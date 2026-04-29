НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 758мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,07
EUR 91,96
Шансы «Локомотива» на чемпионство
Что со складом ВБ под Ярославлем
Здесь был Пушкин
Сколько волков обитает в регионе
Пятеро пострадали в ДТП
Экономический прогноз
Балерины с «Алиэкспресс»?
Задержат рейсы
Здоровье Аномальная весна грозит вспышкой опасного вируса: в чём причина

Аномальная весна грозит вспышкой опасного вируса: в чём причина

Вирусологи бьют тревогу

1 040
Тяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUТяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Тяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Холодная погода весной может привести к активации штаммов гриппа и дальнейшему росту заболеваемости. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И, естественно, грипп в этот период может проявить свою активность», — рассказала Малинникова.

По словам вирусолога, пострадать от гриппа и ОРВИ весной могут люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. При этом болезнь будет протекать тяжелее из-за аллергического компонента.

Кроме того, тяжелые симптомы могут перерасти в обострение других заболеваний. Среди них бронхиальная астма или хроническая болезнь легких.

«Важно понимать: сегодня эпидемический шлейф мы еще наблюдаем, фиксируются случаи ОРВИ, гриппа и ковида. Поэтому не стоит забывать о профилактике», — заключила эксперт в разговоре с РИА Новости.

В ближайшие пять лет грипп станет основной причиной смертности. Также в этом списке есть сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. С таким прогнозом выступил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вирус Грипп Болезнь Здоровье Весна Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем