«Я не убийца»: внучка экс-мэра Самары, которую обвиняют в смерти деда, дала интервью в СИЗО и рассказала о семье и преступлении

Екатерина Тархова сказала, что стала грубее за восемь месяцев, которые провела в СИЗО Источник: Роман Данилкин / 63.RU

21 октября в программе «Малахов» на канале «Россия 1» снова обсуждали дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В новом выпуске журналисты представили эксклюзив: интервью с Екатериной, которую обвиняют в преступлении. Беседа проходила в СИЗО при женской исправительной колонии № 15 в Самарской области. Наши коллеги из 63.RU приводят ее здесь.

Сначала Екатерину Тархову попросили рассказать, как складывались отношения внутри семьи.

— Жила я с мамой. Определенное количество времени я проводила с бабушкой, с дедушкой — это было. У нас было так принято: мы каждые выходные ездили к ним за город либо просто к ним домой. Что касается доверительного общения, каких-то разговоров и советов, это было 50 на 50. То есть и с бабушкой, и с дедушкой я советовалась, и с мамой. Но к бабушке я всё равно больше тянулась, потому что мама работала, дедушка работал. И все-таки у нас ближе, теплее с бабушкой отношения были, — сообщила обвиняемая в двойном убийстве.

Также Екатерина Тархова отметила, что мама была важной фигурой в становлении ее личности. Но однажды всё резко изменилось.

— Мама меня в течение достаточно долгого периода моей жизни оберегала. Дедушка нас всегда готовил к тому, что в семье может произойти что-то такое критическое, какое-то серьезное испытание, — может быть, даже после которого мы и не выстоим. И мама, и дедушка всегда старались держать баланс. Но единственное, чего я не могла понять, и даже сейчас я этого не понимаю, в какой момент у мамы стала другая позиция в жизни. На первом месте у нее стояла охрана семьи, но в отношении меня у нее что-то изменилось. Это, наверное, странное, да, слово — «зависть». Когда речь идет о семейных отношениях, особенно о кровных. Но я думаю, что просто мама привыкла у дедушки быть всегда на первом месте. А тут у нее стала подрастать дочь. И может быть, у нее закрадывались какие-то сомнения по поводу того, что я буду где-то работать, где он мне скажет, или еще что-то. Или, может быть, что-то могло пойти не так, как она хотела. Мама привыкла всё контролировать. Она достаточно жесткий человек, где-то, может быть, даже грубоватый, жизнь заставила, — заявила Екатерина Тархова.

«Они создали мышеловку, в которую я попала»: про развод с Пасиком и сына

Внучка экс-мэра Самары объяснила: сложными семейные отношения стали в тот момент, когда родные начали выступать против ее брака с Владиславом Пасиком.

— С Владом у нас достаточно быстро завязались отношения. Но был финансовый момент — это те знаменитые 76 миллионов рублей (Тархова не уточнила, что это за сумма, раньше о ней не говорилось. — Прим. ред.). Тогда я стала бить во все колокола. И я еще это начинала делать с Израиля. Там тоже была гадалка замечательная — Бэлла. Она мне тоже раздавала советы. Мой эмоциональный фон тогда крайне был неконтролируемым вообще. И я абсолютно не могла никак адекватно и разумно это осознавать. Потому что, во-первых, я уже оставалась автоматически с маленьким ребенком на руках. Это первое. Второе: я понимала, что моя семья поучаствовала в разрушении моей жизни. И это было тяжко абсолютно признать. И у меня были все факты налицо. Это не какое-то вранье. И вот с этого момента у нас всё, так скажем, началось, — сообщила обвиняемая в двойном убийстве.

Брак Екатерины и Владислава был недолгим Источник: «МАЛАХОВ» / Smotrim.ru

Екатерина Тархова утверждает, что ссоры и скандалы в семье начались еще до их с Владиславом развода. Женщина уехала в Самару, оставив сына с мужем.

— Тогда мы взяли, так скажем, паузу. Не взяла я тогда ребенка по одной простой причине — дала на тот момент Владу остыть и ждала от него жеста, как от мужчины, чтобы он вернул свою семью назад. Это раз. Почему ребенок там остался? Я прекрасно понимала, что если я приеду домой с сыном, то дам повод своей семье, показав, что наши отношения рушатся. А я все-таки пыталась их по-своему на тот момент отстоять. Если бы я приехала с ребенком, то сразу показала бы своим родителям, что всё получилось так, как они хотели. Они создали мышеловку, в которую, собственно, я в итоге и попала. Я абсолютно категорически этого не хотела, и поэтому ребенок остался тогда там. Когда я оставляла сына, я заведомо знала, что я туда вернусь, вне зависимости от того, сойдемся мы или не сойдемся с Владом, но это мой ребенок, а мама — это я, — объяснила Тархова свой поступок.

