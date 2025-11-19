Расследование убийства экс-мэра Самары и его жены подходит к концу. 6 вопросов к делу, на которые нет ответов

Громкое убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Ивановны всколыхнуло не только регион, но и всю страну. Зверское убийство пожилой пары, расчленение и разбрасывание останков по мусорным контейнерам не поддается никакому объяснению ни с моральной, ни с этической точки зрения. К этому страшному преступлению приложила руку единственная родная внучка экс-мэра — 30-летняя Екатерина Тархова. На днях стали известны новые шокирующие подробности убийства. Но еще остается ряд вопросов, ответы на которые, очевидно, должен будет дать суд. Корреспондент 63.RU Наталья Артякова — о «белых пятнах» в этом деле.
О смерти Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Тогда под подозрение попала внучка Екатерина. Девушку арестовали, сейчас она до сих пор находится в СИЗО. На протяжении первого месяца расследования Катя молчала, а потом вдруг сообщила следователям, что расправлялась с бабушкой и дедом не одна. Все новости по этому делу мы собираем в специальном сюжете.
Кукловоды из Грузии
С самого начала было понятно, что отравить, заморозить в жидком азоте, а затем расчленить, расфасовать по пакетам и разбросать по мусоркам представительница «золотой молодежи» не смогла бы в одиночку. Да и многие, кто был знаком с семьей, поговаривали, что Екатерина не отличалась большими стратегическими и аналитическими способностями. Ей помогали. Точнее, ее наставляли. Но кто?
В истории появилось новое имя — Светлана Метревели. Грузинка по национальности, но коренная самарчанка была на слуху у силовиков еще с 90-х. Предпринимательница, аферистка, да еще и пособница убийства собственного отца — биография этой женщины впечатляет. Как рассказывала сама Екатерина на интервью федеральному каналу, Светлана Метревели оказала на «бедную» девочку колоссальное влияние. Но, к сожалению, не в лучшую сторону.
Именно Светлана Метревели, которая уже много лет проживает в Грузии, предложила внучке экс-мэра Самары решить все финансовые проблемы с помощью богатого деда. Как говорит Екатерина Тархова, ей предложили «одурманить» стариков, чтобы те подписали у нотариуса документы на передачу наследства. Но что-то пошло не по плану, и Виктор и Наталья Тарховы скончались после приема неизвестных таблеток, которыми их накормили.
Наблюдала несколько дней, как умирают родные? Так ли это?
Много споров вызвало заявление внучки, что якобы травили Тарховых не один день. Сначала Катя привезла какую-то настойку из Грузии, которую ей вручила Светлана для подавления сознания пожилых родственников. И Катя решила… сама попробовать неизвестную жидкость! Девушка упала в обморок и несколько часов была без сознания. Остается только один вопрос — а зачем?
Второй момент — когда племянник Светланы Дмитрий Метревели привез таблетки (потому что настойка не оказала нужного эффекта). Катя должна была подменить таблетки от давления бабушки и деда. То есть утром старики выпили свои лекарства, почувствовали себя плохо, но не прекратили прием препаратов? И почему, когда Виктор Александрович почувствовал себя плохо, его супруга не вызвала врача, не обратилась в больницу? Как стало известно корреспонденту 63.RU, Виктор Тархов как минимум дважды перенес инфаркт, а также сильно переболел ковидом, из-за чего его здоровье пошатнулось. В этой семье, вероятно, хорошо знали адреса больниц и телефоны врачей. Но почему не воспользовались? Поэтому теория, что Тарховых кормили ядом на протяжении нескольких дней, не поддается никакой критике.
Внучка в своем интервью говорит, что не хотела убивать родственников. Но так ли это? Или это просто отчаянная попытка переквалифицировать статью с корыстного убийства на убийство по неосторожности? Катя винит Светлану в организации преступления, а ее племянника Дмитрия Метревели — в исполнении. Сама внучка якобы только ходила по магазинам и выкидывала мусор из квартиры деда с бабушкой. И то, что было в тех самых черных пакетах, она и знать не знала. В любом случае, пока сообщники находятся в федеральном розыске, о роли каждого из них приходится только гадать.
