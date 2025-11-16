НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

ю-з.

 753мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Почему все любят Гарри Поттера
Спорт Махачев стал первым российским чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях

Махачев стал первым российским чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях

Он победил в 16-м бою подряд

81
Махачев выиграл пояса в двух весовых категориях | Источник: телеграм-канал UFC Eurasia Махачев выиграл пояса в двух весовых категориях | Источник: телеграм-канал UFC Eurasia

Махачев выиграл пояса в двух весовых категориях

Источник:

телеграм-канал UFC Eurasia

Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в титульном поединке на турнире UFC 322 и стал чемпионов в двух весовых категориях.

Махачев перед поединком был чемпионом в легком дивизионе UFC. Делла Мадалена — в полусреднем.

Поединок на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке проходил в полусредней весовой категории. Во всех пяти раундах Махачев переводил соперника в партер, где владел подавляющим преимуществом. В перерывах между раундами ему подсказывал Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал первым российским бойцом, которому удалось стать чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.

— Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Пояса такие тяжелые. Но они мне так нравится. Нью-Йорк, спасибо, — сказал Махачев после победы.

34-летний Махачев одержал 16-ю победу в UFC подряд — такое удавалось только бразильцу Андерсону Силве. За всю карьеру в смешанных единоборствах Махачев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
UFC Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление