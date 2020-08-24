Кошки смотрели в окна: ярославские спасатели вытащили из пострадавшего от взрыва дома 150 животных

В ярославском МЧС сообщили, что из дома на улице Батова, где взорвался газ, уже спасли всех животных. О судьбе четвероногих, которые остались заперты в квартирах после эвакуации людей, беспокоились не только их хозяева, но даже посторонние ярославцы. Сегодня спасатели рассказали, что всех животных наконец забрали.



— Всего спасли около 150 животных . В основном это были кошки. Среди них только три собаки и одна шиншилла. Был еще попугай в клетке. Его пришлось доставать, проникнув в квартиру на подъемнике, так как входная дверь была заблокирована. Но чаще хозяева давали нам ключи, и мы с сотрудниками полиции ходили по квартирам и искали животных. Они все были в стрессе. Только две или три кошки встречали нас у двери. Некоторые сидели на диванах и подоконниках, смотрели в окна. Но большинство где-то пряталось — под ваннами, за диванами, в каких-то темных углах. В руки большинство кошек не давались — царапались и кусались. Одна мне даже палец прокусила. Приходилось их заворачивать в одеяла, халаты. Одну в дубленку пришлось посадить, чтобы не поцарапала, — рассказал старший инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Ярославля Николай Нефедов.