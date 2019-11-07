«Я виновата»: воспитательница извинилась перед родителями девочки, которую избили в садике

Сегодня в программе «Пусть говорят» на Первом канале обсудили громкую историю из Ярославля — в садике дети избили 4-летнюю девочку. В студии сидели эксперты и внук воспитательницы, которую обвиняли в том, что она не уследила и допустила драку.

Внук отчаянно защищал бабушку.

Но со своим словом выступила и сама женщина. В первой части программы она рассказала, что дети не дрались, просто озорничали.

— Девочка — новый ребенок, ей трудно вливаться в коллектив. Она домашняя, — сказала Елена Новожилова.