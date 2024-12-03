Как стать взрослым и перестать зависеть от родителей — гайд для зумеров от психологов

В сравнении с другими поколениями молодые люди более одиноки Источник: Ирина Шарова / 72.RU











«Как жить эту жизнь?» — задаются вопросом недавние школьники, только начинающие самостоятельно принимать решения и жить отдельно. Как понять, что ты уже взрослый? Как сепарироваться от родителей и не рассориться с ними? И наконец, что делать, если ты остался совсем один в чужом городе?

Наши коллеги из 72.RU попросили специалистов облегчить зумерам жизнь и ответить на эти вопросы с точки зрения психологической науки. Полезные подсказки, рассуждения и инструкции — в этом тексте.

Как успешно сепарироваться от родителей

Чтобы успешно пройти этот этап жизни, придется для начала взять на себя ответственность за решения. Как правило, это означает, что вчерашний подросток готов назвать себя взрослым.

— Быть взрослым — значит быть ответственным. Как стать ответственным? Ну, начать эту ответственность просто на себя брать. Ответственность — это не что-то такое, что просто сваливается на голову, а выбор, который нужно сделать, — рассказывает психолог, директор комьюнити специалистов «Поговорим.онлайн» Дарья Фролова.

И разумеется, нужно быть готовым к тому, что нельзя отделиться от родителей абсолютно без ссор и стресса, отмечают психологи. Более того, конфликты нужны: без них ничего не получится.

Советы психологов в видеоформате Источник: Надежда Александрова / Городские порталы

— У нас в обществе присутствует такая стигма конфликта самого по себе, хотя на самом деле рост и развитие любых отношений — личных, дружеских, семейных — происходит именно за счет конфликтов. Это то место, где мы встречаемся в своей разности, потому что до этого момента родители и дети находятся в некотором слиянии, — объясняет Дарья Фролова.

Один из главных инструментов — спокойствие. Вместо скандалов лучше выбрать для разговоров спокойный тон и формулировки. Например, вместо «Мама, ты лезешь в мою личную жизнь» лучше выбрать такую формулировку: «Это мое личное пространство. И правда, мне не очень комфортно делиться, куда я пошел и почему так решил».

Отношения не всегда можно сохранить — это нормально

Не менее важно дать родителям право с вами не соглашаться, отмечают специалисты. Их, как и детей, может раздражать тот факт, что им будто бы запрещено быть недовольными вашим выбором.

— Когда родителям что-то не нравится, ребенок начинает их переубеждать, мол, нет, вам должно это нравиться! Это совершенно необязательно. Мы не можем заставить других людей исключительно положительно относиться к нашему выбору, — отмечает Дарья.

Как утверждают специалисты, именно эта способность признать их право не соглашаться станет еще одним шагом к тому, чтобы стать самостоятельной личностью. Однако стоит понимать, что сохранить отношения с родителями получится не всегда. Отделение детей от родителей — ответственность не только молодого человека, но и взрослого.

Проблема отцов и детей — вечная Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Можно бесконечно пытаться выяснять что-то с родителями, какие-то предъявлять претензии или требования. Но это, правда, ответственность двусторонняя. Здорово, если получается оставаться в хороших отношениях, но, к сожалению, их не всегда возможно сохранить, не всегда они адекватно функционируют, — заключает психолог «Поговорим.онлайн» Виктория Авакимян.

Как после этого не остаться одному

Психолог Виктория Авакимян отмечает: современные молодые люди, только начинающие жить самостоятельно, например, переехав в новое место, действительно чаще страдают от одиночества. Причина заключается в том, что мир перешел в онлайн, и из-за этого общаться с людьми в реальности стало сложнее.

— Удивительно, но технологии, которые дают нам возможность взаимодействовать с людьми на другом конце земного шара, в то же время играют в минус. Кажется, мы потеряли что-то такое подлинное, и это грустно, — считает она.

Человеку, страдающему от одиночества, очень сложно вырваться из него самостоятельно. Это чувство может быть парадоксальным: тебе очень хочется с кем-то увидеться, но переживания настолько сильно захватывают, что не дают возможность что-либо предпринять.

Иногда без помощи близких не обойтись Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В этом случае психолог советует все-таки обратиться за помощью к специалисту. Это не всегда платно: есть ресурсы, где не нужно платить за первые три занятия, есть горячие линии поддержки. К тому же кабинеты психологической поддержки есть и в обычных больницах.

Что почитать по теме

По просьбе 72.RU Виктория Авакимян составила список полезной литературы по психологии, которая действительно может помочь разобраться в себе:

Габор Матэ «Рассеянные умы» — о синдроме дефицита внимания и о том, как с ним бороться;

Габор Матэ и Гордон Ньюфелд «Не упускайте своих детей» — о проблеме потери контакта детей и родителей;

Ричард Шварц «Мои разные „я“» — о способах борьбы с травмами с реальными упражнениями и инструментами;

Питер А. Левин «Пробуждение тигра» — о том, как переживания управляют нашим поведением;

Юлия Пирумова «Хрупкие люди. Все дороги ведут к себе» — о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди после перехода во взрослую жизнь;

Терренс Рил «От „Я“ к „Мы“» — о том, как строить отношения с близкими людьми;

Яо Найлинь «Все мои ментальные демоны» — о борьбе с депрессией, бессонницей и СДВГ;

Бессел ван дер Колк «Тело помнит всё» — о психотравмах и посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).