна была проходить диспансеризация для детей нескольких садиков. Мы пришли с ребенком, а все — и врачи, и пациенты — стоят на улице. Говорят, что в помещении кто-то оставил сотовый телефон. Его решили поверить на безопасность. Приехала полиция с собакой. Здание обследовали, опасности не обнаружили, затем людей впустили внутрь, — рассказала порталу 76.RU очевидец.

Факт ЧП подтвердили в региональном Минздраве.

— В поликлинике, действительно, обнаружили оставленный кем-то сотовый телефон. Руководство медучреждения, действуя по инструкции, вызвало на место оперативные службы, которые проверили здание и убедились, что опасности для людей нет. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме, — прокомментировали в региональном Министерстве здравоохранения.

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Детская поликлиника Эвакуация ЧП Происшествие
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Комментарии
3
Гость
58 минут
Случилась очередная ( теперь уже ежедневная) ГОЙДА
Гость
1 час
Ну ведь телефон не пейджер...
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