Также Екатерина созналась в том, что скриншоты переписок, показывающие неприглядную сторону жизни Тарховых, действительно настоящие.

— Да, у нас были эти переписки. И еще, когда у меня мама была в Израиле, у нас было достаточно жесткое выяснение отношений между друг другом. В какой-то момент я немного на спокойной ноте пыталась также поговорить, без эмоционального всплеска, но это никак не удавалось, — отметила внучка бывшего мэра Самары.

Журналисты спросили у Екатерины, откуда появилась фамилия Бельская, которая фигурировала в самом начале истории.

— У меня была знакомая с такой фамилией, мы приятельски общались. Поэтому я просто в некоторых соцсетях эту фамилию добавляла. И вообще, не хотелось особого внимания. Всё только из-за этого. С детства так было, что меня родители приучали не всегда писать фамилию, потому что какие-то нехорошие моменты были в отношении некоторых людей в плане бизнеса. Всякие моменты есть у таких семей. Вообще, у меня фамилия Логинова. Я ее получила, когда моя мама была замужем. Но дедушка решил оставить фамилию Тархова. Уже когда я пошла в университет учиться, мне стали сокурсники рассказывать, что мне передают приветы из тюрьмы и из Новокуйбышевска. Я тогда, честно говоря, была в шоке. И приходила домой, задавала вопрос дедушке и бабушке. Они достаточно уклончиво на это отвечали, что да, у мамы был такой муж, ну и на этом всё. Потом я узнала, что у меня отчество Сергеевна было вместо Викторовна, потому что я выросла и смогла сама смотреть документы. И потом я спросила маму. Мама сказала, что она была замужем, и рассказала мне историю, что у нее был другой любимый человек, что я его дочь, что в те времена нехорошо было встречаться с людьми из 90-х, — рассказала Тархова.

«У него не было никакой осведомленности обо мне, о моей жизни»: про отца, Сергея Логинова

В одной из программ выяснилось, что настоящий отец Тарховой — Сергей Логинов по прозвищу Лорд. Но дедушка Екатерины дал ей свое отчество и фамилию Источник: «Первый канал»

Журналисты программы «Малахов» попросили женщину прокомментировать описанную Сергеем Логиновым ситуацию: отец Екатерины говорил, что дочь ему звонила и предлагала «тряхнуть» дедушку.

— Разговор был абсолютно другим. Мы с ним общались, он сказал: «Если у тебя какие-то моменты есть ко мне как к отцу, то все направляй в сторону своей семьи». С чем я согласилась, сказав, что мне ничего от него не надо было раньше и не надо сейчас. Только я искренне не понимаю, зачем он тогда вообще появлялся. И он мне тогда сказал: «Ты можешь узнать, что у дедушки в бизнесе происходит?» Сейчас у меня это вызывает саркастическую улыбку, потому что человек просто на всю страну пытался показаться одним человеком, а я прекрасно помню, как этот разговор шел. У него целенаправленно был интерес раздербанить последний бизнес, который оставался у моего дедушки. И у него очень странное предложение возникло. Он тогда мне сказал и моей бабушке о том, что у него есть прекрасный, замечательный тюремный друг, который тоже освободился, он будет идеальным мужем, идеальным отцом, просил финансово ему помочь. Я была удивлена тому, что это действительно мой отец, потому что этого не чувствовалось. И потом он стал говорить, что я могла на это [убийство] пойти. То есть у человека не было абсолютно никакой осведомленности обо мне, о моей жизни, — говорит Тархова.

«Я возила ей продукты и лекарства по просьбе Нателлы»: про Таисию Метревели

В июне 2025 года в Самаре задержали Таисию Метревели — мать сообщницы Екатерины Тарховой. Женщину отправили под домашний арест.

Таисии Киселевой (Метревели) 78 лет, но ее тоже уличали в связях с криминалом Источник: 112 / T.me

Екатерина Тархова утверждает, что была плохо знакома с Таисией Ивановной. Знала лишь, что это мать Светланы (Нателлы) Метревели.

