Даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми

«Битва экстрасенсов» — из тех неугасаемых шоу, которые не теряют своей популярности спустя годы, а его участники становятся всенародными любимцами. Они и сейчас собирают вокруг себя толпы поклонников, в каком бы городе ни появились. По сценарию или нет, но иногда между медиумами, менталистами и прочими ведьмами вспыхивают чувства, которые выходят далеко за рамки проекта, чем боевые экстрасенсы привлекают к себе еще больше внимания. В свое время оно было приковано к паре Александра Шепса и Мэрилин Керро. От этих отношений сегодня не осталось и следа, но Мэрилин изредка продолжает делиться подробностями личной жизни. На днях она рассказала, что стала матерью-одиночкой, и мы решили узнать, как сложилась судьба эстонской ведьмы после проекта.
Мэрилин Керро и «Битва экстрасенсов»
Впервые телезрители увидели Мэрилин Керро на «Битве экстрасенсов» в 2013 году. Тогда она поразила ведущих не только своими способностями, но и красотой. В свое время девушка была моделью и мама ее всячески в этом поддерживала, поскольку хотела избавить дочь от увлечения спиритизмом: экстрасенсорные способности Мэрилин обнаружила у себя еще в детстве. Но в 16 лет Керро пережила анорексию, а в 17 у нее началась булимия. И мир потустороннего стал ей куда ближе модельного.
Впрочем, способности к эффектным появлениям у Мэрилин не пропали. На проекте она часто меняла образы, была то милой девушкой с ангельскими чертами, то давала волю ведьмовской сущности. Правда, ни красота, ни сверхспособности не помогли девушке взять заветный приз: она участвовала в шоу трижды, и все три раза становилась лишь второй.
Зато на проекте у скромной и застенчивой Мэрилин начали завязываться отношения с парнями. До начала съемок она дружила с Виталием Гибертом и ходила с ним на дружеские свидания, затем завела тесное знакомство с Алексеем Похабовым, но и эти отношения долго не продержались. Третьим на ее пути стал самарский медиум Александр Шепс.
Мэрилин Керро и Александр Шепс
Считается, что парни убегали от Мэрилин из-за того, что не могли выдержать ее энергетику. Обуздать ее удалось победителю 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александру Шепсу. И хотя поначалу пара утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы и профессионального интереса, со временем зрители всё узнали.
Влюбленные, как это водится у обычных людей, съехались, путешествовали и, как это водится у людей с экстрасенсорными способностями, объединяли силы друг друга. Но в 2016 году, когда Мэрилин пришла на 17-ю «Битву», огорошила всех сообщением, что помидоры любви завяли, а Александр собрал вещи и ушел. Сейчас Мэрилин пишет, что она «никогда не была в отношениях с Шепсом».
А в 2018 году рядом с фавориткой проекта заметили норвежского музыканта и бизнесмена Марка Александра Хансена.
Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
Поклонники Мэрилин активно обсуждали роман Керро и Хансена, а вскоре они появились в эфире программы «Однажды». В гостях у ведущего передачи Сергея Майорова Мэрилин появилась с животиком.
Летом 2018 года ведьма рассказала, что у нее появился первенец. Мальчика назвали Кайус.
— Первое мое слово было «наконец-то», так как я очень сильно хотела увидеть ребенка, — писала тогда Мэрилин. — Спасибо вам всем, кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии, спасибо вам, мои дорогие. Я безумно рада за всё, что у меня есть. Любите и цените своих детей!
Злопыхатели моментально раскопали информацию о возлюбленном Мэрилин и начали заявлять, что она увела мужчину из семьи, в которой он воспитывал дочь. Но склоки и пересуды не могли разрушить семейное счастье ведьмы. В начале 2020 года у пары появилась дочь Селин Мари.
Однако в мае того же года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин говорила, что они просто решили пожить отдельно, но не перестали быть семьей для своих детей. Весной 2021 года эстонские СМИ рассказали, что Хансена приговорили к ограничению свободы на четыре года. В тексте приговора говорилось, что Марк угрожал Мэрилин, поколачивал ее и занимался вымогательством.
Мэрилин это никак не комментировала, однако на днях в прямом эфире рассказала своим подписчикам, что какое-то время поддерживала контакт с Хансеном.
— Он сказал, что он меня при любом раскладе будет поддерживать. А после этого мы просто не общались, — поделилась Мэрилин. — Он и должен поддерживать свою семью. Я как мать это сама понимаю.
После расставания с Хансеном Мэрилин стала мамой в третий раз. В 2022 году она выложила в соцсети фотографию ручки младенца и радостно сообщила: «Кайус и Селин стали старшими братом и сестрой мальчика». Второго сына Мэрилин назвала Кайро. В это году ему исполнилось два года.
Но имя Мэрилин отца держит в секрете. Для нее главное, что ее простая человеческая мечта сбылась. И эта мечта — дети. А своего мужчину она рано или поздно дождется.
— Я сейчас не в отношениях и в ближайшее, наверное, время в них не буду. Моя мечта всегда была дети, — рассказала Мэрилин. — Я буду выбирать очень внимательно. Есть прекрасные мужчины в мире, я это знаю. Я не думаю, что все мужчины прямо манипуляторы и плохо делают. Нет, есть [нормальные], просто надо ждать.