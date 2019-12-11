«Ей сейчас тяжело»: воспитательница из садика, где дети избили девочку, стала уборщицей

Скандал в ярославском детском саду, где дети избили девочку, прогремел на всю страну. В центре истории оказалась 69-летняя воспитательница садика № 236 Елена Новожилова. Именно она в тот день работала на площадке и не уследила за опасными играми детей.

После того как видео выложили в соцсети, Елена Новожилова попросила у родителей детей прощения и уволилась. Её внук Михаил съездил на передачу «Пусть говорят» и яростно защищал бабушку от нападок.

— Был рабочий момент, она отошла к другим воспитателям на другой участок, — рассказал внук Михаил Прокофьев. — У нее плохо со слухом, но у нее есть слуховой аппарат, она всё слышит. Она работает с основания детсада. Я сам был в этом садике. Она очень хорошая женщина. Ей 69 лет, она работает по 12 часов, — говорил Михаил.

