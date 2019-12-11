«Ей сейчас тяжело»: воспитательница из садика, где дети избили девочку, стала уборщицей

Скандал в ярославском детском саду, где дети избили девочку, прогремел на всю страну. В центре истории оказалась 69-летняя воспитательница садика № 236 Елена Новожилова. Именно она в тот день работала на площадке и не уследила за опасными играми детей.
После того как видео выложили в соцсети, Елена Новожилова попросила у родителей детей прощения и уволилась. Её внук Михаил съездил на передачу «Пусть говорят» и яростно защищал бабушку от нападок.
— Был рабочий момент, она отошла к другим воспитателям на другой участок, — рассказал внук Михаил Прокофьев. — У нее плохо со слухом, но у нее есть слуховой аппарат, она всё слышит. Она работает с основания детсада. Я сам был в этом садике. Она очень хорошая женщина. Ей 69 лет, она работает по 12 часов, — говорил Михаил.
Как сложилась жизнь воспитательницы после громкой истории? Пожилой женщине сейчас непросто. Семье нужны деньги, и Елена Новожилова устроилась на новую работу.
— Она теперь работает уборщицей, зарплата меньше, чем в садике, — рассказал внук Михаил. — Но ей очень тяжело. Хотелось бы, конечно, найти другую работу, полегче.
Видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Через три минуты воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.