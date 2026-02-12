Пережил два инсульта, но ни о чём не жалеет: предприниматель продал бизнес ради помощи диким животным

Так выглядит человек, который может в три ночи выехать за раненой собакой

Сбили лося, обнаружили бешеную лису или раненую собаку? Жители Уфы звонят прямиком в центр помощи диким животным «Пин и Пуф». На звонок ответит сам основатель — Дмитрий Стрельников. Выезжает на место происшествия он тоже лично, как и ухаживает потом за пострадавшими зверями. Но так было не всегда — когда-то он был бизнесменом, но в итоге посвятил себя спасению животных. История предпринимателя — в материале наших коллег из UFA1.RU.

«Нужно было выбирать: бизнес или помощь животным»

В юности Дмитрий Стрельников мечтал работать в правоохранительных органах и хотел выучиться на крайне редкую специальность.

«Я хотел стать именно психологом-криминалистом. Не психологом при полиции, а узкопрофильным криминалистом. На тот момент в Башкирии такой специалист был всего один. Сильный, серьезный. После его смерти больше 15 лет назад я даже не знаю, появились ли такие еще», — рассказал он.

Однако жизнь сложилась иначе. Стрельников ушел в бизнес, занимался авторазбором, запчастями, вел тренинги, работал коучем. У него было свободное время и деньги, поэтому помогал приютам: что-то перевезти, кого-то подвезти, иногда работал как такси, чисто за бензин.

Дмитрий оборудовал у себя небольшую «релакс-комнату», где содержал мелких животных — кроликов, морских свинок, шиншилл, — которых люди бесплатно отдавали через объявления. И даже тогда планов открывать центр у Стрельникова не было. Серьезный бизнесмен приходил по вечерам покормить и посмотреть, какие хорошенькие у него любимцы.

Позже к нему случайно попали хищные птицы, а потом и другие животные — незаметно даже для себя он масштабировался так, что со временем понял: совмещать помощь животным и бизнес невозможно. Тогда он сделал свой выбор.

«Никаких госдотаций не было, и сборы я не объявлял. Продавал машины, распродавал технику и бизнес, чтобы содержать животных», — признаётся он.

Именно тогда его деятельность попала в поле зрения Росприроднадзора. Они вызвали предпринимателя и объяснили, что дело благородное, но незаконное. После этого он и его команда перешли под официальный надзор ведомства: начали оформлять документы, вести отчетность, работать в правовом поле.

«Вот так мы стали подведомственными. И когда сейчас говорят: откуда у вас такие знания? Да оттуда? Я ходил в Росприроднадзор и буквально получал подзатыльники. Мне объясняли: вот так нельзя, так нельзя, и так нельзя», — отмечает он.

«Во мне видели конкурента и писали фейковые новости»

Не обошлось, конечно, без негатива. Как оказалось, ряду других приютов было невыгодно существование центра Дмитрия. В памяти — отдельная хейтерская страница, которая появилась в период распределения грантов для приютов и зоофондов.

«Мы тогда могли спокойно податься на грант, но я просто не был готов: не было ни времени, ни людей, которые бы занимались документами. Зато другим фондам мы могли легко помешать. В итоге появилась эта группа и начался вброс фейков. Писали, что у меня в подвале бегают полуголые несовершеннолетние девочки. Или что весь центр — это я один, „театр одного актера“. Это просто смешно», — рассказывает Стрельников.

Дмитрий не скрывает, что ветеринарного образования у него нет, он юрист и по совместительству психолог. Из медицинского в прошлом — практика на скорой помощи и работа в больнице.

Эти лебеди никогда не смогут улететь из-за сломанных крыльев Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

К слову, о команде центра. Тут принципиально нет волонтеров. Основу коллектива составляют именно медики: врачи больниц, работники скорой помощи, реанимационные и операционные медсёстры. Многие приезжают помогать в выходные по собственной инициативе — часть расходов им компенсируют, с некоторыми специалистами работают на платной основе.

Есть и несколько сотрудников без медицинского образования. По словам Стрельникова, большинство из них пришли после личной истории, например, когда центр помог спасти их животных.

«Подрабатываю, чтобы кормить животных»

Деньги на центр, к слову, Стрельников зарабатывает сам — юристом, слесарем, автотехником и не только. Как говорится, чем горазд. Тем более на одну еду для животных в месяц уходит 300–350 тысяч рублей. Казалось бы, проще бросить, особенно если бывшие компаньоны по бизнесу звонят и просят вернуться.

«Мне не раз говорили: „Давай ты это заканчивай, поставь кого-нибудь вместо себя“. Даже предлагали платить человеку по 200 тысяч в месяц, лишь бы я отошел от дел», — рассказывает он.

Однако, как подчеркивает Стрельников, для него этот вариант невозможен. Раньше он уже был в другой, вполне успешной жизни: занимался бизнесом, входил в число известных коучей, проводил семейные консультации. А сейчас, даже пережив два инсульта, Дмитрий не планирует бросать свое дело.