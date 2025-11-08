Утиль(до)сбор. Таможенники подтвердили, что продолжат взыскивать недостачи с тысяч россиян

Под удар попали, например, Skoda Kodiaq, которые собирают в Казахстане на заводе Allur Источник: Артем Краснов

После резонанса в СМИ из-за доначислений миллионных сумм утильсбора за иномарки из Казахстана Федеральная таможенная служба (ФТС) официально подтвердила наличие этой практики и подчеркнула ее законность. Под удар, по оценкам СМИ, попадают 30 тысяч импортеров-частников и владельцев таких машин. Последние считают такую практику несправедливой и настаивают, что физически не могли оплатить утилизационный сбор в полной мере на момент ввоза автомобиля.

Позиция таможенников бескомпромиссна

В комментарии ФТС подчеркивается, что как таковые подходы к проверочным мероприятиям не изменились и служба проверяет полноту оплаты утильсбора на плановой основе.

«В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось , — говорится в сообщении ведомства. — Наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств — членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета».

ФТС рекомендует перед ввозом автомобиля или его покупкой ознакомиться на официальном сайте с порядком оплаты утильсбора и проявлять должную осмотрительность.

В сухом остатке: ФТС еще раз подтвердила законность доначисления утильсбора на зарегистрированные машины и планирует дальше оценивать правильность таможенных платежей на иномарки.

В Казахстане работает несколько крупных автозаводов, которые выпускают машины ушедших из России марок, а также чайнакары

Срок давности по таким проверкам — 3 года, поэтому требования о доплатах могут приходить людям, которые ввозили автомобили еще в 2022 году. В случае с импортом из Казахстана вопрос в большей степени касается машин, попавших в Россию после апреля 2024 года, когда изменились правила вычисления утильсбора.

Требования такого рода ФТС в первую очередь предъявляет импортеру, однако закон разрешает взыскивать суммы с владельца автомобиля. В качестве меры воздействия могут использовать приостановку регистрации автомобиля, арест имущества должника и другие способы, предусмотренные законом.

Почему проблемы именно с казахскими автомобилями?

Утильсбор доначисляют не только на автомобили, ввезенные из Казахстана. Немало случаев пересчета таможенных платежей для прямого импорта из Китая и других стран, например, из-за заниженной таможенной стоимости или по другим причинам.

В контексте данной статьи речь об автомобилях Skoda, Kia и Hyundai, которые произведены на заводах в Костанае и Алма-Ате. Поскольку Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), между странами действует упрощенный таможенный режим и в общем случае при ввозе автомобиля нужно гасить только утилизационный сбор. Импортеры платили его по полной (коммерческой) ставке, чтобы продать автомобиль до истечения 12 месяцев.

Hyundai Tucson стоит в Казахстане от 2,25 млн рублей (по курсу), поэтому пользуется спросом в качестве импорта в Россию

В Казахстане также действует внутренняя система растаможки автомобилей, предназначенных для использования только в пределах страны. При их ввозе в Россию с апреля 2024 года необходимо рассчитывать утильсбор по формуле, которая суммирует к нему все недостачи по НДС, акцизу и таможенным пошлинам. Например, в Казахстане НДС составляет 12%, в России — 20%.

Однако для оплаты этой разницы необходима таможенная декларация, в которой отражены уже произведенные платежи за автомобиль. По словам импортеров, на момент ввоза такой декларации на машины казахской сборки не было ни у них, ни у самой ФТС. Из этого делался вывод, что достаточно оплаты лишь утилизационного сбора. Но полтора года спустя после запросов ФТС к департаменту госдоходов (Минфину) Казахстана ведомству удалось получить эту декларацию, и оказалось, что машины легализовались в режиме так называемого свободного склада, то есть без оплаты каких-либо платежей.

За Skoda Kodiaq ФТС предложила доплатить 1,514 млн рублей, из которых 1,188 млн — основной долг, остальное пеня. Сумма состоит из пошлины (425 тысяч), акциза (98 тысяч) и НДС (671 тысяча рублей)

В результате ФТС вменила импортерам не только разницу в НДС, акцизах и таможенных пошлинах, но и пеню. Люди же настаивают, что при всём желании не могли оплатить такую сумму в момент ввоза, так как даже таможенные органы не знали о необходимости производить такой перерасчет.

«Сейчас говорят, что, мол, это наша вина в неправильном расчете утилизационного сбора, но эти расчеты проверяет сотрудник ФТС и выдает таможенный приходной ордер, — возмущается один из пострадавших Николай. — Если я заплачу утильсбор 1 рубль, сотрудник таможни не даст мне документы для постановки машины на учет, это его зона ответственности — проверять платежи. Никто не мухлевал: все платили столько, сколько им говорили платить».

ФТС же подчеркивает, что расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно.

Кстати, очередную реформу утильсбора перенесли на 1 декабря 2025 года.

Хроника скандалов с утильсбором

Правила взимания утилизационного сбора меняются регулярно, поэтому, кажется, даже ФТС не всегда понимает, как правильно его считать. Зато на работу над ошибками отведено три года, поэтому владельцы всех «параллельных» машин так или иначе находятся в зоне риска. Вот пример аналогичного скандала с импортом машин из Европы.

Пересчет утилизационного сбора практикуется уже много лет, и часто — задним числом, с использованием новой трактовки старых правил. Поскольку сбор регулярно повышается, нередко от владельцев требуют доплатить по новому тарифу.