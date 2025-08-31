«Леди Гага покупала мне обеды». Как музыкант из России попала в Голливуд и получила «Эмми»

У Лены есть YouTube-канал, куда она выкладывает свою музыку Источник: Lena Glikson / YouTube.com

32-летняя Лена Гликсон — талант из Воронежа. Она — и музыкальный редактор многих блокбастеров, и композитор, и певица. Но главное, пробилась в Голливуд и добилась там больших успехов. Получила несколько престижных телевизионных премий. В том числе — статуэтку «Эмми». VORONEZH1.RU рассказывает, как Лена из небольшого российского города оказалась в Голливуде, в чем заключается ее работа и что на деле стало причиной ее переезда в США.

Как попасть в знаменитый колледж Беркли

Лена Гликсон родилась в Воронеже в семье программистов. Дома был старый синтезатор, на котором любил играть ее отец, а дочка в это время пела и танцевала. В детском саду Лена была звездой всех утренников, поэтому воспитатели посоветовали родителям отдать ее в музыкальную школу.

Учиться вокалу и игре на фортепиано Лена начала с шести лет. Окончив восемь классов, она решила поступать в музыкальный колледж имени Ростроповичей на отделение «Теория музыки». Лена признавалась, что это было не самое популярное, но престижное направление — на стыке музыки и математики.

Еще в школе Лена прониклась саундтреками композиторов Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» (18+) и Говарда Шора к «Властелину колец» (12+). Она хорошо знала английский язык и решила изучать киномузыку. Девушка выбирала из нескольких вузов и остановила свой выбор на музыкальном колледже Беркли в Америке. Его оканчивали многие известные композиторы.

По ее словам, на первом курсе — в 2012 году — образование в Беркли обходилось примерно в 16 тысяч долларов. Это была существенная сумма для ее семьи, отец в которой хоть и работал на себя, но не зарабатывал так много. Тем не менее родители оплатили ей первые годы обучения в США, а потом Лене удалось получить стипендию, которая покрывала около 80% затрат.

Источник: Лена Гликсон / соцсети

После окончания колледжа в 2015 году у девушки был год, чтобы найти работу. Иначе ей не продлили бы американскую визу. Она решила переехать в Калифорнию, где живут практически все, кто связан с кинобизнесом, и устроилась там преподавателем фортепиано и вокала в музыкальную школу.

Не теряя надежды начать работать по специальности, она разослала около 70 резюме. Но ответил ей только музыкальный редактор и композитор Ник Саус, который известен по фильмам «Блондинка в законе» (12+) и «Чумовая пятница» (12+). Он предложил Лене неоплачиваемую стажировку.

Девушка скрупулезно подошла к обучению: она следила за каждой мелочью и даже записывала за своим ментором «горячие клавиши» музыкальных программ. Ник Саус это оценил и предложил Лене Гликсон стать ассистентом музыкального редактора.

Кто такой музыкальный редактор?

Обычно считается, что за музыку отвечает только композитор. Но на самом деле этой стороной фильма или сериала занимается большая команда. Есть в ней и музыкальный редактор.

Такой человек чаще всего начинает работать над фильмом уже на этапе монтажа. Он добавляет в сцены готовую музыку и делает так, чтобы она звучала органично. Для этого приходится сокращать какие-то фрагменты или дописывать целые оркестровые партии.

Источник: Лена Гликсон / соцсети

Ни режиссер, ни композитор обычно не хотят, чтобы их работу перемонтировали, поэтому задача музыкального редактора — примирить обе стороны и найти компромисс, говорит Гликсон.

Натуралистичность Брэдли Купера и перфекционизм Леди Гаги

Изучив азы профессии в студии Ника Сауса, Лена Гликсон перешла на работу в компанию 2 Pop Music, входившую в Warner Bros. Но у нашей героини долго не получалось вступить в профсоюз, без членства в котором нельзя участвовать в больших проектах. Ее заявку слишком долго рассматривали.

Ускорить процесс пообещал будущий работодатель, который еще на собеседовании предложил Лене поучаствовать в создании музыки к фильму «Звезда родилась» (18+), где снимались Брэдли Купер и Леди Гага. Позже эта картина получила «Оскар» как раз за лучшую музыку.

Лена рассказывала, что много взаимодействовала с обоими звездными актерами, но на разных стадиях продакшена. Она отмечала, что Брэдли Купер, режиссер картины, был сторонником максимальной натуралистичности в фильме, а Леди Гага, наоборот, перфекционист, она вносила правки в музыку до последнего момента. Лена Гликсон даже ездила на студию певицы. Та была очень доброжелательна, помнила, как зовут гостью, покупала ей обеды. А Лена часто сидела с собаками Леди Гаги.

Следом Лена Гликсон работала еще над многими популярными фильмами. Среди них «Человек на луне» (12+), «Джокер» (18+), «Вавилон» (18+) и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+).

А в какой-то момент Лене написал музыкальный редактор сериала «Очень странные дела» (16+), который искал себе ассистента для работы над четвертым сезоном. Сначала наша героиня не поверила этому письму и подумала, что это массовая рассылка. Но оказалось, что писали конкретно ей.

Возможно, одним из ярких примеров работы Лены Гликсон стал эпизод сериала, в котором прозвучала песня Running Up That Hill американской певицы Кейт Буш. Она далеко не сразу дала разрешение на использование своей музыки, а потом долго согласовывала все правки. Но в итоге после выхода серии песня взлетела на верхние строчки в чартах восьми стран, включая Великобританию. К 2023 году композицию прослушали миллиард раз.

