Расследование убийства экс-мэра Самары и его жены подходит к концу. 6 вопросов к делу, на которые нет ответов

Екатерина Тархова находится в СИЗО с февраля Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Громкое убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Ивановны всколыхнуло не только регион, но и всю страну. Зверское убийство пожилой пары, расчленение и разбрасывание останков по мусорным контейнерам не поддается никакому объяснению ни с моральной, ни с этической точки зрения. К этому страшному преступлению приложила руку единственная родная внучка экс-мэра — 30-летняя Екатерина Тархова. На днях стали известны новые шокирующие подробности убийства. Но еще остается ряд вопросов, ответы на которые, очевидно, должен будет дать суд. Корреспондент 63.RU Наталья Артякова — о «белых пятнах» в этом деле.

О смерти Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Тогда под подозрение попала внучка Екатерина. Девушку арестовали, сейчас она до сих пор находится в СИЗО. На протяжении первого месяца расследования Катя молчала, а потом вдруг сообщила следователям, что расправлялась с бабушкой и дедом не одна. Все новости по этому делу мы собираем в специальном сюжете.

Кукловоды из Грузии

С самого начала было понятно, что отравить, заморозить в жидком азоте, а затем расчленить, расфасовать по пакетам и разбросать по мусоркам представительница «золотой молодежи» не смогла бы в одиночку. Да и многие, кто был знаком с семьей, поговаривали, что Екатерина не отличалась большими стратегическими и аналитическими способностями. Ей помогали. Точнее, ее наставляли. Но кто?

В истории появилось новое имя — Светлана Метревели. Грузинка по национальности, но коренная самарчанка была на слуху у силовиков еще с 90-х. Предпринимательница, аферистка, да еще и пособница убийства собственного отца — биография этой женщины впечатляет. Как рассказывала сама Екатерина на интервью федеральному каналу, Светлана Метревели оказала на «бедную» девочку колоссальное влияние. Но, к сожалению, не в лучшую сторону.

Именно Светлана Метревели, которая уже много лет проживает в Грузии, предложила внучке экс-мэра Самары решить все финансовые проблемы с помощью богатого деда. Как говорит Екатерина Тархова, ей предложили «одурманить» стариков, чтобы те подписали у нотариуса документы на передачу наследства. Но что-то пошло не по плану, и Виктор и Наталья Тарховы скончались после приема неизвестных таблеток, которыми их накормили.

Фотографии Светланы и Дмитрия Метревели следователи опубликовали в мае 2025 года Источник: «Следком» / T.me

Наблюдала несколько дней, как умирают родные? Так ли это?

Много споров вызвало заявление внучки, что якобы травили Тарховых не один день. Сначала Катя привезла какую-то настойку из Грузии, которую ей вручила Светлана для подавления сознания пожилых родственников. И Катя решила… сама попробовать неизвестную жидкость! Девушка упала в обморок и несколько часов была без сознания. Остается только один вопрос — а зачем?

Второй момент — когда племянник Светланы Дмитрий Метревели привез таблетки (потому что настойка не оказала нужного эффекта). Катя должна была подменить таблетки от давления бабушки и деда. То есть утром старики выпили свои лекарства, почувствовали себя плохо, но не прекратили прием препаратов? И почему, когда Виктор Александрович почувствовал себя плохо, его супруга не вызвала врача, не обратилась в больницу? Как стало известно корреспонденту 63.RU, Виктор Тархов как минимум дважды перенес инфаркт, а также сильно переболел ковидом, из-за чего его здоровье пошатнулось. В этой семье, вероятно, хорошо знали адреса больниц и телефоны врачей. Но почему не воспользовались? Поэтому теория, что Тарховых кормили ядом на протяжении нескольких дней, не поддается никакой критике.

Внучка в своем интервью говорит, что не хотела убивать родственников. Но так ли это? Или это просто отчаянная попытка переквалифицировать статью с корыстного убийства на убийство по неосторожности? Катя винит Светлану в организации преступления, а ее племянника Дмитрия Метревели — в исполнении. Сама внучка якобы только ходила по магазинам и выкидывала мусор из квартиры деда с бабушкой. И то, что было в тех самых черных пакетах, она и знать не знала. В любом случае, пока сообщники находятся в федеральном розыске, о роли каждого из них приходится только гадать.

