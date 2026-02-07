«Не думали, что это запретно и опасно»: бизнесмен из России — о том, как пронес флаг на Олимпиаду

43-летний Евгений Бурденюк — новая звезда интернета. Красавчик-бизнесмен принес российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» на открытие Олимпиады-2026. Уроженец небольшого городка в Самарской области вместе с двумя друзьями развернул флаг на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане.
Евгений просто хотел сделать фото на память, но попал в объективы журналистов. Новость мгновенно завирусилась: российские спортсмены на этих зимних Играх выступают в нейтральном статусе, а национальная символика для них под запретом.
Вскоре выяснилось, что смельчак с триколором — основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк.
Журналист 63.RU связался с Евгением. По словам бизнесмена, такая слава стала для него неожиданностью: «Флаг мы принесли на стадион вообще спокойно, даже не парились, можно его проносить или нельзя. Никаких мыслей об этом не было. На входе у нас конфисковали стик для камеры и пауэрбанк, а про флаг вообще ни одного вопроса — никаких проблем, легко прошли. Мы даже не думали, что его нельзя проносить».
«Почему взяли флаг Похвистнева? Если честно, специально мы вообще не думали брать флаг. Я просто взял его в Похвистневе, потому что я сам оттуда родом, у меня там похоронены родители. Буквально 4–5 февраля был на поминках, а прямо перед вылетом на Олимпиаду встретился с друзьями в Похвистневе, — объясняет Евгений. — У них там своя команда, много друзей. Они постоянно ездят по городам — Казань, Москва и дальше — фотографируются с флагом, показывают его. Привозят всё это обратно в родной город — такой живой пиар. Я подумал: возьму флаг, сфотографируюсь где-нибудь на знаковых местах Олимпиады и тоже добавлю им пару-тройку фотографий в копилку. Без задней мысли, просто по-человечески. Так и сделали. Просто сфотографировались. Уже потом оказалось, что мы были недалеко от трибуны с журналистами и они увидели наш флаг на основном стадионе. В итоге это выглядело, как будто мы вывесили российский триколор перед всей журналистской трибуной, а при этом на флаге — надписи родного города и родной команды».
По словам бизнесмена, поездка на Олимпиаду была едва ли не спонтанной. Друзья приземлились в Италии за день до открытия Олимпиады.
«Персонал на стадионе нас осматривал — никаких вопросов. Когда фотографировались — тоже никаких проблем. Волонтеры и охрана даже отодвинулись, дали спокойно всё сделать. Мы сфотографировались, поменялись местами, еще раз сделали фото и пошли дальше. Никто ничего не спрашивал, никаких замечаний не было, — признаётся новая интернет-звезда. — Мы вообще не думали, что это может быть запретно, опасно или что мы кому-то можем создать проблемы. В моменте таких мыслей не было — просто обычные фотографии. Хотели отправить их своим ребятам в родной город и поделиться частичкой этого глобального международного события».
«За наших спортсменов болеем, безусловно. На открытии их не увидели — было обидно. Ждали до последнего, думали, может, выйдут без флага, но нет. Поэтому теперь будем болеть уже на соревнованиях, и, дай бог, получится попасть куда-то лично», — надеется Евгений.
