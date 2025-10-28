«Ромка никогда не жаловался». Близкие звезды сериала «Полицейский с Рублевки» — о том, каким он был человеком

Близкие звезды сериала «Полицейский с Рублевки» вспомнили, каким он был человеком Источник: Роман Попов / Vk.com

Близкие и коллеги звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, о смерти которого стало известно во вторник, 28 октября, рассказали, каким он запомнился человеком. Последние семь лет артист боролся с раком мозга.

«Я знал его 20 с лишним лет. Мой ближайший друг, мы прошли с ним много-много всего вместе, в определенный момент времени были очень близки. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека», — поделился с «Вечерней Москвой» юморист Оганес Григорян, который выступал вместе с Поповым в юмористическом дуэте «20:14».

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки также рассказала, чем ей запомнился Роман.

«Рома, прощай. Ты заставлял улыбаться миллионы наших зрителей. Очень жаль, что теперь эта улыбка будет грустной, но по-прежнему останется улыбкой — потому что ты все для этого сделал. Покойся с миром», — написала Канделаки в соцсетях.

Ведущий Comedy Club Гарик Харламов вспомнил, что артист никогда не сдавался и продолжал двигаться вперед, несмотря на временные проблемы на работе.

«В „Камеди клабе“ не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего, — сказал Харламов. — Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды. Как же я был рад, когда Рома получил роль в сериале „Полицейский с Рублевки“. Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: „Привет, Сериал!“, а он отвечал: „Ну все, не завидуй!“"

Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде, что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, Сериал! Гарик Харламов Ведущий Comedy Club

Фильмография актера включает более 30 работ. Среди последних: «Три друга, клад и матрос Кошка», «Письмо Деду Морозу», «Любовь по Фрейду» и «Большой человек». Любовь зрителей он завоевал благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Там Попов сыграл следователя Игоря Мухича. Артист снялся не только в сериале, но и последующих лентах, которые вышли на больших экранах.

Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов заявил, что Роман Попов не страдал звездной болезнью, несмотря на любовь зрителя.

«Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься», — сказал Куликов в разговоре с News.ru.

О Романе Поповом вспомнил актер Оскар Кучера

«Умер Рома Попов..... Он долго боролся. Лети, Ромка… Браво, Артист!», — написал он.

Напомним, в 2018 году актеру поставили страшный диагноз — астроцитома (рак головного мозга). Об этом рассказывала его супруга Юлия. После того как артист прошел курс лечения, болезнь отступила, но в этом году случился рецидив, и Роман Попов частично ослеп.

С лета семья собирала деньги на лечение и дорогостоящие препараты. В социальных сетях артист публиковал небольшие ролики с благодарностями всем, кто помогал и переживал о его здоровье. Последнее видео он записал, сидя в инвалидном кресле с банданой на голове 5-го сентября.

Последние месяцы перед госпитализацией звезда сериала «Полицейский с Рублевки» жил в доме за городом, рядом с ним находились любимые люди — жена, дети и мать. Из-за того что семье не хватало денег на лечение, супруга Попова выставила на продажу их загородное жилье.

Как писали наши коллеги из StarHit, 11 октября Попова экстренно госпитализировали. Позднее у него диагностировали прободение язвы желудка — провели несколько операций, но Попову становилось только хуже.