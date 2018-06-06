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Владимир Слепцов рассказал, сколько денег нужно закатать в ямы Ярославля

6 июня 2018 11:29
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дороги, ямы, Ярославль

Сегодня Владимир Слепцов отчитывается перед депутатами муниципалитета Ярославля о своей работе за прошлый год.

Когда градоначальник закончил с выступлением, посыпались вопросы от депутатов. Евгения Овод от фракции КПРФ заявила о критичной ситуации с текущими крышами на учебных заведениях Ярославля. Спросив мэра, почему бы не выделить больше денег на эту сферу?

Однако мэр возразил — денег нет.

— Коллеги, мы сами с вами утверждали цифры. У нас по ямам на дорогах, к примеру, необходимость более миллиарда рублей. Остро необходимо — 540 миллионов рублей. Но денег у города нет.

О чём ещё мэр рассказал в своём отчёте

А на что хватит денег, и какие дороги отремонтируют в этом году: смотрите полный список

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Фото: Александра Савельева
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