Источник: Лена Гликсон / соцсети

За лучший монтаж звука в сериале «Очень странные дела» Лена Гликсон получила «Эмми». Это самая престижная награда для музыкального редактора, потому что «Оскар» дают только за «Лучший звук», и получает его только звукорежиссер.

Особенность, диагностированная в 30 лет

В 30 лет — уже в Америке — Лене Гликсон поставили диагноз «высокофункциональный аутизм». Человеку с таким расстройством тяжело выстраивать общение с другими людьми, у него повышенная тревожность и плохая координация.

О такой особенности и Лена, и ее мама догадывались с детства. Но точный диагноз врачи не ставили.

Лена признавалась, что была в детстве достаточно умным ребенком и особенно хорошо знала математику. Но она медленно читала и писала: ей просто было очень трудно координировать движения рук. Из-за этого над ней смеялись в школе — причем не только одноклассники, но и учителя.

Также она очень долго делала уроки, пытаясь досконально выучить материал из учебников. Лена сидела за домашними заданиями до четырех утра, из-за чего постоянно ссорилась с мамой, которая не понимала, для чего дочери так много заниматься.

Но в профессиональном плане высокофункциональный аутизм только помог. Из-за этой особенности Лена усидчивее коллег и лучше, чем они, сосредоточена на рабочих задачах. А сидеть до утра на работе уже не нужно: Лена научилась завершать все дела к концу рабочего дня.

Источник: Marina Mogilko / YouTube.com

Чуть не задушили на главной площади города

На переезд Лены Гликсон в Америку повлияло не только желание изучать музыку и стать кинокомпозитором, но и еще один фактор: в родном Воронеже около двух лет за ней ходил по пятам парень. Когда преследование стало опасным для жизни, родители решили отправить Лену в другую страну.

С домогательствами Лена сталкивалась не раз. Другой случай произошел в девятом классе, когда наша героиня готовилась к поступлению в колледж. Преподаватель музыкальной школы предложил Лене помочь с поступлением. Он пригласил школьницу к себе в кабинет и начал к ней приставать. И подумать страшно, чем всё могло бы закончиться, если бы в кабинет вдруг не вошла мама Лены. Она, кажется, не поняла, что там происходило. А рассказать ей обо всем дочь не смогла.

После этого 15-летняя Лена больше не могла играть на фортепиано и даже отказывалась ходить в обычную школу. Несмотря на это, она все-таки поступила в колледж имени Ростроповичей на направление «Теория музыки».

В группе было четыре человека: две девушки и два парня. Один — на пять лет старше Лены, он начал проявлять к ней интерес. Поначалу такое внимание Лене было приятно, тем более что у нее с детства не было друзей, но потом стало причинять неудобства.

Первый конфликт с однокурсником случился из-за того, что Лена не пошла на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета. Посещение таких постановок было частью обучения, но Лена заболела. Поклонник же решил отчитать ее за это, хотя они даже не встречались.

Ссор становилось больше, и девушка начала отдаляться от навязчивого одногруппника. Он же расценил это как оскорбление.

Парень выучил расписание пар Лены, начал повсюду за ней ходить, ездить и проявлять агрессию: говорил, что она искалечила ему жизнь, плевал ей в лицо и даже пытался сломать пальцы. А на следующий день приносил цветы и подарки, которые Лена не принимала.

Родители знали, что их ребенка преследуют. Тогда еще не было смартфонов с кнопками экстренного вызова, поэтому для Лены похожее устройство спаял папа. Он также пытался объяснить парню, что не нужно подходить к его дочери, но тот нападал и на отца.

Во время очередного преследования сталкер сказал Лене, что ему приснился сон, как он ее душит и убивает. После этого его жизнь якобы должна наладиться. Поклонник даже схватил Лену за горло, начал сжимать руки, но остановился. По рассказам нашей героини, это происходило прямо на главной площади города.

Лена вспоминала, что вместе с родителями она не раз снимала побои в больнице. Но в полиции на это закрывали глаза и не возбуждали дела — до тех пор, пока сталкер не ворвался в квартиру преследуемой одногруппницы и не начал избивать ее отца.

После этого начался суд, который признал парня виновным и дал ему условный срок.

После того, что произошло, родители всерьез задумались об охраннике для дочери. Но оказалось, что его услуги настолько дорогие, что проще было отправить Лену учиться на другой континент.

После того как наша героиня уехала в США, сталкер попытался пару раз позвонить и написать ей, но потом бросил это дело. Хотя, по словам Лены, он до сих пор не отпустил эту ситуацию. Музыкант боится, что, если она вернется в Россию, этот человек найдет ее.

Планы на жизнь и карьеру

Источник: Лена Гликсон / соцсети

Сегодня Лена Гликсон — востребованный музыкальный редактор в Голливуде, которому доверяют работу над громкими фильмами. Она уже приближается в своей профессии к наивысшей категории и сможет получать по шесть тысяч долларов в неделю.

Но достигнуты еще не все карьерные цели. Лена хочет поработать над новым сериалом про Гарри Поттера. Музыку к франшизе писал пятикратный лауреат «Оскара» Джон Уильямс. Сотрудничать с ним — мечта Лены.