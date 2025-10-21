НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа Кризис-2025 «Где-то не прибавилось совсем или даже убавилось». Почему рекорды роста российских зарплат вызывают сомнение

«Где-то не прибавилось совсем или даже убавилось». Почему рекорды роста российских зарплат вызывают сомнение

Радоваться ли нам всем, когда говорят, что средняя зарплата по стране составила почти сто тысяч, ответили эксперты

Больше всего зарплаты растут у рабочих | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKAБольше всего зарплаты растут у рабочих | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA

Больше всего зарплаты растут у рабочих

Источник:

Валентин Егоршин / FONTANKA

Росстат подсчитал, что сразу в трех отраслях зарплаты преодолели психологически важный барьер в 200 тысяч рублей (это финансы и страхование, производство табачных изделий, а также добыча нефти и газа).

Еще в четырех отраслях средние зарплаты выше 150 тысяч (IT, добыча металлических руд, научные исследования и разработки, а также рыболовство и рыбоводство).

Ну и в 16 отраслях средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей. В автопроме это уже 105,6 тысячи рублей (опять-таки, если верить Росстату). Сравним: финансисты и страховщики в среднем зарабатывают впечатляющие 221,9 тысячи рублей.

Ну а общая среднемесячная зарплата по стране составила 99,3 тысячи рублей (все данные подсчитаны за июль). Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6% в годовом выражении.

— Средние цифры не всегда отражают реальную ситуацию на рынке труда. В большинстве случаев речь идет о высокооплачиваемых позициях в крупных корпорациях и компаниях, сосредоточенных в столице и промышленных центрах. Средний уровень доходов рядовых сотрудников даже в тех же отраслях может быть значительно ниже, — раскрывает статистические уловки в беседе с MSK1.RU член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. Даже несколько процентов высокооплачиваемых специалистов способны существенно изменить общую картину. Кроме того, статистика часто учитывает премии, бонусы и компенсации, которые не являются регулярной частью дохода для большинства работников. Поэтому представления о массовых зарплатах в 200 тысяч рублей и выше — скорее следствие статистической усредненности, чем отражение реальности.

— Получается, публикация таких «средних температур по больнице» не имеет смысла? Но разве россияне не должны знать, кто и сколько зарабатывает?

— Если в каком-то исследовании написано, что расчет делался как среднее арифметическое — то это просто логический бред. Но часто так делается. Однако никакого отношения к реальной жизни все эти исследования и рейтинги, тем более рейтинги зарплат, не имеют! И никакого прикладного значения у них нет, кроме как для того, чтобы нам с вами поболтать. Вот вы такой же житель России, и я такой же житель. Вы прочитали про рейтинг зарплат в разных отраслях и что?! Ну, знаете, надо хотя бы смотреть не то, какая средняя зарплата сейчас, а насколько она изменилась с прошлого измерения, — еще категоричнее в этом вопросе основатель и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров.

— Ну так, судя опять-таки по официальной статистике, и номинальные, и реальные зарплаты у нас стабильно растут.

— Ну вот давайте представим обычную ситуацию. Я пришел на работу в «Пятерочку» обычным продавцом. Как бы хорошо я не работал обычным продавцом, как бы не росла моя зарплата в следующие 20 лет, сколько мог я купить батонов хлеба или колбасы на зарплату 20 лет назад, столько я и смогу купить через 20 лет. В лучшем случае, на одну палку колбасы больше. А скорее на одну меньше. Из-за инфляции.

Поэтому даже не зарплата, а реальный доход (почувствуйте разницу между этими понятиями) может вырасти только в том случае, если человек повышает свою квалификацию. Например, он стал старшим продавцом, и тогда, значит, он может купить уже 22 палки колбасы. Стал старшим в смену, значит, может купить 30.

Если я обычный токарь четвертого разряда, сколько бы я ни упирался на своем четвертом разряде, мой уровень жизни от того, что цифра будет расти в зарплатной ведомости, никак не поменяется. Скорее, будет снижаться.

— Но ведь начиная с 2022 года обычные рабочие (как их теперь называют, синие воротнички), когда начался бурный промышленный рост, действительно стали зарабатывать больше?

— Разберемся, почему. Государство дало денег оборонно-промышленному комплексу. Оборонно-промышленный комплекс прибавил зарплаты, допустим, не на те самые шесть процентов, как у всех, а, скажем, на восемнадцать. Но если у нас в среднем по стране по всем отраслям на шесть процентов произошел рост зарплат, как говорит Росстат, а оборонка прибавила те самые условные восемнадцать, значит, где-то не прибавилось совсем. Или даже, наоборот, убавилось.

Дмитрий Капустин
Рост зарплаты Средняя зарплата Рост доходов Рабочие кадры
