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Происшествия Избили ребёнка в садике Эксклюзив

«Ей сейчас тяжело»: воспитательница из садика, где дети избили девочку, стала уборщицей

Внук пожилой женщины из Ярославля, попавшей в центр скандала, рассказал, как они живут

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У Елены Новожиловой 40 лет стажа работы в детском саду

У Елены Новожиловой 40 лет стажа работы в детском саду

Скандал в ярославском детском саду, где дети избили девочку, прогремел на всю страну. В центре истории оказалась 69-летняя воспитательница садика № 236 Елена Новожилова. Именно она в тот день работала на площадке и не уследила за опасными играми детей. 

После того как видео выложили в соцсети, Елена Новожилова попросила у родителей детей прощения и уволилась. Её внук Михаил съездил на передачу «Пусть говорят» и яростно защищал бабушку от нападок.

— Был рабочий момент, она отошла к другим воспитателям на другой участок, — рассказал внук Михаил Прокофьев. — У нее плохо со слухом, но у нее есть слуховой аппарат, она всё слышит. Она работает с основания детсада. Я сам был в этом садике. Она очень хорошая женщина. Ей 69 лет, она работает по 12 часов, — говорил Михаил.

Как сложилась жизнь воспитательницы после громкой истории? Пожилой женщине сейчас непросто. Семье нужны деньги, и Елена Новожилова устроилась на новую работу.

— Она теперь работает уборщицей, зарплата меньше, чем в садике, — рассказал внук Михаил. — Но ей очень тяжело. Хотелось бы, конечно, найти другую работу, полегче.

Видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Через три минуты воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.

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КОММЕНТАРИИ (40)

Иван
11 дек 2019 в 07:49

Тяжело? А кому сейчас легко? Думать нужно было, когда за Путина хором голосовали. 69 лет нужно на пенсии сидеть, а не работать.

Гость
11 дек 2019 в 07:19

Что значит , ей тяжело. Неизвестно какие последствия будут у этого ребёнка. Выполнять надо свои должностные обязанности как положено, а не формально. Недавно я шла около детского сада и опять воспитатели в другом конце участка, а дети бегают с острыми кусками шифера. Я воспитателям кричу, а они лениво реагируют . Видишь ли я их отвлекла от болтовни. Правильно , что уволили , и воспитателя, и заведующую .

Гость
11 дек 2019 в 09:03

Редакция вам,как крокодилам в болото бросает куски мяса,крокодилы довольно урчат....