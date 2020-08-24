Кошки смотрели в окна: ярославские спасатели вытащили из пострадавшего от взрыва дома 150 животных

В Ярославле из пострадавшего от взрыва дома спасли 150 животных
В ярославском МЧС сообщили, что из дома на улице Батова, где взорвался газ, уже спасли всех животных. О судьбе четвероногих, которые остались заперты в квартирах после эвакуации людей, беспокоились не только их хозяева, но даже посторонние ярославцы. Сегодня спасатели рассказали, что всех животных наконец забрали.
— Всего спасли около
В основном всех животных, хозяева которых обратились за помощью, достали в субботу,
Напомним, раньше всех к своим хозяевам вернулась кошка из квартиры
Вся оперативная информация о ЧП — в нашей хронике.