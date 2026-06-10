Тегеран официально удар по вертолету не комментировал Источник: ndependent.com

США начали наносить удары по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM).

В заявлении военного ведомства утверждается, что операция предпринята по указанию главнокомандующего и осуществляется «в целях самообороны» в ответ на удар Ирана по вертолету США Apache.

«Это является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — заявили в CENTCOM.

Иран сбил один из вертолетов Apache Соединенных Штатов во время патрулирования над Ормузским проливом — предположительно, беспилотником «Шахед».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Соединенные Штаты должны, по необходимости, ответить на это нападение».

Тегеран официально удар по вертолету не комментировал, но министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после заявления Трампа призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив, иначе они будут «подвергаться постоянной опасности».

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь», — написал Арагчи в соцсети X.