Почему именно гречка?
На днях в свет вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова «Особо опасная внучка». Среди всего прочего, что уже не раз упоминалось в СМИ, был один интересный момент. Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел местного СУ СК Денис Пронюшкин поделился шокирующими подробностями расследования. Как оказалось, останки Виктора и Натальи Тарховых были перекручены через мясорубку вместе с гречневой крупой. Этот факт придал еще больше бесчеловечности внучке экс-мэра и ее сообщникам.
Давайте разберемся, почему именно гречка? Очевидно, что крупа использовалась как маскировка. Кто подумает, что там человеческие останки? Просто кто-то выбросил испорченный ужин. Если смотреть на выбор преступников с бытовой стороны, то он вполне оправдан, так как гречка обладает своими хорошими влаговпитывающими свойствами. Рис, конечно, в этом плане выигрывает, но гречка дешевле, да и на черном фоне кровавая жижа не так бросается в глаза. А еще запах гречки хорошо замаскировал запах разложения.
Какая конечная цель?
Действительно, для того чтобы продумать все детали этого шокирующего убийства, нужен не просто высокий интеллект, но и большой криминальный опыт. Светлана Метревели не один десяток лет «крутилась» в этом, и вполне вероятно, что именно она была «мозгом» всего случившегося.
Только вот достигнуть цели у Метревели и их марионетки Кати Тарховой не вышло. Да, были проданы какие-то вещи из квартиры экс-мэра, машина, сняты дивиденды, но большая часть его активов осталась нетронутой. А единственной наследницей стала их дочь Людмила, несмотря даже на то, что та сейчас отбывает срок в колонии по обвинению в вымогательстве. Тогда зачем было убивать Тарховых, если изначально было известно, что внучка — не наследница? Была ли Людмила Тархова следующей целью грузинской мафии?
Битва за правнука продолжается
Пока внучка Тарховых сидит в СИЗО, а ее сообщников ищут в Грузии, продолжается еще один спор — за ребенка Екатерины. Шестилетний мальчик был передан под временную опеку подруге семьи Елене Б., которая приходится ему крестной. По последним данным, ребенок ходит в детский сад, посещает спортивные секции и в целом поживает хорошо. Только вот после всего случившегося объявился родной отец мальчика — гражданин Израиля Владислав Пасек. Несмотря на то, что Екатерина и Владислав развелись, когда их сыну была всего пара месяцев, Влад высказал желание забрать ребенка к себе. Для этого Пасек сделал ДНК-тест, чтобы доказать свое родство, а сейчас продолжаются суды с Еленой Б. за определение места жительства мальчика. Сколько времени на это потребуется и согласится ли суд с доводами биологического отца — неизвестно.
Интересно, что единственным кровным родственником шестилетнего сына Кати Тарховой в Самаре остается бабушка Людмила. Если мать в связи с тяжестью преступления будет лишена родительских прав, то суд может рассматривать бабушку как опекуна. Тогда Людмилу могут выпустить из колонии по УДО. Сама бабушка настаивает, чтобы ее внук остался жить с ней на территории Самары. Главный аргумент — с ней мальчик общался дольше, чем с родным отцом Владом Пасеком.
Когда завершится следствие?
Прошло уже почти 10 месяцев с момента, как самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Тарховых. За это время стали известны многие подробности, которые быстро растиражировались журналистами. Выпуск нового расследования с жуткими подробностями самого убийства может говорить о том, что следствие вот-вот подойдет к концу. Вполне вероятно, что в скором времени уголовное дело против Екатерины Тарховой будет рассматриваться в суде.
А что же с грузинскими подельниками? Следователи не раскрывают никакой информации. Да, объявлен федеральный розыск. Да, известно место, где они могут быть. Но как скоро грузинская сторона согласится на экстрадицию обвиняемых в двойном убийстве? И какая вероятность того, что Метревели всё еще там?
Мы продолжаем следить за развитием событий.