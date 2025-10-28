НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зато подешевели красная икра и яйца. Продуктовая корзина россиян подорожала на 9,1% за год, чего ждать к Новому году

Посмотрели, насколько дороже стала еда в 2025-м

254
Больше всего подорожали фрукты и овощи | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUБольше всего подорожали фрукты и овощи | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Больше всего подорожали фрукты и овощи

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Хотя Центробанк и заявляет о замедлении инфляции, потребители столкнулись с ощутимым ростом цен на базовые продукты питания. По просьбе MSK1.RU сервис мониторинга цен «Ценозавр» провел расчет стоимости стандартной продуктовой корзины из 15 наименований.

Как поделился с MSK1.RU руководитель «Ценозавра» Константин Калугин, стоимость корзины увеличилась за последний год на 9,1%, что в абсолютном выражении составляет 178,3 рубля. Если в октябре 2024 года этот набор продуктов обходился россиянам в среднем в 1958,6 рубля, то сегодня за те же товары придется заплатить уже 2136,9 рубля.

Наиболее существенный рост цен зафиксирован по ключевым категориям.

Овощи и фрукты

Лидером подорожания стали помидоры, чья цена взлетела на 23,7%, достигнув среднего ценника в 266,6 рубля за килограмм. За ними следуют яблоки с ростом на 17,6% (180,8 рубля за килограмм) и огурцы, подорожавшие на 9,5% (161,4 рубля за килограмм).

Молочные и жировые продукты

Заметно подорожало молоко — на 17,4% (101,8 рубля за 900 мл). Стоимость сливочного масла выросла на 17% (248,2 рубля за 180 граммов), а подсолнечное масло прибавило 13,3% к цене, достигнув 162,6 рубля за литр.

Бакалея и хлеб

Хлеб ржано-пшеничный подорожал на 14% (57,3 рубля за 300 граммов). Сахар подорожал на 2,5%, соль — на 6,9%, черный чай — на 5,2%, а макароны — на 3,4%.

Мясо

Курятина также прибавила в цене 8,7%, ее средняя стоимость составляет 364,6 рубля за килограмм.

А что подешевело

Впрочем, не все продукты демонстрируют рост. Самое заметное снижение зафиксировано по куриным яйцам (минус 8,5%), при этом средняя цена составила 108,9 рубля за десяток.

Гречневая крупа подешевела на 3%, ее средняя стоимость теперь 97,4 рубля за 800 граммов. Картофель стал доступнее на 3,4%, его средняя цена за килограмм составляет 57,3 рубля.

О том, что осенью и зимой подорожает больше всего, мы обсудили с доктором экономических наук, профессором, бывшим замминистра сельского хозяйства России Леонидом Холодом.

— Знаете, на стороне сельского хозяйства каких-то больших рисков нет. Производство по растениеводческой продукции более-менее стабильно, и урожай неплохой. Да, есть вопросы по гречке и по ржи, но рынок насыщен. То же самое касается и мясной продукции: по свинине, по птице, по говядине, да даже по баранине. Рынок равновесный, независимо от того, что говядины не хватает. Никаких катастроф в самом сельском хозяйстве нет. Но есть серьезные риски на стороне инфраструктуры, торговли и вообще общественных настроений (кому-то что-то показалось, где-то поезд не пришел, где-то грузовик не доехал, и народ побежал в магазины).

— Но в целом насколько продукты питания будут дорожать быстрее остальных?

— Если инфляция есть базовая, например, около процентов пяти, то продовольственная инфляция будет, конечно, повыше. Продовольствие всегда дорожает быстрее, потому что продукты более употребляемые. Ну, может, разница в 1,5 раза. Цены будут медленно, но верно подрастать. Не забывайте про Новый год, когда у нас оживляется сильный спрос. Отдельные продукты, которые на новогодние праздники употребляются больше, чем обычно. Это яйца обычно, колбаса вареная — в общем, то, что нужно именно для приготовления самого-самого стандартного.

— Но до Нового года все-таки еще далеко. А вот в ближайшие недели что, думаете, подорожает быстрее всего?

— Дорожать будут овощи, потому что их мало того сейчас уже грунтовых нет, дешевые уже отошли. Соответственно, стоимость отопления будет закладываться в цене и наших тепличных помидоров, и помидоров из ближнего зарубежья.

Огурцы и помидоры в своей цене обычно достигают пика где-то в декабре. Плюс ко всему у овощей закрытого грунта еще и такой природный фактор: все-таки они же гибриды, и в декабре-январе урожайность минимальная, — объясняет Холод. — По хлебу и мучным изделиям сейчас цена еще находится, скажем так, в утряске. То есть она еще не устоялась, поэтому, собственно, еще непонятно, куда она будет двигаться. А вот что подешевеет немного, так это красная икра. Просто ее в этом году много.

Есть же и общие факторы. Ну вот взяли повысили цены на электричество. Но понятно, что электричество сильно участвует в хлебопечении, в свиноводстве, птицеводстве. Плюс отопление от цены электричества тоже зависит. Соответственно, себестоимость продукции растет. Или, например, растет в цене бензин. И куда ты, производитель, будешь деваться?! Каждый грамм любого продукта в себе содержит большую часть цены бензина. Так что бензин тянет за собой все топливные цены, в том числе и топливо, которое применяется для отопления.

А ваша продуктовая корзина ощутимо подорожала?

Очень даже
Не сильно, но подорожала
Не заметил(а)
Дмитрий Капустин
Комментарии
17
Гость
1 час
к Новому Году ждём новых сказок и прорывом с рывками
Гость
51 минута
Конечно икра подешевела. ни кто её так массово не берёт как хлеб , молоко , яица. То что очень много берут и без чего нельзя, на то и повышают, а куда людям деваться, загоняют в тупик и давят
Читать все комментарии
