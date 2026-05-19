«Стучал, будил жильцов»: что горит в спальном районе Ярославля — видео

В Брагине вспыхнул пожар Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии сообщили в городских пабликах около 10:00 19 мая.

«Горит дом на повороте на Норское около продуктового», — написали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, густой дым распространяется по окрестностям.

Как рассказали очевидцы, на месте уже работают спасатели.

«Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые остановились и помогли! Особенно огромная благодарность мужчине на черной „Мицубиши“, который стучал по забору и тем самым разбудил жильцов» — написали в паблике «Подслушано в Ярославле».

В МЧС 76.RU уточнили, что пожар вспыхнул в нежилом здании.