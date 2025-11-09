НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Обзор «Вы не актриса и не певица»: Лера Кудрявцева начала новый сезон «Аватара» с разборок

«Вы не актриса и не певица»: Лера Кудрявцева начала новый сезон «Аватара» с разборок

На этапе догадок жюри прошлось по вокальным данным участников

Во время выпуска за невинной улыбкой Леры Кудрявцевой скрывались совсем не милые фразы в адрес участников

Во время выпуска за невинной улыбкой Леры Кудрявцевой скрывались совсем не милые фразы в адрес участников

Источник:

кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Стартовал четвертый сезон шоу «Аватар» (12+). Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Тимур Батрутдинов, Клава Кока и Марк Тишман каждую неделю будут угадывать, кто из звезд выступает перед ними в образах героев сказок и мифов. По правилам проекта участников делят на три группы. В каждой члены жюри выбирают одного, кого, по их мнению, они отгадали. В финале трех кандидатов на выбывание пытаются рассекретить — если угадали, он уходит, если нет — остается.

Первый выпуск дался членам жюри непросто. В попытках с ходу сузить круг предположений некоторые начали переходить границу, а из-за одного комментария Леры Кудрявцевой участница хотела и вовсе покинуть сцену.

Все участники четвертого сезона шоу «Аватар»

Все участники четвертого сезона шоу «Аватар»

Источник:

Шоу Аватар / vk.com

Первым в номинации оказался Илья Муромец. Участник пришел на сцену как к себе домой и без тени смущения начал стрелять глазками и играть мускулами.

— Какой вы самоуверенный, на Антона Зацепина похожи, — среагировала на поведение Лера Кудрявцева.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Участник спел веселую песню «Hafanana». Весь номер он танцевал дискотечные движения из 60-х и 80-х, из-за чего Кока и Батрутдинов подумали, что перед ними человек уже взрослый.

— Сначала по обертонам мне показалось, что перед нами Владимир Пресняков. Еще одна версия: он всегда смотрит исподлобья. Я знаю одного человека, который всегда так смотрит — Саша Ревва, — озвучила Кока.

Другие судьи подумали, что выбор песни и движений — хитрый ход, чтобы скрыться кому-то молодому.

— То, как он танцевал, это как молодые люди или среднего возраста представляют танцы людей моего поколения. Он водит нас за нос, — посчитал Марк Тишман.

Второй под удар попала Берегиня. Миниатюрную и аккуратную аватариху, как только она появилась на сцене, попытались сосватать Тимуру Батрутдинову. Но оказалось, что под образом хрупкой девушки скрывается звезда с характером.

— Мне все три мальчика нравятся. Я вообще за семью, а вы все неженатые, — отрезала Берегиня.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

После такого ответа жюри посчитало, что это могут быть Татьяна Куртукова или Роза Сябитова. Однако во время выступления голос оказался совсем не похожий, и Лера Кудрявцева высказалась, что девушка вообще не поющая.

— Я певица, — возразила Берегиня.

Кудрявцева не стала отступать:

— Кто вам такое сказал?

Берегиня продолжала сохранять лицо, несмотря на нападки Кудрявцевой и попытки усомниться в ее таланте.

— Лерочка, ну точно не ты должна мне такое сказать. Я — актриса, певица и просто красавица, — продолжала отбивать колкости в свой адрес Берегиня.

— Вам врали, когда это говорили. Вы не актриса и не певица, — жестко ответила Кудрявцева.

Участница едва сдерживалась. Она начала часто моргать и двигать бровями, а в какой-то момент повернулась, чтобы совсем уйти, но ее остановил Сергей Лазарев.

— Берегиня, не обижайтесь. Вообще, у нас пять разных мнений. Мне кажется, что перед нами безусловно певица и актриса. Песня спета хорошо, так, как она написана — очень спокойно, душевно и достаточно ровно. У меня есть две версии — Эвелина Бледанс и по тембру похоже на Ирину Салтыкову, — попытался спасти положение председатель жюри.

Версию Лазарева поддержали не все. Клава Кока высказала необычное предположение:

— Я не могу никак не обращать внимание на бровки, как она ими дергает. Есть одна девушка, которая так делает, ее зовут Екатерина Мизулина, — посчитала певица.

Кудрявцева, посчитав, что такое и правда может быть, сразу отреклась от своих прежних слов.

— Катенька, если это вы, всё, что я говорила, всё не так. Ребята, я вас всех люблю, по ходу в следующей программе меня не будет, — со смехом отреагировала на версию Кудрявцева.

Последним в номинации на выбывание оказался любимчик Леры — Посейдон. Он сразу привлек ведущую своими заигрываниями.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Ну, здравствуй, моя рыбонька, — обратился он при появлении к Кудрявцевой и посвятил песню ей.

Бог моря спел романтическую чувственную песню «Верни мне музыку», и с первых нот Лазарев услышал Гарика Мартиросяна и убедил в этом всех остальных.

— У нас есть знаменитый диагноз «эффект Лазарева», когда Сергей произносит какую-то версию, и мы начинаем подтягивать, — поделился Марк Тишман.

Новичок в жюри — Клава Кока — не поддалась и предположила, что за аватаром скрывается совсем другой артист.

— Первая версия, есть такой исполнитель, его зовут Хамали. У него низкий тембр, он тоже кавказский мужчина, академическим вокалом он тоже поет. И он благородный, в Посейдоне чувствуется благородство. И еще могу допустить версию — Алексей Воробьев, — высказалась Кока.

В финале члены жюри начали раскрывать в порядке выступлений участников. Первым попытались угадать Илью Муромца, посчитав, что за аватаром Антон Зацепин, но ошиблись. Перейдя к Берегине, остановились на версии Екатерина Мизулина — снова мимо. Про Посейдона Лазарев убедил всех, что за аватаром находится Мартиросян, и эта версия тоже оказалась неверной. Жюри никого не угадало, поэтому все участники прошли дальше.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Сергей Лазарев Лера Кудрявцева Клава Кока Шоу Телевидение
Комментарии
Гость
17 минут
Лазарев и Батрутдинов тоже не промах, интересно, кого выберут следующей.
Гость
18 минут
Видно же, что жюри не стесняется высказывать свои мысли.
Читать все комментарии
