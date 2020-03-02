В Ярославле в 2020 году отремонтируют 22 двора: список

В Ярославле в 2020 году отремонтируют 22 двора

В Ярославле в этом году запланирован ремонт 22 дворов. Об этом на общегородском совещании 2 марта сообщил директор ДГХ Ярослав Овчаров. Основными видами работ станут замена асфальта, освещения, создание новых парковочных мест, установка новых лавочек, урн и другие.



Впрочем, если в результате торгов по выбору подрядчиков для ремонтов получится экономия, список могут расширить.



Какие дворы отремонтирую в 2020 году и что в них сделают



Дзержинский район:



пер. Норский 2-й, д. 9: ремонт асфальтового покрытия проезда, покрытие тротуаров асфальтом и плиткой, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок, установка четырех лавочек и четырех урн, установка пяти светильников, установка четырех опор освещения;

ул. Туманова, д. 14, 16: ремонт асфальтового покрытия проезда, покрытие тротуаров асфальтом и плиткой, замена бордюрного камня, устройство автомобильных парковок, установка шести урн, установка двух лавочек, установка шести опор освещения, установка девяти светильников, восстановление газона;