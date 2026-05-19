«Стучал, будил жильцов»: что горит в спальном районе Ярославля — видео

В Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии сообщили в городских пабликах около 10:00 19 мая.
«Горит дом на повороте на Норское около продуктового», — написали в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, густой дым распространяется по окрестностям.
Как рассказали очевидцы, на месте уже работают спасатели.
«Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые остановились и помогли! Особенно огромная благодарность мужчине на черной „Мицубиши“, который стучал по забору и тем самым разбудил жильцов» — написали в паблике «Подслушано в Ярославле».
В МЧС 76.RU уточнили, что пожар вспыхнул в нежилом здании.
«Горит нежилой одноэтажный дом, было направлено две автоцистерны. Выехали в 9:23. Локализовали открытое горение в 9:45», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.