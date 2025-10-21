«Где-то не прибавилось совсем или даже убавилось». Почему рекорды роста российских зарплат вызывают сомнение

Больше всего зарплаты растут у рабочих Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA

Росстат подсчитал, что сразу в трех отраслях зарплаты преодолели психологически важный барьер в 200 тысяч рублей (это финансы и страхование, производство табачных изделий, а также добыча нефти и газа).

Еще в четырех отраслях средние зарплаты выше 150 тысяч (IT, добыча металлических руд, научные исследования и разработки, а также рыболовство и рыбоводство).

Ну и в 16 отраслях средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей. В автопроме это уже 105,6 тысячи рублей (опять-таки, если верить Росстату). Сравним: финансисты и страховщики в среднем зарабатывают впечатляющие 221,9 тысячи рублей.

Ну а общая среднемесячная зарплата по стране составила 99,3 тысячи рублей (все данные подсчитаны за июль). Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6% в годовом выражении.

— Средние цифры не всегда отражают реальную ситуацию на рынке труда. В большинстве случаев речь идет о высокооплачиваемых позициях в крупных корпорациях и компаниях, сосредоточенных в столице и промышленных центрах. Средний уровень доходов рядовых сотрудников даже в тех же отраслях может быть значительно ниже, — раскрывает статистические уловки в беседе с MSK1.RU член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. — Даже несколько процентов высокооплачиваемых специалистов способны существенно изменить общую картину. Кроме того, статистика часто учитывает премии, бонусы и компенсации, которые не являются регулярной частью дохода для большинства работников. Поэтому представления о массовых зарплатах в 200 тысяч рублей и выше — скорее следствие статистической усредненности, чем отражение реальности.

— Получается, публикация таких «средних температур по больнице» не имеет смысла? Но разве россияне не должны знать, кто и сколько зарабатывает?

— Если в каком-то исследовании написано, что расчет делался как среднее арифметическое — то это просто логический бред. Но часто так делается. Однако никакого отношения к реальной жизни все эти исследования и рейтинги, тем более рейтинги зарплат, не имеют! И никакого прикладного значения у них нет, кроме как для того, чтобы нам с вами поболтать. Вот вы такой же житель России, и я такой же житель. Вы прочитали про рейтинг зарплат в разных отраслях и что?! Ну, знаете, надо хотя бы смотреть не то, какая средняя зарплата сейчас, а насколько она изменилась с прошлого измерения, — еще категоричнее в этом вопросе основатель и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров.

— Ну так, судя опять-таки по официальной статистике, и номинальные, и реальные зарплаты у нас стабильно растут.

— Ну вот давайте представим обычную ситуацию. Я пришел на работу в «Пятерочку» обычным продавцом. Как бы хорошо я не работал обычным продавцом, как бы не росла моя зарплата в следующие 20 лет, сколько мог я купить батонов хлеба или колбасы на зарплату 20 лет назад, столько я и смогу купить через 20 лет. В лучшем случае, на одну палку колбасы больше. А скорее на одну меньше. Из-за инфляции.

Поэтому даже не зарплата, а реальный доход (почувствуйте разницу между этими понятиями) может вырасти только в том случае, если человек повышает свою квалификацию. Например, он стал старшим продавцом, и тогда, значит, он может купить уже 22 палки колбасы. Стал старшим в смену, значит, может купить 30.

Если я обычный токарь четвертого разряда, сколько бы я ни упирался на своем четвертом разряде, мой уровень жизни от того, что цифра будет расти в зарплатной ведомости, никак не поменяется. Скорее, будет снижаться.

— Но ведь начиная с 2022 года обычные рабочие (как их теперь называют, синие воротнички), когда начался бурный промышленный рост, действительно стали зарабатывать больше?

— Разберемся, почему. Государство дало денег оборонно-промышленному комплексу. Оборонно-промышленный комплекс прибавил зарплаты, допустим, не на те самые шесть процентов, как у всех, а, скажем, на восемнадцать. Но если у нас в среднем по стране по всем отраслям на шесть процентов произошел рост зарплат, как говорит Росстат, а оборонка прибавила те самые условные восемнадцать, значит, где-то не прибавилось совсем. Или даже, наоборот, убавилось.