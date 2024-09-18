Даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми

Ах, если бы кто нам в детствк рассказал, что ведьмы бывают такими, мы, может, и не женились бы никогда Источник: Мэрилин Керро / T.me











«Битва экстрасенсов» — из тех неугасаемых шоу, которые не теряют своей популярности спустя годы, а его участники становятся всенародными любимцами. Они и сейчас собирают вокруг себя толпы поклонников, в каком бы городе ни появились. По сценарию или нет, но иногда между медиумами, менталистами и прочими ведьмами вспыхивают чувства, которые выходят далеко за рамки проекта, чем боевые экстрасенсы привлекают к себе еще больше внимания. В свое время оно было приковано к паре Александра Шепса и Мэрилин Керро. От этих отношений сегодня не осталось и следа, но Мэрилин изредка продолжает делиться подробностями личной жизни. На днях она рассказала, что стала матерью-одиночкой, и мы решили узнать, как сложилась судьба эстонской ведьмы после проекта.



Мэрилин Керро и «Битва экстрасенсов»

Впервые телезрители увидели Мэрилин Керро на «Битве экстрасенсов» в 2013 году. Тогда она поразила ведущих не только своими способностями, но и красотой. В свое время девушка была моделью и мама ее всячески в этом поддерживала, поскольку хотела избавить дочь от увлечения спиритизмом: экстрасенсорные способности Мэрилин обнаружила у себя еще в детстве. Но в 16 лет Керро пережила анорексию, а в 17 у нее началась булимия. И мир потустороннего стал ей куда ближе модельного.



Зрители быстро отметили, что Мэрилин не только талантливая ведьма, но и привлекательная девушка Источник: Битва Экстрасенсов / Vk.com











Впрочем, способности к эффектным появлениям у Мэрилин не пропали. На проекте она часто меняла образы, была то милой девушкой с ангельскими чертами, то давала волю ведьмовской сущности. Правда, ни красота, ни сверхспособности не помогли девушке взять заветный приз: она участвовала в шоу трижды, и все три раза становилась лишь второй.



Зато на проекте у скромной и застенчивой Мэрилин начали завязываться отношения с парнями. До начала съемок она дружила с Виталием Гибертом и ходила с ним на дружеские свидания, затем завела тесное знакомство с Алексеем Похабовым, но и эти отношения долго не продержались. Третьим на ее пути стал самарский медиум Александр Шепс.



Мэрилин Керро и Александр Шепс

Считается, что парни убегали от Мэрилин из-за того, что не могли выдержать ее энергетику. Обуздать ее удалось победителю 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александру Шепсу. И хотя поначалу пара утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы и профессионального интереса, со временем зрители всё узнали.



Александр Шепс не скрывает, что встречался с Мэрилин, а вот она сейчас говорит, что ничего такого между ними не было Источник: Битва Экстрасенсов / Vk.com











Влюбленные, как это водится у обычных людей, съехались, путешествовали и, как это водится у людей с экстрасенсорными способностями, объединяли силы друг друга. Но в 2016 году, когда Мэрилин пришла на 17-ю «Битву», огорошила всех сообщением, что помидоры любви завяли, а Александр собрал вещи и ушел. Сейчас Мэрилин пишет, что она «никогда не была в отношениях с Шепсом».



А в 2018 году рядом с фавориткой проекта заметили норвежского музыканта и бизнесмена Марка Александра Хансена.

Это фото Мэрилин подписала так: «Я обнаружила, что, если ты любишь жизнь, она будет любить тебя в ответ» Источник: Marilyn Kerro / Vk.com











Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Поклонники Мэрилин активно обсуждали роман Керро и Хансена, а вскоре они появились в эфире программы «Однажды». В гостях у ведущего передачи Сергея Майорова Мэрилин появилась с животиком.



Источник: Marilyn Kerro / Vk.com

Летом 2018 года ведьма рассказала, что у нее появился первенец. Мальчика назвали Кайус.

— Первое мое слово было «наконец-то», так как я очень сильно хотела увидеть ребенка, — писала тогда Мэрилин. — Спасибо вам всем, кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии, спасибо вам, мои дорогие. Я безумно рада за всё, что у меня есть. Любите и цените своих детей!



Мэрилин говорит, что еще ни один человек ее так не обожал, как ее сын Источник: Marilyn Kerro / Vk.com











Злопыхатели моментально раскопали информацию о возлюбленном Мэрилин и начали заявлять, что она увела мужчину из семьи, в которой он воспитывал дочь. Но склоки и пересуды не могли разрушить семейное счастье ведьмы. В начале 2020 года у пары появилась дочь Селин Мари.



Однако в мае того же года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин говорила, что они просто решили пожить отдельно, но не перестали быть семьей для своих детей. Весной 2021 года эстонские СМИ рассказали, что Хансена приговорили к ограничению свободы на четыре года. В тексте приговора говорилось, что Марк угрожал Мэрилин, поколачивал ее и занимался вымогательством.



Мэрилин это никак не комментировала, однако на днях в прямом эфире рассказала своим подписчикам, что какое-то время поддерживала контакт с Хансеном.



— Он сказал, что он меня при любом раскладе будет поддерживать. А после этого мы просто не общались, — поделилась Мэрилин. — Он и должен поддерживать свою семью. Я как мать это сама понимаю.



После расставания с Хансеном Мэрилин стала мамой в третий раз. В 2022 году она выложила в соцсети фотографию ручки младенца и радостно сообщила: «Кайус и Селин стали старшими братом и сестрой мальчика». Второго сына Мэрилин назвала Кайро. В это году ему исполнилось два года.



«А моему маленькому солнышку уже 2 года», — подписала Мэрилин эту фотографию в соцсетях Источник: Мэрилин Керро / T.me











Но имя Мэрилин отца держит в секрете. Для нее главное, что ее простая человеческая мечта сбылась. И эта мечта — дети. А своего мужчину она рано или поздно дождется.



Мэрилин признаётся, что в детстве ей не хватало родительских объятий и в роли мамы она дает детям то, «чего сама не испытала» Источник: Мэрилин Керро / T.me









