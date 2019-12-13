Три недели на лечении: что известно о мальчике, которого жестоко избил сверстник в Тутаеве

В Ярославской области прогремел скандал — в Тутаеве в одном из дворов подростки издевались над сверстником. Один школьник бил другого, остальные смеялись и снимали на видео. Как стало известно порталу 76.RU, нападавший подросток теперь сидит дома, он не ходит в школу по заявлению родителей.
Ребята, знакомые с пострадавшим, говорили, что на лечении он провёл около трёх недель.
— Что касается пострадавшего, то он вновь посещает школу, ему обязательно будет предложена помощь психолога, — рассказала директор департамента образования администрации Тутаевского района Елена Крылова.
Известно, что оба подростка учились в одной школе в параллельных классах.
Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимала всё на видео. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях.