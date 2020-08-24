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Кошки смотрели в окна: ярославские спасатели вытащили из пострадавшего от взрыва дома 150 животных

Мы узнали, как шла спасательная операция

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Спасатели вытаскивали из пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле не только людей, но и животных

Спасатели вытаскивали из пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле не только людей, но и животных

В Ярославле из пострадавшего от взрыва дома спасли 150 животных

В ярославском МЧС сообщили, что из дома на улице Батова, где взорвался газ, уже спасли всех животных. О судьбе четвероногих, которые остались заперты в квартирах после эвакуации людей, беспокоились не только их хозяева, но даже посторонние ярославцы. Сегодня спасатели рассказали, что всех животных наконец забрали.

— Всего спасли около 150 животных. В основном это были кошки. Среди них только три собаки и одна шиншилла. Был еще попугай в клетке. Его пришлось доставать, проникнув в квартиру на подъемнике, так как входная дверь была заблокирована. Но чаще хозяева давали нам ключи, и мы с сотрудниками полиции ходили по квартирам и искали животных. Они все были в стрессе. Только две или три кошки встречали нас у двери. Некоторые сидели на диванах и подоконниках, смотрели в окна. Но большинство где-то пряталось — под ваннами, за диванами, в каких-то темных углах. В руки большинство кошек не давались — царапались и кусались. Одна мне даже палец прокусила. Приходилось их заворачивать в одеяла, халаты. Одну в дубленку пришлось посадить, чтобы не поцарапала, — рассказал старший инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Ярославля Николай Нефедов.

В основном всех животных, хозяева которых обратились за помощью, достали в субботу, 22 августа.

Напомним, раньше всех к своим хозяевам вернулась кошка из квартиры № 69. Ее спасатель вынес на улицу почти сразу после взрыва и отдал стоявшим на улице людям. А они уже искали хозяев животного. Это оказалось непросто, но история закончилась хеппи-эндом.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей хронике.

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взрыв газа
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