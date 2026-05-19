НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 756мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Происшествия «Стучал, будил жильцов»: что горит в спальном районе Ярославля — видео

«Стучал, будил жильцов»: что горит в спальном районе Ярославля — видео

Первые подробности пожара в Брагине

334
В Брагине вспыхнул пожар | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Брагине вспыхнул пожар | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Брагине вспыхнул пожар

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии сообщили в городских пабликах около 10:00 19 мая.

«Горит дом на повороте на Норское около продуктового», — написали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, густой дым распространяется по окрестностям.

Кадры с места происшествия

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Как рассказали очевидцы, на месте уже работают спасатели.

«Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые остановились и помогли! Особенно огромная благодарность мужчине на черной „Мицубиши“, который стучал по забору и тем самым разбудил жильцов» — написали в паблике «Подслушано в Ярославле».

В МЧС 76.RU уточнили, что пожар вспыхнул в нежилом здании.

«Горит нежилой одноэтажный дом, было направлено две автоцистерны. Выехали в 9:23. Локализовали открытое горение в 9:45», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Рекомендуем