Минпросвещения решило, что первые ЕГЭ будут пробными, они пройдут 29 и 30 июня. Об этом заявил сегодня глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
— Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях, — сказал министр, добавив, что штатные экзамены по литературе, географии и информатике, запланированные в эти дни, пройдут позже.
Окончательный график ЕГЭ выглядит так:
3 июля — география, литература, информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, письменный иностранный язык;
22 и 23 июля — устный иностранный язык.
Пробные ЕГЭ не повлияют на сроки приемной кампании в вузы, их даты будут отражены в нормативных актах. Завершатся экзамены 25 июля, как и планировалось ранее. Кроме того, в августе будет вторая волна ЕГЭ — с 3-го по 8-е числа.
Напомним, что ЕГЭ в этом году сдают только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным в аттестат выставят оценки по итогам года. ОГЭ для девятиклассников отменен, и все эти изменения — из-за пандемии коронавируса.