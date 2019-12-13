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Криминал Избили подростка в Тутаеве

Три недели на лечении: что известно о мальчике, которого жестоко избил сверстник в Тутаеве

В Ярославской области дети сняли расправу на видео

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Мальчика били даже тогда, когда он уже упал

Мальчика били даже тогда, когда он уже упал

В Ярославской области прогремел скандал — в Тутаеве в одном из дворов подростки издевались над сверстником. Один школьник бил другого, остальные смеялись и снимали на видео. Как стало известно порталу 76.RU, нападавший подросток теперь сидит дома, он не ходит в школу по заявлению родителей.

Ребята, знакомые с пострадавшим, говорили, что на лечении он провёл около трёх недель.

— Что касается пострадавшего, то он вновь посещает школу, ему обязательно будет предложена помощь психолога, — рассказала директор департамента образования администрации Тутаевского района Елена Крылова. 

Известно, что оба подростка учились в одной школе в параллельных классах.

Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимала всё на видео. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
13 дек 2019 в 22:51

Почему в департаменте образования и омбудсмен молчат! Где оргвыводы? Кто виноват и кого увольнять из-за этого мерзавца и его не далёких подруг? Что, язык онемел.

Гость
13 дек 2019 в 22:36

Почему изверг не в тюрьме?

Гость
13 дек 2019 в 22:32

Надо также над каждым из присутствующих поступить, чтобы на собственной шкуре прочувствовали как это “здорово”!