Почему именно гречка?

На днях в свет вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова «Особо опасная внучка». Среди всего прочего, что уже не раз упоминалось в СМИ, был один интересный момент. Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел местного СУ СК Денис Пронюшкин поделился шокирующими подробностями расследования. Как оказалось, останки Виктора и Натальи Тарховых были перекручены через мясорубку вместе с гречневой крупой. Этот факт придал еще больше бесчеловечности внучке экс-мэра и ее сообщникам.

Давайте разберемся, почему именно гречка? Очевидно, что крупа использовалась как маскировка. Кто подумает, что там человеческие останки? Просто кто-то выбросил испорченный ужин. Если смотреть на выбор преступников с бытовой стороны, то он вполне оправдан, так как гречка обладает своими хорошими влаговпитывающими свойствами. Рис, конечно, в этом плане выигрывает, но гречка дешевле, да и на черном фоне кровавая жижа не так бросается в глаза. А еще запах гречки хорошо замаскировал запах разложения.

Какая конечная цель?

Действительно, для того чтобы продумать все детали этого шокирующего убийства, нужен не просто высокий интеллект, но и большой криминальный опыт. Светлана Метревели не один десяток лет «крутилась» в этом, и вполне вероятно, что именно она была «мозгом» всего случившегося.

Только вот достигнуть цели у Метревели и их марионетки Кати Тарховой не вышло. Да, были проданы какие-то вещи из квартиры экс-мэра, машина, сняты дивиденды, но большая часть его активов осталась нетронутой. А единственной наследницей стала их дочь Людмила, несмотря даже на то, что та сейчас отбывает срок в колонии по обвинению в вымогательстве. Тогда зачем было убивать Тарховых, если изначально было известно, что внучка — не наследница? Была ли Людмила Тархова следующей целью грузинской мафии?

Людмила Тархова сейчас отбывает наказание за вымогательство Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Битва за правнука продолжается

Пока внучка Тарховых сидит в СИЗО, а ее сообщников ищут в Грузии, продолжается еще один спор — за ребенка Екатерины. Шестилетний мальчик был передан под временную опеку подруге семьи Елене Б., которая приходится ему крестной. По последним данным, ребенок ходит в детский сад, посещает спортивные секции и в целом поживает хорошо. Только вот после всего случившегося объявился родной отец мальчика — гражданин Израиля Владислав Пасек. Несмотря на то, что Екатерина и Владислав развелись, когда их сыну была всего пара месяцев, Влад высказал желание забрать ребенка к себе. Для этого Пасек сделал ДНК-тест, чтобы доказать свое родство, а сейчас продолжаются суды с Еленой Б. за определение места жительства мальчика. Сколько времени на это потребуется и согласится ли суд с доводами биологического отца — неизвестно.

Интересно, что единственным кровным родственником шестилетнего сына Кати Тарховой в Самаре остается бабушка Людмила. Если мать в связи с тяжестью преступления будет лишена родительских прав, то суд может рассматривать бабушку как опекуна. Тогда Людмилу могут выпустить из колонии по УДО. Сама бабушка настаивает, чтобы ее внук остался жить с ней на территории Самары. Главный аргумент — с ней мальчик общался дольше, чем с родным отцом Владом Пасеком.

Когда завершится следствие?

Прошло уже почти 10 месяцев с момента, как самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Тарховых. За это время стали известны многие подробности, которые быстро растиражировались журналистами. Выпуск нового расследования с жуткими подробностями самого убийства может говорить о том, что следствие вот-вот подойдет к концу. Вполне вероятно, что в скором времени уголовное дело против Екатерины Тарховой будет рассматриваться в суде.

А что же с грузинскими подельниками? Следователи не раскрывают никакой информации. Да, объявлен федеральный розыск. Да, известно место, где они могут быть. Но как скоро грузинская сторона согласится на экстрадицию обвиняемых в двойном убийстве? И какая вероятность того, что Метревели всё еще там?