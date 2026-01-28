«К работе стало легче отношение»: Александр Петров рассказал, как его изменило рождение сына

Александр Петров вырос в Переславле-Залесском Ярославской области Источник: «Шоу Воли» (16+), выпуск от 20.12.25, ТНТ

Актер Александр Петров рассказал, как рождение сына изменило его. В программе «Шоу Воли» артист признался, что теперь его жизнь делится на до и после.

«После этого начинаешь понимать, что всё, что происходило в твоей жизни раньше — кино, премии, премьеры, яркие события, — сильно меркнет перед этим моментом», — рассказал Петров.

Первенец у актера и его жены Виктории Антоновой родился 6 апреля 2025 года. Петров присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

На фото Петров с новорожденным сыном. В январе 2026 года ему уже девять месяцев Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Это были космические ощущения. Всем мужчинам советую пережить такой опыт. Я перерезал пуповину. Мне кажется, что это должно быть исключительно по желанию мужчины — заставлять, конечно, не нужно. Но я правда всем советую это пережить, потому что это меняет жизнь на до и после», — сказал Александр Петров.

Актер также поделился, что после рождения ребенка у него изменилось отношение к работе.

«Работать стало легче: если что-то не сложилось, был неудачный съемочный день или я сильно устал, раньше я очень переживал и накручивал себя. Сейчас, когда прихожу домой, всё это просто испаряется», — отметил Петров.

В конце актер признался, что они с женой в будущем хотят родить еще детей.