— С Таисией Ивановной я была знакома как просто с пожилым человеком. Нателла меня могла попросить на такси ее довезти, лекарства привезти или продукты. Не больше. Сказать, что у нас с ней были какие-то близкие отношения, я не могу. Я могла зайти к ней на чай, когда что-то привозила. Но Таисия Ивановна прекрасно знала, что у нас с Нателлой очень близкие отношения, и, безусловно, была в курсе, когда всё это начиналось. Я думаю, Нателла, прежде чем меня поставила перед фактом, сначала сказала маме. Ее мама стала прямым участником, — подчеркнула внучка убитого экс-мэра Самары.

Во время программы профайлер-криминалист Софья Болховитина усомнилась в правдивости слов Екатерины Тарховой. Эксперт усмотрела в ее жестах и интонациях сокрытие правды. По мнению Болховитиной, обвиняемая в двойном убийстве говорит так, чтобы просто сформировать у зрителей образ хорошего человека, которого втянули в преступление.

«Она аккуратно спрашивала, какими суммами я располагаю»: про Светлану Метревели

Фотографии Светланы (Нателлы) Метревели в Сети непросто найти Источник: «Малахов»

Во время поездки в Грузию Екатерина Тархова через свою подругу познакомилась с косметологом Магдой.

— Когда у меня в очередной раз стала острая ситуация, я позвонила своей подруге и сказала, что у нас [в семье] прямо серьезные идут конфликты, и я просто не могу их никак регулировать, как бы ни пыталась — раздрай в семье приумножался. И она мне тогда сказала: «Позвони Магде, она тебе даст совет, с ней поговоришь». Я позвонила Магде, и она мне тогда сказала, что у нее есть замечательная сестра [Светлана Метревели], к которой я могу поехать с ребенком, пожить у нее, пока все дома не утрясется. Я на это согласилась и поселилась у них в доме в Тбилиси на три или на четыре месяца. Меня, естественно, искала мама. Мама мне писала грустные эсэмэски. Что она мне там только не писала, — рассказала Тархова журналистам.

На сообщения от матери, по словам Екатерины, она старалась не реагировать.

— Я пыталась отойти от шока, который у меня происходил дома. Я выдохнула, когда туда приехала. И мы с ней [Метревели] начали знакомиться. Как я поняла, долгое время она была при бизнесе, потом что-то у нее там произошло, и ее сестра просила посидеть с детьми. Когда я в первый раз собиралась к Нателле выезжать, Магда мне задала вопрос, которому я особо не придала никакого значения. Достаточно аккуратно спросила, какой суммой денег я располагаю. Я спросила, почему она интересуется моими финансами, на что Магда не ответила и достаточно быстро закрыла тему. И больше разговоры про финансы она, конечно же, не поднимала. Я жила бесплатно, хотя у меня были свои деньги, пусть и не так много, но бывший муж делал мне достаточно неплохие подарки, и небольшой свой капитал у меня был, — заявила Тархова.

Екатерина отрицает, что всецело доверилась Метревели.

— Не могу сказать, что я прям маму в ней увидела. Я в ней увидела интересного собеседника, взрослого, с которым я могла своими жизненными ситуациями поделиться. Просто у нас с ней был диалог, вот и всё. А с мамой у меня больше всегда был монолог. За время общения с Нателлой я научилась не вестись на провокации мамы и стала понимать, как самой постоять за себя и своего сына. Но я себе представить не могла, что та самостоятельная жизнь, которую пыталась мне показать Нателла, далеко не мед. И что может получиться то, что получилось. Я даже предположить не могла, что Нателла имеет криминальное прошлое и что обвинялась она и в убийстве, так же как и ее мама. Ни о чем подобном я не слышала, — сказала Тархова в интервью корреспондентам канала «Россия 1».

«У тебя какая-то катастрофа в жизни»

Екатерина Тархова дала большое интервью корреспондентам «России-1» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вторую часть своего интервью Екатерина Тархова начала с рассказа о знакомстве с некой целительницей Зинаидой. Свела их вместе Светлана Метревели. Вот как внучка экс-мэра Самары описывает обстоятельства их встречи:

В своем интервью Екатерина Тархова называла Светлану Метревели другим именем. В одном из прошлых выпусков следователь по особо важным делам рассказал, что женщина пользовалась несколькими псевдонимами и Нателла Метревели — один из них.

— Нателла мне позвонила и сказала, что виделась с какой-то женщиной наподобие целительницы. Она видит будущее, прошлое и всё такое. И мы обязательно должны к ней сходить. Честно говоря, я сама не поняла, в какой момент она меня на этот крючок подсадила.

