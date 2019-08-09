Правоохранители проверят полицейского, выложившего видео про бабушку, которая жила с покойником

УМВД по Ярославской области проверит полицейского, который выложил в интернет видео про бабушку, которая полгода жила с мёртвым дедушкой.

— По факту появления в интернете видеосъёмки с мобильного телефона сотрудника полиции руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в областном УМВД.

Напомним, что инцидент в Переславле-Залесском стал известен на всю страну. Пожилая женщина несколько месяцев жила с мёртвым мужем, думая, что он просто спит. Всё это время мужчина лежал на кровати. Когда в дом к старушке нагрянули правоохранительные органы, дедушка уже превратился в мумию.