НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

3 м/c,

с-в.

 749мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Свалки во дворах
ПСБ: главные события года
Коммунальное ЧП в области
Поиск новых перевозчиков
Где отдохнуть зимой по-русски
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Жалоба на больницу
Нападение в магазине
Развлечения «К работе стало легче отношение»: Александр Петров рассказал, как его изменило рождение сына

«К работе стало легче отношение»: Александр Петров рассказал, как его изменило рождение сына

Актер также поделился опытом партнерских родов

157
Александр Петров вырос в Переславле-Залесском Ярославской области | Источник: «Шоу Воли» (16+), выпуск от 20.12.25, ТНТ Александр Петров вырос в Переславле-Залесском Ярославской области | Источник: «Шоу Воли» (16+), выпуск от 20.12.25, ТНТ

Александр Петров вырос в Переславле-Залесском Ярославской области

Источник:

«Шоу Воли» (16+), выпуск от 20.12.25, ТНТ

Актер Александр Петров рассказал, как рождение сына изменило его. В программе «Шоу Воли» артист признался, что теперь его жизнь делится на до и после.

«После этого начинаешь понимать, что всё, что происходило в твоей жизни раньше — кино, премии, премьеры, яркие события, — сильно меркнет перед этим моментом», — рассказал Петров.

Первенец у актера и его жены Виктории Антоновой родился 6 апреля 2025 года. Петров присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

На фото Петров с новорожденным сыном. В январе 2026 года ему уже девять месяцев | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На фото Петров с новорожденным сыном. В январе 2026 года ему уже девять месяцев | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фото Петров с новорожденным сыном. В январе 2026 года ему уже девять месяцев

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Это были космические ощущения. Всем мужчинам советую пережить такой опыт. Я перерезал пуповину. Мне кажется, что это должно быть исключительно по желанию мужчины — заставлять, конечно, не нужно. Но я правда всем советую это пережить, потому что это меняет жизнь на до и после», — сказал Александр Петров.

Актер также поделился, что после рождения ребенка у него изменилось отношение к работе.

«Работать стало легче: если что-то не сложилось, был неудачный съемочный день или я сильно устал, раньше я очень переживал и накручивал себя. Сейчас, когда прихожу домой, всё это просто испаряется», — отметил Петров.

В конце актер признался, что они с женой в будущем хотят родить еще детей.

Напомним, что 25 января Александр Петров отметил свое 37-летие. Его жена в соцсетях опубликовала семейные фото и написала трогательный пост про мужа. Подробнее читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Александр Петров Актер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
45 минут
Задолбали со своим Петровым
Гость
5 минут
Почему на фото один только Петров без Васечкиной ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем