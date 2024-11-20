Красота-то какая! 14 эпичных фото нашей планеты — от них просто дух захватывает

Без сомнений, фотография — это искусство, которое требует терпения, решительности и наметанного взгляда. А мнение о том, что для хорошего снимка достаточно лишь вовремя нажать на кнопку, победители конкурса пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year 2024 разбивают в пух и прах. В своих работах они показывают Землю такой, какой мы себе и представить не можем. Вы только полюбуйтесь на эти невероятные кадры.
В номинации «Лес» победил фотограф из Тайваня Ширли Вунг. И здесь мы абсолютно солидарны с жюри — чтобы увидеть лес таким, нужен, кажется, не только талант, но и немого волшебства.
Японский фотограф Рёхэй Ириэ за своим лучшим снимком тоже отправился в лес. Только его кадр, в отличие от работы Ширли Вунг, отличается завораживающей мрачностью, в которой буквально утопаешь. Сразу вспоминается известная японская поговорка: чем больше ты всматриваешься в темноту, тем ближе ты к победе в номинации «Одиночный снимок».
Фотограф из Исландии Йерун Ван Ньювенхов обратился к тем явлениям природы, с которыми знаком с самого детства, — льдам, снегам. Его фотография и победила-то в соответствующей категории — «Снег и лед».
Фотографировать северное сияние давно стало одним из любимых развлечений людей со всех концов света, и порой получаются действительно впечатляющие снимки, но Фройдис Далхейм из Норвегии сделала это своей профессией и не прогадала. Впрочем, в стране, где охоту за северными сияниями можно устраивать каждый год с конца сентября по конец марта, прогадать в принципе сложно. В Норвегии в целом снимают атмосферные детективы, триллеры и северные сияния.
А это завораживающий вулкан Бромо в Индонезии высотой 2392 метра. Его дороги и тропы покрыты густым слоем пепла. И их прекрасно можно разглядеть на эффектном снимке, который сделал фотограф Дин Сюэ Хуан.
Еще один завораживающий снимок сделал фотограф Бенджамин Мейз — он показал, что Новая Зеландия не перестает удивлять своей природой.
Благодаря мастерству Адриана Метцелаара мы можем увидеть впечатляющий огненный горизонт Исландии.
В этом году Адриан Метцелаар побывал еще и в Патагонии. Оттуда он привез снимки с абсолютно противоположной температурой. Сделать их ему помогли лунный свет и красивое звездное небо. Вот одна из таких работ.
Еще один необычный кадр из Аргентины — «Пемзовое поле», снятое Игнасио Паласиосом. И оно поражает природными эффектами.
Все попытки вырастить глицинию дома или в саду меркнут после того, как встречаешь это растение в естественной среде обитания. Вот фотограф Ёсики Абэ увидел его таким, что мы лишний раз убеждаемся: лучший садовод и создатель — это природа, и лучше ей не мешать.
А в этой фотографии волшебно абсолютно всё: от падающих звезд (надо же было подловить такой момент) до озера, которое отражает красоту неба.
Пейзаж с названием «Нечистый восход» точно заслуживает более красивое название, ведь этот красивый рассвет не может не завораживать.
Завершает нашу подборку еще один магический кадр «Светлячки, направляющиеся в другие миры», сделанный в Италии.
Вот это фотографии! Немыслимо, какие талантливые люди создают такие шедевры.
Как вам фотографии пейзажей?