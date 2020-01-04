Драка в садике, заводской рэп и почтальон на лодке: 9 видео, которые за год посмотрели больше всего

Мы собрали 9 роликов, которые вы больше всего смотрели Фото: Анастасия Жукова, Илья Бондаренко, Елена Вахрушева

Этот год был щедр на самые разные события и истории — весёлые и грустные, те, которые мотивируют, и те, которые не укладываются в голове. Многие из них сняты на видео. Мы составили топ роликов, которые набрали больше всего ваших просмотров в 2019 году.

Почтальон на лодке



Александра Брыкина победила в конкурсе «Героям — быть!» Фото: Елена Вахрушева

Шурочка удивительная. Её любят и ценят жители отрезанного от большой земли острова. Деревень на острове мало, но каждому почтальон везет всё, что ни попросят. Сейчас, после конкурса, снова повезет. Ей дадут лодку на воздушной подушке.



В садике избили девочку



Дети избивали свою одногруппницу с особой жестокостью Фото: Никита Макарьин / Жесть Ярославль

Скандальное видео увидели больше 212 тысяч человек.

Вместо свадебных подарков — собачий корм

После свадьбы Анастасия и Анатолий поехали в приют Фото: Анастасия Жукова

Эти счастливые молодожёны не получили на свадьбу сервиз. И постельное белье им тоже не подарили. Анастасия и Анатолий Жуковы перед свадьбой попросили каждого из гостей сделать им один и тот же подарок — корм для собак и котиков.

Так, с мешками кошачьего и собачьего корма и пришел каждый из гостей. Все подарки молодожёны отдали в зооприют «Вита». Посчитать, сколько именно, так и не успели — говорят, несколько десятков мешков получилось.

Ролик о доброте жениха и невесты, о заботе об обездоленных собаках и кошечках посмотрели больше 206 тысяч раз.

Полгода жила с мумией мужа

Бабушка думала, что дедушка просто спит Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

Шокирующее видео из Ярославской области посмотрели больше 163 тысяч раз. Дикий случай: в Переславле-Залесском пожилая женщина полгода жила в квартире с мёртвым мужем. Бабушка думала, что дедушка просто уснул. По всей вероятности, соседей одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы. Бабушка встретила их с крестом в руках. Она отказывалась верить в то, что муж умер.

УМВД по Ярославской области решили проверить полицейского, который выложил ролик в интернет.



Подростка избили в Тутаеве

Мальчика били руками и ногами Фото: Тутаев Подслушано / Vk.com

Рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций

Работники завода просят дать им возможность спокойно работать Фото: Илья Бондаренко / YouTube

Рабочие с ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций. Идея пришла в голову работникам, которые собирают двигатели для предприятий группы ГАЗ. В прошлом году они узнали, что и для этой компании и её работников американцы объявили санкции. Ярославцы записали кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise.



Клип попал на страницы известного британского издания The Times.

Но далеко не все оценили креатив рабочих. Например, известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал ярославцев.

На нашей странице во «ВКонтакте» ролик посмотрели почти 192 тысячи раз.

ДТП пассажирского автобуса с фурой

В аварии погибло 8 человек Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Видео с места аварии посмотрели почти 94 тысячи человек

Ярославец избил женщину из-за парковки

Пострадавшая сняла конфликт на видео Фото: Дороги Ярославля / Facebook.com

Видео с разборками из-за парковочного места набрало 88 тысяч просмотров. Взбешённый ярославец избил женщину. Конфликт произошёл из-за парковки во дворе дома по адресу: Ленинградский проспект, 52. Когда разгневанный сосед ударил Наталью, она упала через забор, ударилась головой.

Районный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. По этой статье мужчина может сесть в колонию на два года.



Футболист сбил мячом птицу

Одному голубю досталось за низкий пролёт над стадионом Фото: ФК «Шинник»