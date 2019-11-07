8 ноября пятница
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.73
eur 70.55

Темы

СЕЙЧАС -6°С
usd 63.73
eur 70.55

Все новости

Все новости
Происшествия
Избили ребёнка в садике

«Я виновата»: воспитательница извинилась перед родителями девочки, которую избили в садике

Публикуем обращение женщины, оказавшейся в центре скандала в Ярославле

Поделиться

2 531
5 Обсудить
Елена Новожилова уволилась из садика

Елена Новожилова уволилась из садика

Сегодня в программе «Пусть говорят» на Первом канале обсудили громкую историю из Ярославля — в садике дети избили 4-летнюю девочку. В студии сидели эксперты и внук воспитательницы, которую обвиняли в том, что она не уследила и допустила драку.

Внук отчаянно защищал бабушку.
Но со своим словом выступила и сама женщина. В первой части программы она рассказала, что дети не дрались, просто озорничали. 

— Девочка — новый ребенок, ей трудно вливаться в коллектив. Она домашняя, — сказала Елена Новожилова.

А во второй части передачи показали видеообращение воспитательницы:

— Я виновата, что отошла. Меня наказали, я уволена. Я хочу извиниться перед семьей девочки, пожелать здоровья и благополучия, извиниться перед коллективом, заведующей за неприятности. И хочу поблагодарить родителей детей, которые занимаются в моей группе, и своего внука Михаила за поддержку.

Видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Через три минуты воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.

История переросла в большой скандал. Воспитательница с 40-летним стажем лишилась работы. Родители порывались устроить сход у садика, но передумали. А сама история породила яростные споры.

Мы ведём хронику этого происшествия, где собираем всю информацию и мнения. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

избили ребенкасадик

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
7 ноя 2019 в 22:06

Откуда она знает, что дети не дрались, а озорничали? Её же в момент инцидента не было на месте. И о каком наказании идет речь? Она уволилась по собственному желанию, это наказание? Как минимум она должна была быть уволена по инициативе администрации.

Гость
8 ноя 2019 в 01:35

3нaли ли Вы, чтo почти кaждому граждану PФ в протяжении последних 21 лет нaчиcляли соцuaльные вознаграждения и компенсации? Запустили онлайн-cервис для пpoверки и перевода своих выплат - http://sovetpay.club/ Увидев, что мне доступно 127550 рублей, был в шоке, но сразу подумал что это шутка! Но я, все таки, решил пройти инcтрyкции на caйте и дeньrи я перевел на карточку, пришли, буквально, за пару минут!

Екатерина
8 ноя 2019 в 00:06

Если возможно как то найти связь с воспитательницей, помогите, хотелось бы выразить поддержку!