Прямо за остановкой: в крупнейшем районе Ярославля нашли человеческие останки

В Заволжском районе Ярославля нашли скелетированные человеческие останки. Это произошло 2 сентября за остановкой «Улица Панфилова» на Резинотехнике.
Останки обнаружил мужчина, выгуливавший собаку. За остановкой расположена небольшая роща с высокими зарослями травы. Местные жители сообщали, что чувствовали в том районе неприятный запах.
«Вероятнее всего, это на остановке Панфилова. Там длительное время был трупный запах, я отправляла обращение в спецслужбы, ну, видимо, даже не искали откуда. Я смотрела, но трупа не видела. Но вонь ужасная стояла, было это где-то месяца четыре назад», — рассказала Ирина Александровна в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».
В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что правоохранители проводят проверку. По предварительным данным, смерть некриминальная. Сейчас проводится экспертиза и устанавливается личность умершего. Пока неизвестно, был это мужчина или женщина.