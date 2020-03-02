В Ярославле в 2020 году отремонтируют 22 двора: список

В Ярославле в этом году запланирован ремонт 22 дворов. Об этом на общегородском совещании 2 марта сообщил директор ДГХ Ярослав Овчаров. Основными видами работ станут замена асфальта, освещения, создание новых парковочных мест, установка новых лавочек, урн и другие.
Впрочем, если в результате торгов по выбору подрядчиков для ремонтов получится экономия, список могут расширить.
Какие дворы отремонтирую в 2020 году и что в них сделают
Дзержинский район:
- пер. Норский 2-й, д. 9: ремонт асфальтового покрытия проезда, покрытие тротуаров асфальтом и плиткой, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок, установка четырех лавочек и четырех урн, установка пяти светильников, установка четырех опор освещения;
- ул. Туманова, д. 14, 16: ремонт асфальтового покрытия проезда, покрытие тротуаров асфальтом и плиткой, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок, установка шести урн, установка двух лавочек, установка шести опор освещения, установка девяти светильников, восстановление газона;
- ул. Громова, д. 46, 46, корп. 2, 46, корп. 3, 48: ремонт асфальтового покрытия проезда, покрытие тротуаров асфальтом и плиткой, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок, установка двух лавочек, установка девяти урн, установка девяти опор освещения, установка 20 светильников, восстановление газона.
Ленинский район:
- ул. Автозаводская, д. 59, 59а, 59б, 61а, 61б, ул. К. Либкнехта, д. 50а, 52а: ремонт асфальтового покрытия и проездов к дворовой территории, приобретение и установка шести скамеек и шести урн, установка восьми недостающих опор освещения и замена 16 плафонов, устройство 56 парковочных мест, устройство пешеходных тротуаров;
- ул. Автозаводская, д. 89, 91: ремонт асфальта в дворовом проезде и проездах к дворовой территории, установка 16 скамеек и восьми урн, установка трех недостающих опор освещения и замена шести плафонов, устройство 19 парковочных мест, устройство пешеходных тротуаров;
- пр. Ленина, д. 32: ремонт асфальта в дворовом проезде и проездах к дворовой территории, установка пяти скамеек и пяти урн, установка трех недостающих опор освещения и замена шести плафонов, устройство десяти парковочных мест, устройство пешеходных тротуаров.
Кировский район:
- пр. Толбухина, д. 31, ул. Рыбинская, д. 32/29: ремонт асфальта в проезде и проездов к дворовой территории, приобретение и установка лавочек и урн, установка восьми светодиодных светильников, устройство 13 парковочных мест, пешеходных дорожек;
- ул. Свободы, 52/39, ул. Угличская, 1/51: ремонт асфальта в дворовом проезде и проездов к дворовой территории, приобретение и установка лавочек и урн, установка десяти светодиодных плафонов, устройство 22 парковочных мест, пешеходных дорожек;
- ул. Б. Октябрьская, 124а: ремонт асфальта в проезде, установка лавочек и урн, установка четырех светодиодных светильников.
Красноперекопский район:
- ул. Рыкачева, 16: ремонт проезжей части дороги, асфальтовое покрытие тротуаров, замена бордюрного камня, ремонт автомобильных парковок, установка скамьи и урны, замена плафонов уличного освещения на новые светодиодные, замена и установка опор освещения; устройство ограждения, устройство двух баскетбольных стоек, восстановление газона;
- ул. Рыкачева, 2, Курчатова, 18: ремонт проезжей части дороги, тротуаров, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок на девять машин, установка скамьи и урны; замена плафонов уличного освещения на новые светодиодные, замена опор освещения;
- ул. Маланова, 12, корп. 2: ремонт проезда, тротуаров, замена бордюрного камня (вдоль тротуаров), устройство автомобильных парковок на 27 машин, установка четырех лавочек и четырех урн, замена шести плафонов уличного освещения на новые светодиодные, установка трех недостающих опор освещения.
Фрунзенский район:
- ул. Светлая, 34: ремонт проезда, устройство парковок на девять машин, устройство тротуаров и установка четырех лавочек, четырех урн, монтаж восьми опор освещения и установка девяти светильников;
- пр. Подвойского, 1: ремонт проезда и устройство парковок на девять машин, устройство тротуаров, замена бордюрного камня, установка четырех лавочек, четырех урн, монтаж восьми опор освещения и установка девяти светильников;
- ул. Корабельная, 14, 16, 18: ремонт проезда, устройство парковок на девять машин, устройство тротуаров, установка четырех лавочек, четырех урн, монтаж восьми опор освещения и установка девяти светильников;
- ул. Индустриальная, 35, 37: ремонт проездов и парковок, устройство тротуаров, установка опор освещения и монтаж шести светильников, установка четырех лавочек и двух урн;
- ул. Гоголя, 17, 17а, 19: ремонт проездов и парковок, замена бордюрного камня, устройство тротуаров, установка 15 лавочек и пяти урн, установка 13 опор освещения, монтаж 15 светильников, ремонт ливневой канализации.
Заволжский район:
- пр. Машиностроителей, 46: ремонт проезда, тротуаров, замена бордюров вдоль дороги, устройство парковок, установка лавочки, замена плафонов уличного освещения на новые светодиодные, установка двух недостающих опор освещения, восстановление газона, устройство площадки с тренажерами, песочницы;
- ул. Сахарова, 13, 15: ремонт проезда, тротуаров, парковок, пяти лавочек, замена плафонов уличного освещения на новые светодиодные, установка еще одной опоры освещения, восстановление газона;
- ул. Лебедева, 3: ремонт проезда, тротуаров, площадок перед входами в подъезды, устройство пешеходных дорожек, парковочной площадки, установка трех лавочек, урны, детской горки, ограждения, спиливание деревьев;
- ул. Космонавтов, 6: ремонт проезда, тротуаров, площадок перед входами в подъезды, устройство тротуара (со стороны второго и пятого подъездов), расширение проезда, снос деревьев, перенос опор уличного освещения, установка газонного ограждения;
- пр. Авиаторов, 90: ремонт проезда, устройство тротуаров, парковочной площадки, расширение тротуарной дорожки у восьмого подъезда, устройство парковочных карманов напротив подъездов — с третьего по шестой и у восьмого, перенос столбов освещения с оборудованием современного двухрожкового освещения, установка четырех лавочек, установка двух бетонных урн, устройство детской площадки на резиновом покрытии, устройство спортивной площадки, ограждения, установка детского игрового и спортивного оборудования.