«Страшно читать комментарии взрослых»: соцсети готовы порвать подростка, зверски избившего сверстника

Подросток получил десятки сильных ударов по всему телу Фото: Тутаев Подслушано / Vk.com

В Cеть попало видео, на котором подросток жестоко избивает руками и ногами лежащего на земле сверстника. Вокруг толпа других ребят, а за кадром голос смеющейся девушки, которая ищет ракурс повыгоднее. Это произошло в Тутаеве, избивавшего парня знают многие местные жители как крайне трудного подростка с проблемным поведением. Видео вызвало бурную реакцию в Cети. Большинство комментариев по жестокости сравнятся с действиями подростка. Но есть и те, кто пытается объяснить происходящее. — Мальчишки всегда дрались. Мужики, вспомните себя в молодости. Это плохо, когда бьют более слабого противника, не поспоришь. Должны быть какие-то негласные правила. Лежачего не бить, до первой крови... Но посмотрите вокруг: те же водители на дорогах чуть что — и драться монтировками, — пишет пользователь под ником ВедМ.

— Отморозки, для которых жизнь человека ничего не стоит. Ужасно, что нас и наших детей окружают такие твари. Как только можно воспитать такого ублюдка! Куда смотрят родители? Как воспитывают? Где она — ценность жизни? — пишет Наталья Голубкова.

— Читать такие сообщения страшно. Что будет из этих злобных детей в будущем? Полагаю. это должно стать предметом обсуждения в каждой школе. D каждой семье. Ведь это фашизм. Пусть дети сами дадут оценку этому «событию», оценку этим жестокосердным «умникам», — высказалась Светлана. Кто-то считает, что такие случаи происходят в подростковой среде, а значит. тому, кого бьют, надо быть готовым. — А тому парню, что лежит, — учись биться до конца. Нет силы, поднимайся, бери что попало и рви нападавшего, — так считает Виталик Перевалов.

— Это сигнал для его родителей, что настала пора отдать ребёнка в спорт, самбо или кудо. Первый опыт, который заставит самого мальчика пострадавшего задуматься о том, что и армия впереди, да и на улице всякое бывает. А он будущий отец своей семьи, надо будет и жену, и детей защищать, — говорит Максим Халявин.



Большая часть женской аудитории с ужасом отреагировала на увиденное. — Господи, откуда столько жестокости. А если бы он насмерть забил? Тьфу-тьфу. Девочки бы так же смеялись, записывая это? Мне кажется, иногда сами родители не знают, на что способны их дети. Дома они одни, а со сверстниками становятся зверьём. Я сама недавно была подростком, и мы не были такими. У самой растет дочь, не дай бог, чтобы ей попалось такое в жизни. Мальчику выздоровления скорейшего. А девочкам ума, одумайтесь, — написала Анастасия Розованова.

О родителях и их роли в воспитании говорили не много, но многие заметили, что пример показательный, и оставлять случившееся просто так нельзя. — Безнаказанность преступления порождает новое преступление. Как раз к нему это относится. Его постоянно прикрывали то мать, то школа, то ПДН. Отсюда вседозволенность. Таких раньше называли выродками, — анонимно написал читатель портала 76.RU.