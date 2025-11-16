Махачев стал первым российским чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях

Махачев выиграл пояса в двух весовых категориях Источник: телеграм-канал UFC Eurasia

Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в титульном поединке на турнире UFC 322 и стал чемпионов в двух весовых категориях.

Махачев перед поединком был чемпионом в легком дивизионе UFC. Делла Мадалена — в полусреднем.

Поединок на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке проходил в полусредней весовой категории. Во всех пяти раундах Махачев переводил соперника в партер, где владел подавляющим преимуществом. В перерывах между раундами ему подсказывал Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал первым российским бойцом, которому удалось стать чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.

— Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Пояса такие тяжелые. Но они мне так нравится. Нью-Йорк, спасибо, — сказал Махачев после победы.