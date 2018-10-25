Женщина собиралась продать чужую квартиру

В Ярославле 48-летняя женщина попыталась отнять квартиру у своего знакомого.



Предприимчивая ярославна знала, что её товарищ любитель спиртных напитков. Не гнушался он и употреблением наркотиков. Мужчина жил один в квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей. Его знакомая знала об этом, так как долгое время работала риелтором. Ему кроме выпивки ничего не надо было. Женщина некоторое время снабжала его деньгами и алкоголем. А потом, воспользовавшись тем, что мужчина пьян, попросила у него паспорт и документы на квартиру.



— Женщина использовала надуманный предлог. Она быстро нашла покупателя, подготовила документы по сделке купли-продажи квартиры и сопровождала сделку в период её регистрации, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



В самый последний момент сделка сорвалась. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

