«Еще на подходе». Профессор рассказал, как быстро распознать грипп и убить его одной таблеткой

Врачи говорят, что сочетанная инфекция может протекать тяжелее всего Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Пандемия COVID-19 лишь на время оттеснила респираторные инфекции, и теперь, похоже, они активно наверстывают упущенное. Как отмечают эксперты, после COVID-19 эпидемии гриппа начали приходить даже раньше обычного — вот и в этом году ее ожидают уже в конце ноября — декабре с пиком в районе новогодних праздников. Предполагается, что этой зимой будут преобладать сочетанные вирусы гриппа H1N1 и вирусы гриппа B. А пока грипп еще только копит силы, по стране, словно на разогреве у главного солиста, уже вовсю циркулируют другие простудные напасти, и прежде всего риновирусы. Но то, что грипп обязательно будет, — сомнений у специалистов нет, увы, никаких.

О том, что стоит ожидать от сезона гриппа 2024/25 года и какие средства защиты сегодня наиболее актуальны, журналист MSK1.RU поговорила с главным специалистом по инфекционным болезням Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, д. м. н., профессором, директором НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрием Лиозновым.

Дмитрий Лиознов Источник: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

Прогнозировать нельзя — готовиться нужно

— Дмитрий Анатольевич, последняя пандемия именно гриппа, как известно, накрыла мир в сезон 2009–2010 годов. Но благодаря готовности врачей и наличию вакцин большого урона она не нанесла. Может ли подобная ситуация повториться теперь?

— То, что сезон ОРВИ уже идет, — мы это хорошо видим, в том числе по своим друзьям и близким. Грипп еще на подходе, но особых опасений он пока не вызывает — все его возбудители нам известны, в общую систему также встроился и возбудитель COVID-19. С другой стороны, опыт COVID-19 и предыдущих пандемий гриппа показывает, что вспышку заболевания невозможно спрогнозировать, она просто происходит, и мы всегда должны быть к этому готовы.

— А мы готовы?

— Диагностика, методы лечения, опытные врачи и эффективные препараты, которые назначаются только для лечения гриппа, и препараты более широкого спектра действия — всё это у нас есть. Существует система экспресс-диагностики, которая помогает и врачу, и даже самому пациенту в домашних условиях провести несложное исследование и узнать, есть у него грипп или нет. Также можно достаточно быстро узнать, есть ли у человека COVID-19, РСВ- или аденовирусная инфекция. В отношении возбудителей этих ОРВИ у нас есть зарегистрированные в РФ системы экспресс-диагностики. Возможно, они чуть менее чувствительны, чем, например, ПЦР, но зато это помогает врачу, когда он приходит к заболевшему взрослому или ребенку, быстро получить информацию, как говорится, «здесь и сейчас», назначить необходимый именно при гриппе препарат либо другой — для лечения ОРВИ. Кроме того, быстрая диагностика помогает при необходимости госпитализации больного определить соответствующий стационар — например, для лечения COVID-19 или в отделение для пациентов с гриппом и ОРВИ.

Дети под прицелом

— Дмитрий Анатольевич, для кого ОРВИ и грипп особенно опасны? Кто в группе риска?

— Традиционно ОРВИ протекает тяжелее у пожилых людей, тех, кто имеет сопутствующие патологии, и у маленьких детей до 6 лет. Статистика это подтверждает: например, в 2019 году, до пандемии, ОРВИ переболело 20,5 процента населения страны, было зарегистрировано 29 миллионов случаев, из которых 71,6 процента — дети до 17 лет (это примерно в 5 раз больше, чем в среднем по стране). Заболеваемость гриппом тогда же составляла 37,3 на 100 тысяч населения, среди детей — 95,9 на 100 тысяч, а у детей 1–2 лет — 176,6 на 100 тыс. В эпидсезон 2023/24 года дети составляли значительную долю среди госпитализированных и оказавшихся в реанимации в связи с гриппом. И это, повторюсь, от гриппа, который сегодня мы можем вполне предотвратить и с помощью вакцин, и с помощью эффективных противовирусных препаратов. Сегодня, по данным многих исследований, в том числе подтвержденных ВОЗ, большинство вирусов гриппа, к счастью, чувствительны к тем препаратам, которые мы применяем. Хотя мы, например, не рекомендуем применять «ремантадин» — прежде всего потому, что к нему почти 100-процентная нечувствительность вирусов гриппа, он неэффективен, хотя порой всё еще назначается и доступен во многих аптеках. С другой стороны, сегодня при гриппе доступны эффективные препараты прямого действия, в том числе с однократным приемом. Это помогает лечить детей — одна таблетка составляет весь курс терапии.

Первая и главная линия защиты от гриппа — это своевременная вакцинация. Взрослым людям важно не только привиться самим, но и побеспокоиться о детях и своих пожилых родителях. Вакцинальная кампания идет, она включена в Национальный календарь и она бесплатная (в отличие от многих других стран). Сегодня мы имеем достаточное количество хороших отечественных вакцин для любого возраста, одинаково эффективных, независимо от их производителя. Они все имеют одинаковый штаммовый состав, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. Такой же состав и у импортных антигриппозных вакцин, которые сегодня не всегда доступны. И кстати, мы никогда не используем вакцины прошлого года — они всегда делаются только под конкретный сезон.

Грипп ковиду не товарищ?

— Могут ли в одном сезоне одновременно атаковать нас и грипп, и COVID-19, и чем может грозить такое «наслоение» разных инфекций?

— Конечно, и так было всегда. И в этом эпидсезоне не ожидается ничего экстраординарного. В течение всего года мы наблюдаем циркуляцию различных возбудителей, одновременную циркуляцию. И, конечно, это приводит к тому, что мы регистрируем у населения различные респираторные инфекции независимо от времени года. Естественно, больше в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также закономерно, что в ряде случаев выявляются респираторные инфекции, вызванные двумя возбудителями, например, гриппом и COVID-19, гриппом и риновирусной инфекцией и т. п. Такая сочетанная инфекция может протекать более тяжело.

В любом случае человек с симптомами острой респираторной инфекции должен остаться дома, вызвать врача и следовать его рекомендациям.

— Если гриппом болеет один из членов семьи, нужно ли всем остальным принимать антивирусные препараты — для профилактики, чтобы тоже не заболеть?

— Это один из способов защиты людей, близко контактирующих с заболевшим, и он имеет свои плюсы и минусы. Помимо возможных побочных действий от приема самих лекарств, нерациональное применение антивирусных и антибактериальных препаратов может приводить к развитию резистентности (устойчивости. — Прим. ред.) того патогена, против которого он направлен. Поэтому, конечно, препараты должны назначаться по строгим показаниям. Но если речь идет о защите групп риска — о пожилых родителях, детях, людях с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые живут в квартире с болеющим родственником, — то, помимо общих мер профилактики (больного изолируют, к нему заходят только в маске, проводится соответствующая дезинфекция и т. д.), применение химиопрофилактики может быть целесообразно. Есть целый ряд препаратов в наших аптеках, в инструкциях к которым написано, что в качестве профилактики их также можно применять. Но и для профилактики как противовирусные, так и антибактериальные лекарства нужно применять курсом, строго по схеме, соблюдая дозировки и время приема, даже если угроза заражения, казалось бы, миновала — это важно для подавления тех микроорганизмов, против которых они направлены.

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