Екатерина Тархова вспомнила, что сначала «тариф» у «Зинаиды» был скромным — от 100 до 200 долларов за «услугу». Но затем аппетиты целительницы начали расти, и в итоге сеансы оценивались уже в 5–7 тысяч долларов. Екатерина Тархова предположила, что такая психологическая обработка в итоге дала свои плоды.

— Она (Светлана Метревели. — Прим. ред.) мне стала говорить, что у «тебя там какая-то катастрофа в жизни». Что надо что-то делать, что у Зинаиды есть еще какие-то знакомые. То есть просто стала давить психологически по моим больным точкам, чтобы я продолжала высылать ей деньги дальше. Но я никак не могу до сих пор, конечно, это всё сложить. Как можно было слушать человека, не видя другого? Хотя я предпоследний раз приезжала в Грузию именно с целью познакомиться, узнать, кто это, — рассказала Екатерина Тархова.

Несмотря на свои подозрения, внучка экс-мэра Самары продолжала присылать деньги. В ответ Зинаида «угадывала» детали личной жизни девушки. Уже сейчас она предполагает, как была организована схема на самом деле.

— Сейчас я понимаю, каким образом она угадывала. Потому что Нателла была полностью в курсе моей жизни. И она в какой-то момент сказала, что ей нужна немаленькая сумма для Зинаиды. И я ответила, что у меня этой суммы нет физически, — говорит внучка экс-градоначальника.

То, что произошло дальше, удивило Екатерину Тархову.

— Светлана делает серьезный шаг, которым она показала, что мы с ней начинаем быть завязаны очень плотно и близко. Она идет и закладывает дом своей сестры. Я ей тогда сказала, что я на это добро не давала. Я была в шоке, но человек уже это сделал, — призналась Тархова.

Дальше, как вспоминает Екатерина, ее «поставили на счетчик». По ее словам, Светлана Метревели требовала ежемесячно отправлять крупные суммы в валюте. Через какое-то время у внучки Виктора Тархова уже не осталось средств для «подруги».

Прекращение денежного потока, как призналась Екатерина Тархова, вывело Светлану Метревели из себя. Но затем, после череды ссор и скандалов, грузинская знакомая делает очередной широкий жест.

— Она показывает, что, несмотря на все трудности, продолжает быть со мной. И она просит [о помощи] своего соседа Гигу. Он то ли модельным бизнесом в Грузии занимается, то ли что-то такое у него. Она просит у него деньги на эти проценты, которые я не выплачивала уже больше полугода. И он, с ее слов, закладывает свою квартиру. Бумаг я не просила, потому что считала, что человек так играть не может, — рассказывает Екатерина Тархова.

Однако и у самого Гиги якобы заканчиваются деньги. И тут Светлана Метревели делает очередной «ход конем». На этот раз женщина закладывает свое ателье и продает машинки и ткани.

— То есть она просто якобы лишается своего бизнеса. И на мне, получается, автоматически дом, бизнес и абсолютно чужой человек со своей квартирой. Таким образом, я попадаю в долговую яму, — рассказала Екатерина.

Жидкость от Зинаиды

Затем Екатерина Тархова рассказала о главном: об обстоятельствах убийства родственников. По ее словам, она доверилась в решении своей проблемы Светлане Метревели. И судя по рассказу, сделала она это под давлением.

— Она в один прекрасный момент сказала, что у нас, безусловно, происходят какие-то неурядицы в семье. И она начинает психологически давить на это. Мол, сколько можно терпеть. Она начинает, так скажем, аккуратно намекать, что она, вся такая бедная-несчастная, из хороших побуждений помогает девочке с маленьким ребенком. Она остается у разбитого корыта, а девочка ей возвращать деньги не собирается, потому что не с чего. И она начинает аккуратно намекать, что она сюда (в Самару. — Прим. ред.) приедет, доедет. Открытым текстом она мне не угрожала. Но дала понять, что спросит и с бабушки, и с дедушки, и с меня, и с сына. И следом говорит, что хочет определенные документы от моей семьи, — рассказала Екатерина Тархова.

На предложение своей подруги она ответила категорическим отказом. Но, как утверждает внучка экс-мэра Самары, Светлана Метревели попыталась заверить ее, что способна решить всё.

— Я ей сказала, что не понимаю, как она будет решать. Потому что все, слава богу, живы и здоровы, и никто ничего на нее переписывать не будет, — пояснила Екатерина Тархова.

