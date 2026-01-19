Рецессия или восстановление роста по требованию Путина. Как российской экономике выйти из пике

Путин поручил восстановить экономический рост, но получится или нет, зависит от многих составляющих Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российская экономика входит в 2026 год как самолет в густую облачность. С одной стороны — официальные заявления о необходимости восстановления темпов роста, с другой — всё более жесткие оценки текущей ситуации со стороны депутатов, экономистов и представителей бизнеса. От опрошенных MSK1.RU экспертов в публичной дискуссии всё чаще звучат слова «сложные времена».

Кстати, самый первый тревожный сигнал прозвучал из стен Государственной думы. Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев прямо заявил о необходимости готовиться к ухудшению ситуации:

«Экономика продолжает сокращаться, и в 2026 году роста не ожидается, возможна рецессия. Официальная инфляция составляет около 6%, а реальный рост экономики практически отсутствует».

Эта оценка во многом подтверждается макроэкономическими данными. По информации Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2025 года замедлился до 0,6% в годовом выражении против 1,1% во втором квартале. Фактически экономика балансирует на грани стагнации, а инфляционные ожидания населения, по данным опроса «инФОМ», в декабре достигли 13,7%, что указывает на глубокое недоверие к стабильности цен и доходов.

Косвенным индикатором слабости экономики стал и фондовый рынок: по итогам 2025 года индекс Московской биржи снизился на 2,5%, несмотря на высокие бюджетные расходы и активную роль государства в экономике.

Владимир Путин поручил правительству и Банку России восстановить темпы экономического роста в 2026 году. Соответствующее решение было зафиксировано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Однако эксперты сходятся во мнении: между политической установкой и экономическими возможностями образовался заметный разрыв.

Нужна смена модели экономического роста

Экономист и финансовый советник Алексей Родин считает, что в текущих условиях говорить о восстановлении роста преждевременно. По его мнению, перелом возможен лишь при кардинальном изменении внешних условий:

«Такое восстановление возможно при значительном улучшении геополитической ситуации, прекращении военного конфликта и ослаблении санкционного давления. В этом случае госинвестиции будут перенаправлены с ВПК на иные отрасли, и при снижении ключевой ставки частные инвесторы также вернутся из депозитов и облигаций в реальный сектор экономики».

Фактически речь идет о смене модели роста — от бюджетно-оборонной к инвестиционно-гражданской. Пока же высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика стимулируют сбережения, но подавляют частные инвестиции.

Баланс между стабилизацией и развитием

Более сдержанно-оптимистичную позицию занимает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Он отмечает, что государство наконец пришло к пониманию системного характера проблем.

«Если отбросить формальные формулировки, сейчас хорошо видно, что у государства наконец сложилось понимание: экономику нельзя „чинить по отдельным узлам“, нужен именно комплексный подход. Мы живем в адаптивных условиях — рынок перестроился, компании научились работать в новой реальности. Появились освободившиеся рынки, новые ниши и высокая вовлеченность государства в развитие промышленности», — говорит Леер.

При этом Леер признает и то, что есть давление на бизнес, — это жесткая кредитно-денежная политика (в том числе высокая ключевая ставка) и болезненные решения в налоговой сфере. По мнению Леера, в такой ситуации нужен поиск баланса между стабилизацией и развитием.

Нужны новые драйверы развития, кроме оборонки

Пожалуй, самую жесткую оценку перспектив дает в беседе с MSK1.RU доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев. Он считает, что 2026 год будет тяжелым для экономики и населения. Тем более что негативный эффект санкций носит накопительный характер.

«Уже 47 месяцев подряд санкции целенаправленно бьют по российской экономике, постепенно сокращая ее возможности к сопротивлению».

Отдельную проблему Яндиев видит в деформации рынка труда: «Высокий уровень заработных плат в зоне СВО усиливает давление на общий уровень зарплат, когда доходы доставщиков еды в разы выше, чем у профессора вуза».

Дополнительным фактором нестабильности доцент МГУ считает отсутствие системных социальных лифтов и чрезмерную роль ручного управления. И в такой ситуации, по мнению эксперта, ключевая проблема — отсутствие новых драйверов развития: «Основной потребитель ресурсов сейчас — оборонка, отрасль, не способная равномерно перераспределить средства по всей экономике и повысить благосостояние большинства россиян».

Хотя Яндиев видит и потенциально позитивный момент: «Возможно, именно сейчас бизнес сможет повысить производительность труда: мощности загружены, новых работников нанимать дорого, а безработица на низком уровне».

В общем, если суммировать мнения экспертов: российская экономика начинает 2026 год в точке выбора. С одной стороны — политический запрос на рост, с другой — объективные ограничения в виде санкций, высокой ставки, структурных дисбалансов и ограниченного инвестиционного спроса. Потенциал для развития существует, но его реализация потребует не только поручений, но и согласованных действий Центробанка и бизнеса, правительства, регионов.