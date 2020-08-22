«Из-за шока даже не шевелился»: спасённый из взорвавшегося дома котик отыскал своих хозяев

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Светлана долго ходила с завернутым в халат котом около взорвавшегося дома, но хозяев так и не смогла найти.

— Он сначала вообще не двигался. Видимо, был в шоке. Потом начал вертеть головой, реагировать на звуки, — рассказала женщина.

Не оставлять же котейку в беде! Мы дали объявление. Пока ждали отклика, Светлане подсказали подойти в администрацию района, где ночью собирали всех жильцов полуразрушенного дома. Там и нашлись хозяева животного.

— Это была молодая пара. В момент взрыва их в доме не было. В квартире находилась мама кого-то из них. Женщина пострадала, ее увезли в больницу, а кот остался один. Хозяева очень обрадовались, что их любимец нашелся. Кстати, в самом конце выяснилось, что это был не кот, а кошечка. Имя ее не спросили, не до этого уже было, — говорит Светлана.

Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19 часов 20 минут. По основной версии следствия, в квартире на четвертом этаже произошла утечка газа, хлопок раздался, когда женщина, живущая в квартире, вернулась домой. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.