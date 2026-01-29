«Ребёнок кричал»: отца из Ярославской области, обвиняемого в убийстве, пытаются ограничить в правах

В Ярославской области бывший муж зарезал жену на глазах у ребенка Источник: Даниловский район / Vk.com, СУ СК России по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области получила продолжение криминальная история, связанная с убийством 37-летней юрисконсульта из Даниловского района Елены Ивановой (имя изменено, — Прим. Ред.). По версии следствия, в апреле 2025 года она погибла от рук 39-летнего бывшего мужа. Правоохранители рассказали, что он зарезал мать двоих детей на глазах их двухлетнего сына.

Теперь обвиняемого в убийстве мужчину пытаются ограничить в родительских прав. К делу подключился детский омбудсмен Михаил Крупин.

«Судья Даниловского суда не нашла оснований для ограничения родительских прав отца, убившего мать на глазах ребёнка. Убийца нанёс матери более 25 ударов ножом. Ребёнок был в истерике и кричал. Предоставленные доказательства и позицию матери погибшей, агенства по делам семьи и детства, а также уполномоченного по правам ребёнка суд посчитал недостаточными. Отец в судебном процессе признался в убийстве», — рассказали в аппарате уполномоченного.

Михаил Крупин оказался не согласен с решением суда.

«Аппарат уполномоченного будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях» — сказал омбудсмен.

Также он рассказал, что сейчас мальчик живет со своей бабушкой — мамой убитой Елены.

«Проблема в том, что постоянным законным представителем является отец-убийца. Цель судебного заседания была в том, чтобы его ограничить в правах, чтобы бабушка была полноценным законным представителем. Судья отказала в ограничении родительских прав. Это нонсенс для всей России», — уточнил Михаил Крупин в беседе с 76.RU.

Получается, что бабушка содержит ребенка за свой счет, не получая дополнительных выплат, которые могли бы помочь. Ей приходится каждый месяц продлевать опеку, поскольку из-за сложившейся ситуации она не может стать полноценным опекуном.

Как произошла трагедия

В последний раз Елена зашла в квартиру бывшего мужа 9 апреля 2025 года. Она хотела забрать оттуда их общего сына. Отец забрал мальчика из детсада, не предупредив Елену.

По воспоминаниям соседей, в квартире бывшего супруга Елены тогда разгорелась ссора. Жильцы дома говорили, что слышали крики и грохот. Затем якобы одна из соседок позвонила матери бывшего мужа Елены, чтобы та пришла и успокоила его. Но было поздно. Предварительно, к тому моменту мужчина схватился за нож. Позже следователи расскажут, что он несколько раз вонзил лезвие в мать своего сына. Малыш, который в тот момент был в квартире, видел, как отец убивал его маму. С ребенком потом работал психолог.

После инцидента в районной администрации, где работала Елена, опубликовали прощальный пост, под которым собрались десятки комментариев скорбящих людей. Все отзывались о Елене как о лучезарной и добродушной женщине. У нее также осталась 11-летняя дочь от первого брака.