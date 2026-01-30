НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Экономика Сколько ярославцы будут платить за холодную воду: власти озвучили новые тарифы

Сколько ярославцы будут платить за холодную воду: власти озвучили новые тарифы

Они начали действовать с 1 января 2026 года

2 026
В Ярославской области выросли тарифы на воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области выросли тарифы на воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выросли тарифы на воду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство тарифного регулирования назвало средний размер тарифов на холодную воду и водоотведение в Ярославской области после повышения, которое произошло с 1 января 2026 года.

«Средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги установлен на уровне 1,7% для всех регионов Российской Федерации. Данное изменение обусловлено увеличением базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%», — пояснили в Министерстве.

Специалисты отметили, что тарифы были изменены для 42 организаций региона, которые отвечают за подачу холодной воды в дома и организации, а также за водоотведение. В результате средний экономически обоснованный тариф на питьевую воду в регионе составляет 52,25 руб./куб.м (с учетом НДС), на водоотведение — 41,55 руб./куб.м (с учетом НДС). Для населения установлены льготные тарифы: средний за холодную воду — 48,26 руб./куб.м. (с учетом НДС), за водоотведение — 37,02 руб./куб.м. (с учетом НДС).

Тариф на услуги питьевого водоснабжения для всех групп потребителей у «Ярославльводоканала», по информации с сайта организации, с 1 января 2026 года составил 35,46 руб./м3 (без НДС), 43,26 руб./м3 (с НДС), с 1 октября 2026 года будет 39,68 руб./м3 (без НДС), 48,41 руб./м3 (без НДС). До 1 января 2026 года тариф без НДС был таким же, с НДС — 42,55 руб./м3. Тариф на водоотведение с 1 января 2026 года — 26,69 руб./м3 (без НДС), 32,56 руб./м3 (с НДС), с 1 октября — 30 руб./м3 (без НДС), 36,6 руб./м3 (с НДС). До 1 января 2026 года тариф без НДС был таким же, с НДС — 32,03 руб./м3.

«Разница между экономически обоснованными и льготными тарифами организациям компенсируется из областного бюджета», — пояснили в министерстве.

Жители региона могут воспользоваться субсидией при оплате коммунальных услуг, если расходы на оплату коммуналки и жилищных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи. Для получения этой меры соцподдержки необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу ГКУ «Единый центр социальных выплат».

Напомним, еще одно повышение тарифов в Ярославской области произойдет с 1 октября 2026 года. Предполагается, что с этой даты коммунальные платежи вырастут в среднем еще на 14%.

С 1 января в Ярославле также выросли и тарифы на содержание и ремонт жилья.

Гость
2 часа
Альпийская вода наверное дешевле?
Гость
1 час
Предлагаю пешеходные переходы оборудовать шлагбаумом и взымать за переход улицы деньги! Хорошая добавка к премии властям!!! Мы не обеднеем от 100₽ за один переход.🙈😂
