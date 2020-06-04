В Ярославле открылась горячая линия по ЕГЭ. Школьники и их родители могут по телефону задать любые вопросы о подготовке к экзаменам и их проведению.



— Звонить могут не только жители Ярославля, но и люди из других городов и сёл региона, — сообщили в департаменте образования Ярославской области. — Горячая линия работает с 8:30 до 17:30. Телефоны: (4852) 40–08–52, 40–08–66. Также продолжает работу телефон горячей линии (4852) 31–43–45 — он работает круглосуточно в режиме автоответчика.