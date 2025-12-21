«Клава покидает шоу»: в «Аватаре» раскрыли Берендея

Сходство аватара и музыканта было настолько очевидным, что в него долго не могли поверить Источник: Аватар / Vk.com

Седьмой выпуск шоу «Аватар» (12+) начался с сюрпризов. Но не от участников, а от члена жюри Леры Кудрявцевой. Она предстала в новом образе роковой брюнетки и вызвала шквал комплиментов и приятных сравнений с Моникой Белуччи и Ким Кардашьян. Аватары не стали отставать и в новой серии тоже показали себя с новой стороны, чем окончательно запутали жюри. Причем настолько, что те попробовали открыть трех героев, но попали лишь в одного — Берендея.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

В новой серии в номинации уже второй раз подряд оказалась Кикимора. Участница исполнила композицию Ирины Аллегровой «Девочка по имени Хочу». Лазарев посчитал, что такую песню могла выбрать только Ольга Бузова. Тишман заверил, что это Анна Плетнева — солистка группы «Винтаж». Однако оба приберегли свои версии на потом. Вместо этого они поддержали Клаву Коку, которая не первый выпуск считает, что среди судей творится дедовщина и молодое поколение не слышат.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Это же похоже на Ирину Дубцову. Почему вы меня не слушаетесь? — в расстроенных чувствах спросила Кока в седьмом выпуске.

Чтобы порадовать Коку, все члены жюри единогласно согласились первой в шоу открыть Кикимору и назвали версию певицы — Ирина Дубцова.

— Она всё время слушает наши версии и говорит, что молодежи здесь не дают сказать. В Кикиморе, она говорит, Ирина Дубцова. У всех у нас были такие заблуждения, когда мы были уверены и шли далеко лесом мимо. Пускай за желтую перчатку (атрибут, который передают члену жюри, чья версия оказалась верной. — Прим. ред.) поборется Клава Кока, — высказался Лазарев.

Какое же было разочарование у Клавы, когда оказалось, что она ошиблась.

— Всё. Я не прихожу больше. Клава покидает шоу, — не веря в свое поражение, произнесла Кока.

Следующей, кого постигло разочарование в седьмом выпуске, стала Лера Кудрявцева. Всё из-за аватара Авроры, которую попытались раскрыть второй. Кудрявцева уже не первый выпуск верила, что перед ними выступает Татьяна Буланова. При этом, когда участница спела песню «Адреналин» группы «Тотал», не было даже намека на голос певицы. Но Кудрявцева не отступала, и ее поддержал Сергей Лазарев, который даже провел небольшое расследование.

— В дни съемок питерская певица всегда в Москве, — поделился Лазарев.

Клава Кока предложила еще одну версию — перед ними может оказаться Mary Gu. Лазарев тоже нашел подтверждения этой теории. В прошлом выпуске участница призналась, что чувствует себя неважно, поэтому он проверил социальные сети всех звезд, ища тех, кто сейчас болеет.

— Mary Gu попала в список людей, которые приболели, так что здесь кое-что соединяется, — дал повод для размышлений Лазарев.

После споров жюри остановились на том, что надо проверить версию — Татьяна Буланова. Она оказалась неправильной.

После двух ошибок жюри возложили всю надежду на последнего номинанта Берендея. Еще в начале сезона они решили, что за постоянно улыбающимся, сильным аватаром скрывается или Niletto, или Леша Свик. Однако чем чаще участник появлялся на сцене, тем больше возникало сомнений — ведь не может всё быть настолько просто.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

После того как Берендей спел песню группы «Король и Шут» «Прыгну со скалы», к нему примерили образ Navai, Дмитрия Дюжева, Димы Масленикова, и кого только еще, но все было не то. Кока и Батрутдинов не стали больше мучаться и строить догадки. Они вернулись к самому первому варианту — Леша Свик.

— Какой-то мистер тестостерон, тестостероновая бомба, тестостероновый взрыв, — охарактеризовала участника Кока.

Версию с Лешей Свиком в свое время предложил Марк Тишман, поэтому он был только за, чтобы наконец ее проверили. Остальные члены жюри Лазарев и Кудрявцева хоть и не возлагали больших надежд, всё же согласились. Как оказалось, с самого начала Тишман был прав, и под образом добродушного сказочного царя был рэпер.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год