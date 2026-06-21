После 40 уже не похудеть? Тренер объяснил, как возраст влияет на лишний вес

После 30 лет организм начинает постепенно терять мышечную массу, а вместе с ней и способность активно сжигать калории Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После 30–40 лет многие начинают замечать, что стрелка весов всё чаще ползет вверх, хотя образ жизни вроде бы не меняется. Кто-то продолжает есть так же, как в молодости, кто-то даже начинает следить за питанием, но лишние килограммы всё равно появляются. По словам тренера по комплексному похудению Алексея Конина, дело не только в возрасте как таковом, а в целом комплексе изменений, которые постепенно происходят в организме.

Метаболизм начинает экономить энергию

С возрастом действительно меняется гормональный фон. Это касается и мужчин, и женщин. Организм постепенно перестраивается, а обмен веществ начинает работать медленнее.

— Гормоны уже не работают на стройность так, как это было в молодости. Если говорить совсем грубо, организм начинает действовать по принципу «запасай на черный день». Для него важнее выживание, чем поддержание идеальной формы, — объясняет Алексей Конин.

По его словам, после 30 лет начинается естественная потеря мышечной массы — этот процесс называется саркопенией. Особенно быстро он развивается у людей, которые мало двигаются и не дают мышцам регулярной нагрузки.

Тренер напоминает: мышцы остаются одним из главных потребителей энергии в организме. Даже когда человек отдыхает, именно мышечная ткань продолжает расходовать калории.

— Мышцы — это своего рода топка, в которой сгорает энергия. Чем меньше мышц остается, тем медленнее работает метаболизм. Получается парадоксальная ситуация: человек ест примерно столько же, сколько раньше, а расход энергии становится значительно ниже, — говорит эксперт.

По словам эксперта, лишний вес после 40 лет связан не только с возрастом, но и с образом жизни Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Офис, машина, диван — идеальная формула набора веса

Еще один фактор — малоподвижный образ жизни. По словам специалиста, многие современные люди проводят большую часть дня сидя: сначала в офисе, потом в автомобиле, а вечером дома на диване. В таких условиях организм получает сигнал, что высокой активности не требуется, а значит, энергию можно откладывать про запас.

— Если вы сидите по восемь-десять часов в день и практически не двигаетесь, организму нет смысла тратить накопленные ресурсы. Он начинает складывать их в жировое депо. Это абсолютно логичная реакция с точки зрения физиологии, — объясняет тренер.

Особенно заметно это становится после сорока лет, когда естественное снижение обмена веществ накладывается на недостаток движения.

Стресс и недосып работают против фигуры

К этому добавляются и жизненные обстоятельства. К сорока годам у многих появляется сразу несколько источников хронического стресса: работа, дети, ипотека, финансовые обязательства, проблемы со здоровьем родителей. Всё это отражается не только на психологическом состоянии, но и на фигуре. По словам Алексея Конина, важную роль здесь играет кортизол — гормон стресса.

Даже при прежнем рационе организм с возрастом начинает расходовать меньше энергии Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Что происходит с гормонами после 40 лет

Отдельно специалист обращает внимание на возрастные гормональные изменения. У женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов. Из-за этого меняется распределение жировой ткани, и жир чаще начинает откладываться в области живота. У мужчин после сорока лет постепенно снижается уровень тестостерона.

— На фоне снижения тестостерона уменьшается мышечная масса, появляется больше жировой ткани, снижается уровень энергии. Многие сталкиваются с апатией, потерей мотивации и нежеланием заниматься физической активностью. Это не миф и не выдумка, такие процессы действительно существуют, — отмечает Алексей Конин.

При этом он подчеркивает: возрастные изменения не означают, что ситуация становится безнадежной.

Можно ли остановить этот процесс?

По мнению специалиста, полностью отменить старение невозможно, но значительно замедлить его последствия вполне реально. В первую очередь речь идет о регулярной физической активности, сохранении мышечной массы, нормализации сна и контроле уровня стресса.

— Получается замкнутый круг. Стресс приводит к плохому сну. Плохой сон влияет на аппетит. Повышается уровень гормонов голода, появляются переедания, а дальше всё это отражается на весе. Человек устает, недосыпает, начинает заедать стресс, и лишние килограммы постепенно накапливаются, — объясняет Алексей.

Мы не можем отменить возраст. Биологию никто не отменял. Но мы можем сделать так, чтобы изменения происходили медленнее. Если человек тренируется, сохраняет мышцы, следит за питанием и режимом сна, он может выглядеть и чувствовать себя намного лучше своих ровесников. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Когда нужна помощь врача

Отдельно Алексей Конин предостерегает от самостоятельных экспериментов с гормонами. По его словам, тема гормонозаместительной терапии сегодня становится всё более популярной, однако назначать подобное лечение должен исключительно врач после полноценного обследования.

— Если есть серьезные гормональные нарушения, этим должен заниматься эндокринолог. Нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы и тем более делать какие-то инъекции по советам из интернета. Гормональная система — слишком сложный механизм для таких экспериментов, — предупреждает эксперт.

Он отмечает, что заместительная терапия действительно может применяться как у мужчин, так и у женщин, но только при наличии медицинских показаний и под постоянным наблюдением специалиста.

После 40 лет гормональные изменения происходят как у мужчин, так и у женщин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возраст — не приговор

Главная ошибка, по мнению тренера, — списывать любые изменения фигуры исключительно на возраст. Эксперт уверен: возраст действительно влияет на организм, но не является главным виновником лишнего веса. Гораздо большую роль играют привычки, уровень активности, качество сна и способность справляться со стрессом.