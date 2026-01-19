НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

5 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Ярославская долгожительница
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Экономика Кризис-2026 Рецессия или восстановление роста по требованию Путина. Как российской экономике выйти из пике

Рецессия или восстановление роста по требованию Путина. Как российской экономике выйти из пике

Эксперты говорят, что наступили сложные времена и нужна точка роста

259
Путин поручил восстановить экономический рост, но получится или нет, зависит от многих составляющих | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин поручил восстановить экономический рост, но получится или нет, зависит от многих составляющих | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин поручил восстановить экономический рост, но получится или нет, зависит от многих составляющих

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российская экономика входит в 2026 год как самолет в густую облачность. С одной стороны — официальные заявления о необходимости восстановления темпов роста, с другой — всё более жесткие оценки текущей ситуации со стороны депутатов, экономистов и представителей бизнеса. От опрошенных MSK1.RU экспертов в публичной дискуссии всё чаще звучат слова «сложные времена».

Кстати, самый первый тревожный сигнал прозвучал из стен Государственной думы. Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев прямо заявил о необходимости готовиться к ухудшению ситуации:

«Экономика продолжает сокращаться, и в 2026 году роста не ожидается, возможна рецессия. Официальная инфляция составляет около 6%, а реальный рост экономики практически отсутствует».

Эта оценка во многом подтверждается макроэкономическими данными. По информации Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2025 года замедлился до 0,6% в годовом выражении против 1,1% во втором квартале. Фактически экономика балансирует на грани стагнации, а инфляционные ожидания населения, по данным опроса «инФОМ», в декабре достигли 13,7%, что указывает на глубокое недоверие к стабильности цен и доходов.

Косвенным индикатором слабости экономики стал и фондовый рынок: по итогам 2025 года индекс Московской биржи снизился на 2,5%, несмотря на высокие бюджетные расходы и активную роль государства в экономике.

Владимир Путин поручил правительству и Банку России восстановить темпы экономического роста в 2026 году. Соответствующее решение было зафиксировано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Однако эксперты сходятся во мнении: между политической установкой и экономическими возможностями образовался заметный разрыв.

Нужна смена модели экономического роста

Экономист и финансовый советник Алексей Родин считает, что в текущих условиях говорить о восстановлении роста преждевременно. По его мнению, перелом возможен лишь при кардинальном изменении внешних условий:

«Такое восстановление возможно при значительном улучшении геополитической ситуации, прекращении военного конфликта и ослаблении санкционного давления. В этом случае госинвестиции будут перенаправлены с ВПК на иные отрасли, и при снижении ключевой ставки частные инвесторы также вернутся из депозитов и облигаций в реальный сектор экономики».

Фактически речь идет о смене модели роста — от бюджетно-оборонной к инвестиционно-гражданской. Пока же высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика стимулируют сбережения, но подавляют частные инвестиции.

Баланс между стабилизацией и развитием

Более сдержанно-оптимистичную позицию занимает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Он отмечает, что государство наконец пришло к пониманию системного характера проблем.

«Если отбросить формальные формулировки, сейчас хорошо видно, что у государства наконец сложилось понимание: экономику нельзя „чинить по отдельным узлам“, нужен именно комплексный подход. Мы живем в адаптивных условиях — рынок перестроился, компании научились работать в новой реальности. Появились освободившиеся рынки, новые ниши и высокая вовлеченность государства в развитие промышленности», — говорит Леер.

При этом Леер признает и то, что есть давление на бизнес, — это жесткая кредитно-денежная политика (в том числе высокая ключевая ставка) и болезненные решения в налоговой сфере. По мнению Леера, в такой ситуации нужен поиск баланса между стабилизацией и развитием.

Нужны новые драйверы развития, кроме оборонки

Пожалуй, самую жесткую оценку перспектив дает в беседе с MSK1.RU доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев. Он считает, что 2026 год будет тяжелым для экономики и населения. Тем более что негативный эффект санкций носит накопительный характер.

«Уже 47 месяцев подряд санкции целенаправленно бьют по российской экономике, постепенно сокращая ее возможности к сопротивлению».

Отдельную проблему Яндиев видит в деформации рынка труда: «Высокий уровень заработных плат в зоне СВО усиливает давление на общий уровень зарплат, когда доходы доставщиков еды в разы выше, чем у профессора вуза».

Дополнительным фактором нестабильности доцент МГУ считает отсутствие системных социальных лифтов и чрезмерную роль ручного управления. И в такой ситуации, по мнению эксперта, ключевая проблема — отсутствие новых драйверов развития: «Основной потребитель ресурсов сейчас — оборонка, отрасль, не способная равномерно перераспределить средства по всей экономике и повысить благосостояние большинства россиян».

Хотя Яндиев видит и потенциально позитивный момент: «Возможно, именно сейчас бизнес сможет повысить производительность труда: мощности загружены, новых работников нанимать дорого, а безработица на низком уровне».

В общем, если суммировать мнения экспертов: российская экономика начинает 2026 год в точке выбора. С одной стороны — политический запрос на рост, с другой — объективные ограничения в виде санкций, высокой ставки, структурных дисбалансов и ограниченного инвестиционного спроса. Потенциал для развития существует, но его реализация потребует не только поручений, но и согласованных действий Центробанка и бизнеса, правительства, регионов.

Как вы думаете, получится добиться роста экономики?

Если отменят санкции, то возможно
Сомневаюсь
Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Точка роста Кризис Рецессия экономики Владимир Путин Стагфляция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Надо договариваться с окружением снаружи и идти на компромиссы, а не то что сейчас. Нынешний подход утопит всех.
Гость
1 час
Никак
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем