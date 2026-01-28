«К работе стало легче отношение»: Александр Петров рассказал, как его изменило рождение сына

Актер Александр Петров рассказал, как рождение сына изменило его. В программе «Шоу Воли» артист признался, что теперь его жизнь делится на до и после.
«После этого начинаешь понимать, что всё, что происходило в твоей жизни раньше — кино, премии, премьеры, яркие события, — сильно меркнет перед этим моментом», — рассказал Петров.
Первенец у актера и его жены Виктории Антоновой родился 6 апреля 2025 года. Петров присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.
«Это были космические ощущения. Всем мужчинам советую пережить такой опыт. Я перерезал пуповину. Мне кажется, что это должно быть исключительно по желанию мужчины — заставлять, конечно, не нужно. Но я правда всем советую это пережить, потому что это меняет жизнь на до и после», — сказал Александр Петров.
Актер также поделился, что после рождения ребенка у него изменилось отношение к работе.
«Работать стало легче: если что-то не сложилось, был неудачный съемочный день или я сильно устал, раньше я очень переживал и накручивал себя. Сейчас, когда прихожу домой, всё это просто испаряется», — отметил Петров.
В конце актер признался, что они с женой в будущем хотят родить еще детей.
