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Здоровье Стань легче Эксперт После 40 уже не похудеть? Тренер объяснил, как возраст влияет на лишний вес

После 40 уже не похудеть? Тренер объяснил, как возраст влияет на лишний вес

Что происходит с организмом в этом возрасте и можно ли остановить этот процесс

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После 30 лет организм начинает постепенно терять мышечную массу, а вместе с ней и способность активно сжигать калории | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПосле 30 лет организм начинает постепенно терять мышечную массу, а вместе с ней и способность активно сжигать калории | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После 30 лет организм начинает постепенно терять мышечную массу, а вместе с ней и способность активно сжигать калории

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После 30–40 лет многие начинают замечать, что стрелка весов всё чаще ползет вверх, хотя образ жизни вроде бы не меняется. Кто-то продолжает есть так же, как в молодости, кто-то даже начинает следить за питанием, но лишние килограммы всё равно появляются. По словам тренера по комплексному похудению Алексея Конина, дело не только в возрасте как таковом, а в целом комплексе изменений, которые постепенно происходят в организме.

Метаболизм начинает экономить энергию

С возрастом действительно меняется гормональный фон. Это касается и мужчин, и женщин. Организм постепенно перестраивается, а обмен веществ начинает работать медленнее.

— Гормоны уже не работают на стройность так, как это было в молодости. Если говорить совсем грубо, организм начинает действовать по принципу «запасай на черный день». Для него важнее выживание, чем поддержание идеальной формы, — объясняет Алексей Конин.

По его словам, после 30 лет начинается естественная потеря мышечной массы — этот процесс называется саркопенией. Особенно быстро он развивается у людей, которые мало двигаются и не дают мышцам регулярной нагрузки.

Тренер напоминает: мышцы остаются одним из главных потребителей энергии в организме. Даже когда человек отдыхает, именно мышечная ткань продолжает расходовать калории.

— Мышцы — это своего рода топка, в которой сгорает энергия. Чем меньше мышц остается, тем медленнее работает метаболизм. Получается парадоксальная ситуация: человек ест примерно столько же, сколько раньше, а расход энергии становится значительно ниже, — говорит эксперт.

По словам эксперта, лишний вес после 40 лет связан не только с возрастом, но и с образом жизни | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПо словам эксперта, лишний вес после 40 лет связан не только с возрастом, но и с образом жизни | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

По словам эксперта, лишний вес после 40 лет связан не только с возрастом, но и с образом жизни

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Офис, машина, диван — идеальная формула набора веса

Еще один фактор — малоподвижный образ жизни. По словам специалиста, многие современные люди проводят большую часть дня сидя: сначала в офисе, потом в автомобиле, а вечером дома на диване. В таких условиях организм получает сигнал, что высокой активности не требуется, а значит, энергию можно откладывать про запас.

— Если вы сидите по восемь-десять часов в день и практически не двигаетесь, организму нет смысла тратить накопленные ресурсы. Он начинает складывать их в жировое депо. Это абсолютно логичная реакция с точки зрения физиологии, — объясняет тренер.

Особенно заметно это становится после сорока лет, когда естественное снижение обмена веществ накладывается на недостаток движения.

Стресс и недосып работают против фигуры

К этому добавляются и жизненные обстоятельства. К сорока годам у многих появляется сразу несколько источников хронического стресса: работа, дети, ипотека, финансовые обязательства, проблемы со здоровьем родителей. Всё это отражается не только на психологическом состоянии, но и на фигуре. По словам Алексея Конина, важную роль здесь играет кортизол — гормон стресса.

Даже при прежнем рационе организм с возрастом начинает расходовать меньше энергии | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДаже при прежнем рационе организм с возрастом начинает расходовать меньше энергии | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Даже при прежнем рационе организм с возрастом начинает расходовать меньше энергии

Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

Что происходит с гормонами после 40 лет

Отдельно специалист обращает внимание на возрастные гормональные изменения. У женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов. Из-за этого меняется распределение жировой ткани, и жир чаще начинает откладываться в области живота. У мужчин после сорока лет постепенно снижается уровень тестостерона.

— На фоне снижения тестостерона уменьшается мышечная масса, появляется больше жировой ткани, снижается уровень энергии. Многие сталкиваются с апатией, потерей мотивации и нежеланием заниматься физической активностью. Это не миф и не выдумка, такие процессы действительно существуют, — отмечает Алексей Конин.

При этом он подчеркивает: возрастные изменения не означают, что ситуация становится безнадежной.

Можно ли остановить этот процесс?

По мнению специалиста, полностью отменить старение невозможно, но значительно замедлить его последствия вполне реально. В первую очередь речь идет о регулярной физической активности, сохранении мышечной массы, нормализации сна и контроле уровня стресса.

— Получается замкнутый круг. Стресс приводит к плохому сну. Плохой сон влияет на аппетит. Повышается уровень гормонов голода, появляются переедания, а дальше всё это отражается на весе. Человек устает, недосыпает, начинает заедать стресс, и лишние килограммы постепенно накапливаются, — объясняет Алексей.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Мы не можем отменить возраст. Биологию никто не отменял. Но мы можем сделать так, чтобы изменения происходили медленнее. Если человек тренируется, сохраняет мышцы, следит за питанием и режимом сна, он может выглядеть и чувствовать себя намного лучше своих ровесников.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Когда нужна помощь врача

Отдельно Алексей Конин предостерегает от самостоятельных экспериментов с гормонами. По его словам, тема гормонозаместительной терапии сегодня становится всё более популярной, однако назначать подобное лечение должен исключительно врач после полноценного обследования.

— Если есть серьезные гормональные нарушения, этим должен заниматься эндокринолог. Нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы и тем более делать какие-то инъекции по советам из интернета. Гормональная система — слишком сложный механизм для таких экспериментов, — предупреждает эксперт.

Он отмечает, что заместительная терапия действительно может применяться как у мужчин, так и у женщин, но только при наличии медицинских показаний и под постоянным наблюдением специалиста.

После 40 лет гормональные изменения происходят как у мужчин, так и у женщин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПосле 40 лет гормональные изменения происходят как у мужчин, так и у женщин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После 40 лет гормональные изменения происходят как у мужчин, так и у женщин

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Возраст — не приговор

Главная ошибка, по мнению тренера, — списывать любые изменения фигуры исключительно на возраст. Эксперт уверен: возраст действительно влияет на организм, но не является главным виновником лишнего веса. Гораздо большую роль играют привычки, уровень активности, качество сна и способность справляться со стрессом.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Хватит всё сваливать на годы. В пятьдесят лет вполне можно выглядеть лучше, чем в тридцать пять. Я это вижу и на собственном примере, и на примере своих клиентов. Возраст — это не приговор. Это просто новые условия, в которых приходится жить. И от того, как человек к ним адаптируется, зависит очень многое.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»
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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Похудение Лишний вес Возраст Гормональная терапия
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