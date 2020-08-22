«Из-за шока даже не шевелился»: спасённый из взорвавшегося дома котик отыскал своих хозяев

Спасенный при взрыве газа в Ярославле кот вернулся к хозяевам
Этого перепуганного котейку мы увидел в руках женщины, наблюдавшей, как разгребают завалы взорвавшегося дома на улице Батова в Ярославле. Мохнатый таращил глаза, ничего не понимая. Оказалось, во время ЧП он потерялся и остался без хозяев. Подобрали его случайно.
— Мы сами не живем в этом доме, были рядом в гостях и, когда услышали взрыв, прибежали на место ЧП. Мой муж еще до приезда всех служб помогал жителям пострадавшего подъезда выходить на улицу. Кота нам вынес один из спасателей. Говорит, что нашел его в одной из квартир под одеялом. Вынес его, закутанного в махровый халат. Не знал, что с ним делать. Несколько раз спросил: «Вы точно найдете его хозяев?» Только после этого отдал его нам, — рассказала Светлана Попова.
СЮЖЕТ
Светлана долго ходила с завернутым в халат котом около взорвавшегося дома, но хозяев так и не смогла найти.
— Он сначала вообще не двигался. Видимо, был в шоке. Потом начал вертеть головой, реагировать на звуки, — рассказала женщина.
Не оставлять же котейку в беде! Мы дали объявление. Пока ждали отклика, Светлане подсказали подойти в администрацию района, где ночью собирали всех жильцов полуразрушенного дома. Там и нашлись хозяева животного.
— Это была молодая пара. В момент взрыва их в доме не было. В квартире находилась мама кого-то из них. Женщина пострадала, ее увезли в больницу, а кот остался один. Хозяева очень обрадовались, что их любимец нашелся. Кстати, в самом конце выяснилось, что это был не кот, а кошечка. Имя ее не спросили, не до этого уже было, — говорит Светлана.
Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19 часов 20 минут. По основной версии следствия, в квартире на четвертом этаже произошла утечка газа, хлопок раздался, когда женщина, живущая в квартире, вернулась домой. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.
Оперативные данные о происшествии — в нашей онлайн-трансляции.