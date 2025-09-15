Прощай, Европа? Россиянам получить шенгенскую визу станет почти невозможно

Запланировать поездку в Европу стало очень сложно Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

У обеспеченного российского туриста, похоже, скоро будет серьезная дилемма: куда полететь. Китай отменяет визы для россиян и готовится принять в этом году 2 миллиона российских туристов. А вот в Евросоюзе наплывом россиян, наоборот, разочарованы и готовятся ввести ограничения на выдачу шенгенских виз. Подробности — в материале MSK1.RU.

С 2022 года многие страны Евросоюза ввели ограничения на выдачу виз российским туристам, говорит руководитель отдела продаж турагентства Voyage boutique Мария Шавнева.

— Среди основных изменений — повышение визового сбора с 35 до 80 евро, а затем до 90 евро, увеличение срока рассмотрения заявлений с 10 дней до 30 дней, а в некоторых случаях — до 60 дней, а также требование предоставления дополнительных документов, — говорит Шавнева.

— Ужесточение визового режима в Европу стало ощутимым барьером для планирования поездок: теперь визы все чаще выдают строго на даты конкретной поездки, тогда как раньше широко практиковали мультивизы на полгода и дольше, — рассказывает руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. — В первую очередь это лишает туристов гибкости, увеличивает риск отмен и переносов, а также добавляет бюрократические сложности.

Кстати, Норвегия, Латвия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Чехия пошли еще дальше — ввели полный запрет почти на все туристические визы для граждан России. Запрет стран Балтии распространяется только на граждан России, пересекающих внешнюю границу Шенгенской зоны, но не на въезд из других стран Шенгенской зоны.

Впрочем, как показывает практика, «запретный плод сладок» и российские туристические компании находят обходные пути для организации поездок в «закрытые» страны. Заехать туда можно через других участников Шенгенской зоны.

Несмотря на общую тенденцию к ужесточению визового режима, в Европе есть и исключения.

Любовь Воронина говорит, что по шенгенским визам продолжают наиболее лояльно работать с российскими туристами Греция и Франция.

Мария Шавнева тоже говорит, что традиционно хорошо дают визы, кроме Греции и Франции, Испания и Италия. Венгрия тоже выдает визы путешественникам, но при соблюдении определенных условий — это выкупленные авиабилеты, подтвержденные отели. Но они же также могут аннулировать визу, если изменились планы и вы полетели в другую страну.

PR-аналитика туристической группы «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко рассказала, что вообще для туроператоров в Москве и регионах сейчас доступна подача документов на шенгенскую визу только в 2 страны — это Греция и как раз Венгрия (плюс еще кипрская виза). А вот по решениям Италии, Франции и Испании аккредитация туроператоров приостановлена, так что там туристам необходимо подавать документы только самостоятельно.

А еще Венгрия, например, в прошлом году разработала Программу Nemzeti Kártya («Национальная карта»), что почти 2-летний ВНЖ в Венгрии. Получить ее могут граждане России и Белоруссии. Такая карта доступна для тех, кто хочет работать в Венгрии, а не посетить ее только с краткосрочными туристическими целями. Для получения Nemzeti Kártya нужно подтвердить факт трудоустройства в Венгрии, что привело к значительному росту турпотока из России. Румыния возобновила выдачу краткосрочных виз российским туристам «по усмотрению властей» после снижения доходов от туризма.

При этом диаметральную позицию демонстрирует Польша. Ее власти хотят исключить из правил Шенгенской зоны Грузию и Армению, что может позволить стране вновь ввести визовый режим для граждан этих стран. Польские власти ссылаются на некую «угрозу» от жителей постсоветских стран.

Итальянское новостное агентство ANSA сообщило на этой неделе, что страны-члены Евросоюза рассматривают возможность ужесточения правил выдачи туристических виз. Произошло это после всплеска российских заявок в 2024 году: россиянам было выдано 565 тысяч шенгенских виз: 90% из них — для туризма. Хотя это и рост на 25% по сравнению с 2023 годом, но в сравнении с доковидными временами (в 2019 году россиянам выдали 4 миллиона виз) падение гигантское.

— Ситуацию усугубило отсутствие прямых рейсов. Добраться до большинства европейских стран можно только со стыковками, что увеличивает стоимость и длительность поездки. После этого Европа фактически перестала быть спонтанным и недорогим направлением для россиян, — говорит Мария Шавнева.

Впрочем, по словам PR-аналитика туристической группы «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, в этом году у клиентов появились стабильные запросы на Швейцарию, Австрию, Испанию, куда до этого были единичные бронирования.

— Среди основных причин такой динамики — появление более бюджетных и удобных рейсов через страны Кавказского региона, — говорит Тимошенко. — Еще одно позитивное изменение — вернулись групповые экскурсионные программы. То есть собираются полноценные русскоязычные группы. Клиенты стали отдавать предпочтении более качественному размещению и VIP-сегменту.

В то время как Европа пытается отгородиться от российских туристов, Китай активно приглашает их посетить свою страну. После снятия ковидных ограничений, китайские власти значительно упростили визовый режим для граждан России, ввели безвизовый режим для туристических групп и расширили авиасообщение между странами. А теперь визы вообще отменены.

По мнению Тимошенко, дополнительные сложности в получении шенгенских виз (если они будут введены) могут привести к оттоку части туристов в Китай.

— Кто-то из наших соотечественников, до этого интересовавшихся экскурсионным форматом в европейских странах, будет готов сменить направление. При этом важно понимать, что в настоящее время относительно объемов продаж по Китаю доля путешественников, предпочитающих страны Евросоюза, очень скромна, — говорит Тимошенко.

— Думаю, ужесточение визового режима в Евросоюзе приведет к значительному увеличению бронирований по направлениям Юго-Восточной Азии, — согласна и Любовь Воронина. — Российских путешественников по-прежнему привлекают европейские направления, но, когда рядом существует альтернатива без визы или с упрощенным въездом, многие предпочитают ее.