«Не думали, что это запретно и опасно»: бизнесмен из России — о том, как пронес флаг на Олимпиаду

По данным системы «Контур.Фокус», Бурденюк — учредитель и руководитель нескольких десятков компаний Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

43-летний Евгений Бурденюк — новая звезда интернета. Красавчик-бизнесмен принес российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» на открытие Олимпиады-2026. Уроженец небольшого городка в Самарской области вместе с двумя друзьями развернул флаг на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

Евгений просто хотел сделать фото на память, но попал в объективы журналистов. Новость мгновенно завирусилась: российские спортсмены на этих зимних Играх выступают в нейтральном статусе, а национальная символика для них под запретом.

Вскоре выяснилось, что смельчак с триколором — основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Евгений родился в Похвистнево в 1982 году. Мальчик рано остался сиротой. В 9-м классе переехал со старшей сестрой в Новосибирск. Амбициозный парнишка выбил себе место в гимназии Академгородка через отдел образования новосибирской мэрии. Позже поступил на мехмат местного госуниверситета. С первого курса работал в охране этого же вуза. Позже зарегистрировал ИП и открыл точку на рынке, занимался курами гриль Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

Сейчас, по данным системы «Контур.Фокус», Бурденюк — учредитель и руководитель нескольких десятков компаний. Большая часть юрлиц имеет новосибирскую прописку и занимается управлением или арендой недвижимости Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

Журналист 63.RU связался с Евгением. По словам бизнесмена, такая слава стала для него неожиданностью: «Флаг мы принесли на стадион вообще спокойно, даже не парились, можно его проносить или нельзя. Никаких мыслей об этом не было. На входе у нас конфисковали стик для камеры и пауэрбанк, а про флаг вообще ни одного вопроса — никаких проблем, легко прошли. Мы даже не думали, что его нельзя проносить».

— Ехали как обычные болельщики, первый раз в жизни попасть на Олимпиаду — это само по себе событие. Компания у нас небольшая, всего три человека, мы с друзьями Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

«Почему взяли флаг Похвистнева? Если честно, специально мы вообще не думали брать флаг. Я просто взял его в Похвистневе, потому что я сам оттуда родом, у меня там похоронены родители. Буквально 4–5 февраля был на поминках, а прямо перед вылетом на Олимпиаду встретился с друзьями в Похвистневе, — объясняет Евгений. — У них там своя команда, много друзей. Они постоянно ездят по городам — Казань, Москва и дальше — фотографируются с флагом, показывают его. Привозят всё это обратно в родной город — такой живой пиар. Я подумал: возьму флаг, сфотографируюсь где-нибудь на знаковых местах Олимпиады и тоже добавлю им пару-тройку фотографий в копилку. Без задней мысли, просто по-человечески. Так и сделали. Просто сфотографировались. Уже потом оказалось, что мы были недалеко от трибуны с журналистами и они увидели наш флаг на основном стадионе. В итоге это выглядело, как будто мы вывесили российский триколор перед всей журналистской трибуной, а при этом на флаге — надписи родного города и родной команды».

— Решили, что поедем на Олимпиаду-2026, буквально за месяц. Долго не решались вообще. Но благодаря друзьям всё-таки собрались и поехали. И получилось такое событие. Мы его не ожидали, не планировали, даже в голове не держали. Получилось всё спонтанно по-настоящему. И это очень интересно Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

— Без проблем купили билеты за 4 часа до мероприятия. Долго не могли решиться. Потратить деньги. Очень дорогие билеты Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

По словам бизнесмена, поездка на Олимпиаду была едва ли не спонтанной. Друзья приземлились в Италии за день до открытия Олимпиады.

«Персонал на стадионе нас осматривал — никаких вопросов. Когда фотографировались — тоже никаких проблем. Волонтеры и охрана даже отодвинулись, дали спокойно всё сделать. Мы сфотографировались, поменялись местами, еще раз сделали фото и пошли дальше. Никто ничего не спрашивал, никаких замечаний не было, — признаётся новая интернет-звезда. — Мы вообще не думали, что это может быть запретно, опасно или что мы кому-то можем создать проблемы. В моменте таких мыслей не было — просто обычные фотографии. Хотели отправить их своим ребятам в родной город и поделиться частичкой этого глобального международного события».

В планах Евгения — побывать на соревнованиях по фигурному катанию и лыжам Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

— Хоккей начнется позже, туда мы, к сожалению, уже не попадаем, хотя очень хотелось бы Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

— Логистика, конечно, очень сложная: шесть локаций, всё сильно раскидано по стране. Добраться непросто Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк

— Сейчас смотрим, думаем, прикидываем, где и как можем «окучиться» и куда реально успеть Источник: фото предоставил Евгений Бурденюк