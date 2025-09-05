НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Прямо за остановкой: в крупнейшем районе Ярославля нашли человеческие останки

Прямо за остановкой: в крупнейшем районе Ярославля нашли человеческие останки

Что об этом известно

1 519
14 комментариев
В Ярославле нашли скелетированные останки | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле нашли скелетированные останки | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле нашли скелетированные останки

Источник:

Яндекс.Карты

В Заволжском районе Ярославля нашли скелетированные человеческие останки. Это произошло 2 сентября за остановкой «Улица Панфилова» на Резинотехнике.

Останки обнаружил мужчина, выгуливавший собаку. За остановкой расположена небольшая роща с высокими зарослями травы. Местные жители сообщали, что чувствовали в том районе неприятный запах.

«Вероятнее всего, это на остановке Панфилова. Там длительное время был трупный запах, я отправляла обращение в спецслужбы, ну, видимо, даже не искали откуда. Я смотрела, но трупа не видела. Но вонь ужасная стояла, было это где-то месяца четыре назад», — рассказала Ирина Александровна в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что правоохранители проводят проверку. По предварительным данным, смерть некриминальная. Сейчас проводится экспертиза и устанавливается личность умершего. Пока неизвестно, был это мужчина или женщина.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
14
Гость
1 час
А как по " скелетированным человеческим останкам" сразу определили что "смерть некриминальная"?
Гость
1 час
Там сотни человек в день ходят в гаражи и на дачи и никто не учуял никакого запаха. Там деревья, кусты, высокая трава и заросли борщевика, так что не очень удобное место для выгула собак. И если туп скелетированный, то лежит там уже довольно долгое время.
Читать все комментарии
