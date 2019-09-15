«Не доехал до стоянки, чтобы поспать»: версия смертельного ДТП с автобусом и фурой

— На данном участке трассы компанией «Ярдормост» был проведен ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года. Асфальт был уложен на участке практически в полкилометра, в том числе в месте произошедшего ДТП. Нареканий у служб технического надзора к проведенному ремонту нет — он выполнен качественно, — сказал Моисеев.

Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев рассказал о состоянии дороги, на которой вчера, 14 сентября, произошло смертельное ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса.

О причинах ДТП сейчас рассуждают местные жители, те, которые наблюдают движение машин на этом участке каждый. С редакцией связалась местная жительница Ольга.

— Гоняют по этой дороге всегда так, что страшно. А ведь в этом месте дорога не так широка... И там чуть дальше того места, где случилось ДТП, есть стоянка для большегрузов, они там спят. Вероятно, водитель фуры просто не успел доехать до этой стоянки... — считает Ольга.

ДТП произошло у села Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли восемь человек (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков) 27 пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию.

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