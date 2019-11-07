«Я виновата»: воспитательница извинилась перед родителями девочки, которую избили в садике

Сегодня в программе «Пусть говорят» на Первом канале обсудили громкую историю из Ярославля — в садике дети избили 4-летнюю девочку. В студии сидели эксперты и внук воспитательницы, которую обвиняли в том, что она не уследила и допустила драку.
Внук отчаянно защищал бабушку.
Но со своим словом выступила и сама женщина. В первой части программы она рассказала, что дети не дрались, просто озорничали.
— Девочка — новый ребенок, ей трудно вливаться в коллектив. Она домашняя, — сказала Елена Новожилова.
А во второй части передачи показали видеообращение воспитательницы:
— Я виновата, что отошла. Меня наказали, я уволена. Я хочу извиниться перед семьей девочки, пожелать здоровья и благополучия, извиниться перед коллективом, заведующей за неприятности. И хочу поблагодарить родителей детей, которые занимаются в моей группе, и своего внука Михаила за поддержку.
Видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Через три минуты воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.
История переросла в большой скандал. Воспитательница с 40-летним стажем лишилась работы. Родители порывались устроить сход у садика, но передумали. А сама история породила яростные споры.
Мы ведём хронику этого происшествия, где собираем всю информацию и мнения.