Светлана Метревели посвятила Тархову в детали своего плана. Якобы у нее есть человек, который может привезти какую-то жидкость от их общей знакомой — той самой гадалки по имени Зинаида. И это «снадобье», по словам Светланы Метревели, может воздействовать на людей, чтобы они делали то, что нужно.

— [Она говорила, что] все будут здоровы, все будут живы. Просто ей были нужны документы. Я спросила, какие нужны документы? Она мне сказала, что или квартира, или бизнес. Я спросила, а как я потом буду объяснять бабушке и дедушке, как документы будут переписаны? — рассказала Екатерина Тархова.

Как утверждает внучка экс-мэра Самары, Светлана Метревели представила второй вариант действий. Якобы у нее «есть некие знакомые», которые «поквитаются с бабушкой и дедушкой», если у Екатерины не получится реализовать план с жидкостью от Зинаиды.

— Мы с ней стали обговаривать этот второй вариант. Она мне просто сказала, что у нее нет гарантии, что я со своим ребенком останусь жива. Она мне тогда задала вопрос: «Ты же не хочешь, чтобы так было?» Ну, конечно же, я этого не хотела. Это мой ребенок, наша жизнь. И в итоге мы перешли на эту «жидкость Зинаиды», — добавила Екатерина Тархова.

Дальше, по словам обвиняемой, Светлана Метревели познакомила ее с Дмитрием Метревели. Ему якобы доверили роль курьера, который и должен был привезти в Самару жидкость. Кроме него и Светланы Метревели, в этом плане, как утверждает Екатерина Тархова, участвовала еще и Таисия Метревели, пожилая родственница Светланы (Нателлы) и Дмитрия.

— В Самару он (Дмитрий. — Прим. ред.) приехал зимой. Нателла ему дала мой адрес, где я живу. Она вообще изначально достаточно странно мне его охарактеризовала. Когда он ехал, она мне сказала, что он очень близкий и родной ей человек. Чтобы я его покормила, чтобы человек не чувствовал себя чужим. Чтобы я гостеприимно его приняла, так как она сильно за него переживает, — добавила обвиняемая.

«Бабушка должна быть следующая»

Фотографии Дмитрия и Светланы Метревели следователи опубликовали в мае 2025 года Источник: «Следком» / T.me

Екатерина попыталась восстановить хронологию событий, которые предшествовали убийству. По воспоминаниям самой Тарховой, она должна была прийти в гости к бабушке и дедушке и добавлять «снадобье от Зинаиды» в чай. Но, как призналась она, никакого эффекта не было. И это вызвало недовольство у Светланы Метревели.

— Она мне стала говорить, что я ее не слушаю и ничего не хочу делать. На этой почве начали образовываться скандалы. А Дмитрий уже должен был пойти к ним в квартиру. Человек просто находился на балконе в спальне. Там стоит большой шкаф, и когда он заходил за него, его никто не видел. А когда наступала ночь, он с балкона выходил и связывался с Нателлой. Он по телефону докладывал, что никакой реакции нет. Единственное, что была какая-то сонность и рассеянность. Мне сложно характеризовать, какое это было состояние, потому что я никогда не была связана с наркотиками, — пояснила Екатерина Тархова.

Первым, по воспоминаниям девушки, уснул Виктор Тархов. Его супруги Натальи в этот момент не было дома. Но сон, как потом поняла Екатерина Тархова, оказался вечным.

— Он больше не проснулся. И я уже после этого поняла, что Дима получил указание от Нателлы, что бабушка должна быть следующей. Когда она вернулась, то сразу прилегла, — говорит Тархова.

В это время Дмитрий Метревели, как говорит Екатерина, разговаривал со своей родственницей. Причем общение шло не только на русском, но и на грузинском языке. И поначалу Екатерину Тархову не допускали к беседе. Тогда она взяла инициативу в свои руки.

— Я позвонила и спросила, что будет дальше. Она мне сказала, что просто поговорят про документы. Я заметила, что дедушка не просыпается. И бабушка может это увидеть и понять. Тогда она [Светлана] мне стала говорить, если он [Дмитрий] не поговорит с бабушкой, то всё это отразится на мне и сыне. Я только один раз спросила у него, жив ли дедушка. Он сказал, что жив и здоров, — говорит Екатерина Тархова.

«У его семьи есть на меня компромат»

Как сказала Екатерина Тархова, дальнейшие события она помнит с трудом. Она не исключает, что и сама в какой-то момент тоже попробовала «снадобье от Зинаиды».

