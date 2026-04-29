Аномальная весна грозит вспышкой опасного вируса: в чём причина

Тяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Холодная погода весной может привести к активации штаммов гриппа и дальнейшему росту заболеваемости. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И, естественно, грипп в этот период может проявить свою активность», — рассказала Малинникова.

По словам вирусолога, пострадать от гриппа и ОРВИ весной могут люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. При этом болезнь будет протекать тяжелее из-за аллергического компонента.

Кроме того, тяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний. Среди них бронхиальная астма или хроническая болезнь легких.

«Важно понимать: сегодня эпидемический шлейф мы еще наблюдаем, фиксируются случаи ОРВИ, гриппа и ковида. Поэтому не стоит забывать о профилактике», — заключила эксперт в разговоре с РИА Новости.