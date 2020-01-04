Драка в садике, заводской рэп и почтальон на лодке: 9 видео, которые за год посмотрели больше всего

Этот год был щедр на самые разные события и истории — весёлые и грустные, те, которые мотивируют, и те, которые не укладываются в голове. Многие из них сняты на видео. Мы составили топ роликов, которые набрали больше всего ваших просмотров в 2019 году.
Почтальон на лодке
Абсолютным лидером стала история о почтальоне из Рыбинского района. Этот ролик посмотрели больше 226 тысяч раз.
Александра Брыкина 27 лет на вёсельной лодке доставляет на остров Юршинский письма и еду людям. Несколько километров на лодке, потом — на велосипеде. О Шурочке (так называют её местные) мы писали летом. И не только мы — женщина стала звездой мирового уровня. Её работу признали подвигом длиною в жизнь.
Шурочка удивительная. Её любят и ценят жители отрезанного от большой земли острова. Деревень на острове мало, но каждому почтальон везет всё, что ни попросят. Сейчас, после конкурса, снова повезет. Ей дадут лодку на воздушной подушке.
В садике избили девочку
Скандал в ярославском детском саду, где дети избили девочку, прогремел на всю страну. Видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Через три минуты воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.
В центре истории оказалась 69-летняя воспитательница садика № 236 Елена Новожилова. Именно она в тот день работала на площадке и не уследила за опасными играми детей. После того как видео выложили в соцсети, Елена Новожилова попросила у родителей детей прощения и уволилась. Её внук Михаил съездил на передачу «Пусть говорят» и яростно защищал бабушку от нападок.
Скандальное видео увидели больше 212 тысяч человек.
Вместо свадебных подарков — собачий корм
Эти счастливые молодожёны не получили на свадьбу сервиз. И постельное белье им тоже не подарили. Анастасия и Анатолий Жуковы перед свадьбой попросили каждого из гостей сделать им один и тот же подарок — корм для собак и котиков.
Так, с мешками кошачьего и собачьего корма и пришел каждый из гостей. Все подарки молодожёны отдали в зооприют «Вита». Посчитать, сколько именно, так и не успели — говорят, несколько десятков мешков получилось.
Ролик о доброте жениха и невесты, о заботе об обездоленных собаках и кошечках посмотрели больше 206 тысяч раз.
Полгода жила с мумией мужа
Шокирующее видео из Ярославской области посмотрели больше 163 тысяч раз.
Дикий случай: в Переславле-Залесском пожилая женщина полгода жила в квартире с мёртвым мужем. Бабушка думала, что дедушка просто уснул. По всей вероятности, соседей одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы. Бабушка встретила их с крестом в руках. Она отказывалась верить в то, что муж умер.
УМВД по Ярославской области решили проверить полицейского, который выложил ролик в интернет.
Подростка избили в Тутаеве
Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей.
Скандальное видео посмотрели 120 тысяч раз.
Рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций
Рабочие с ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций.
Идея пришла в голову работникам, которые собирают двигатели для предприятий группы ГАЗ. В прошлом году они узнали, что и для этой компании и её работников американцы объявили санкции. Ярославцы записали кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise.
Клип попал на страницы известного британского издания The Times.
Но далеко не все оценили креатив рабочих. Например, известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал ярославцев.
На нашей странице во «ВКонтакте» ролик посмотрели почти 192 тысячи раз.
ДТП пассажирского автобуса с фурой
ДТП с автобусом и фурой произошло 14 сентября на трассе Ярославль — Иваново в Гаврилов-Ямском районе у села Заячий Холм. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), больше 20 пострадали.
Мы поговорили с родными и водителя фуры, и водителя автобуса. Обе стороны говорят, что водители имели большой стаж. А в Гаврилов-Ямском АТП объяснили, почему некоторые пассажиры ехали стоя.
Местные жители предполагают, что водитель фуры мог просто уснуть — неподалеку от места ДТП находится стоянка для дальнобойщиков. Однако эта версия пока не подтверждается официально. Делом занялись следователи, а контроль за расследованием передали в центральный аппарат СК. Пострадавшим и семьям погибших назначили денежные компенсации.
Видео с места аварии посмотрели почти 94 тысячи человек
Ярославец избил женщину из-за парковки
Видео с разборками из-за парковочного места набрало 88 тысяч просмотров.
Взбешённый ярославец избил женщину. Конфликт произошёл из-за парковки во дворе дома по адресу: Ленинградский проспект, 52. Когда разгневанный сосед ударил Наталью, она упала через забор, ударилась головой.
Районный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. По этой статье мужчина может сесть в колонию на два года.
Футболист сбил мячом птицу
Необычный инцидент произошёл в Ярославле во время матча «Шинник» — «Тюмень». Футболист Валерий Цховербов сбил мячом пролетающего над стадионом голубя.
— Greenpeace может не волноваться — птица жива, — сообщил голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин. — Она полетела дальше.
Ролик набрал 94 тысячи просмотров.