— Он [Дмитрий] открыл бутылку вина. Я выпила два достаточно больших бокала. Меня резко тянет в сон. Когда проснулась, было ватное состояние. И тут я уже понимаю, что он добавил ту жидкость, которую добавил и бабушке, — рассказала Екатерина Тархова.

Обвиняемая призналась журналистам, что в память ей врезались два момента с того дня:

— Первый момент — я выпила вино. Потом, очнувшись, поняла, что состояла с Дмитрием в интимной связи. Я прекрасно понимаю, что в адекватном состоянии такого просто не могло произойти. Соответственно, он что-то или подмешал, или подливал. Второе — то, что я испытала, когда очутилась рядом с трупом. Первый раз я просто поняла то, что дедушка заснул. А во второй раз после выпитого я поняла, что бабушки тоже не стало, — сказала внучка экс-мэра Самары.

Уже после убийства действиями Екатерины руководили Метревели. По ее словам, именно они приказали ей купить жидкий азот и рассказали, зачем он нужен.

— Она [Светлана] постоянно ему [Дмитрию] диктовала, что надо делать. Меня она отправляла в магазины. Он же сказал, что просто заметет свои следы с помощью азота. И всё. Я сидела на кухне, началась истерика. И он мне сказал, что если я буду пытаться предпринимать какие-то шаги, то у его семьи уже есть на меня компромат. Потому что я участник этого преступления, — вспомнила Екатерина Тархова.

Екатерина сказала, что не знает, что именно Дмитрий сделал с телами ее родных. Бочки, которые она переносила и с которыми ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, по ее словам, изначально были не пустыми. Но выносила она уже емкости без содержимого.

— Он делал всё сам. Когда я поняла, к чему идет дело, я четко сказала, что не хочу иметь никакого к этому отношения. [Сказала, что] вы всё это начали, вы с этим и разбирайтесь. То, что я видела, — это были уже не тела. Он мне дал какие-то пакеты, как с гречкой мягкой, — рассказывает внучка экс-мэра.

«Всё было подготовлено»

Несмотря на содеянное, Екатерина Тархова не считает себя убийцей. И она даже смогла обосновать свою точку зрения.

— Я осознаю, что совершила это преступление. Но что я убийца — нет. Потому что убийцы, они готовятся к преступлению. У них есть какой-то мотив к преступлению. У них есть какой-то опыт или определенные какие-то знакомства. Ну то есть это от чего-то должно отталкиваться, — говорит она.

Также внучка экс-мэра Самары сделала сенсационное предположение о возможной связи Светланы Метревели с ее семьей.

— Точно уверена, что Нателла состояла в каких-то любовных отношениях с моим дедушкой. Или она знала мою маму. Я уже, честно говоря, допускаю, что она, может быть, знала моего мужа. Потому что так внедрить ко мне человека именно в момент раскола в семье… Это очень странное стечение обстоятельств. Человек с самого начала характеризовал себя как спасителя моей жизни и жизни моего сына. Я считаю, что это было абсолютно подготовлено, — предположила Екатерина Тархова.

При этом Тархова призналась, что у нее были непростые отношения с семьей, в первую очередь с мамой.

— Вообще, вся моя жизнь до 30 лет была построена на обидах [от матери]. Что касаемо бабушки и дедушки, то нет. Кроме благодарности и уважения, я к ним ничего никогда не испытывала. А что касается мамы… — призналась Екатерина Тархова.

Далее Екатерина дала вот такую характеристику своей матери Людмиле Тарховой.

— У мамы есть какая-то стабильная цепочка поведения. Если она чего-то не понимает или что-то идет вразрез с ее мнением, какими-то ее личными взглядами на жизнь, то всё. Она всё видит в определенной плоскости. И ей очень сложно что-то доказать. Мы стали очень серьезно ругаться внутри семьи. И после этого у мамы стали появляться варианты физического воздействия на меня. Не просто словесные. Я не говорю, что мне стал какой-то урон наноситься. Просто она стала отвечать за свои слова и озвучивать мягкие угрозы, — добавила Екатерина Тархова.

Она не исключает, что именно Людмила Тархова может взять на себя опеку над ее сыном. И она опасается этого.

— Она освободится. Ей, в принципе, осталось не так много. Я не понимаю, что она будет рассказывать моему сыну про меня. Или понимаю, но не хочу осознавать. Но я абсолютно точно доверяю крестной, Елене Братчиковой. И хочу, чтобы сын рос с ней, — закончила свою исповедь Екатерина Тархова.