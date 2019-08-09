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Правоохранители проверят полицейского, выложившего видео про бабушку, которая жила с покойником

Дикий случай в Ярославской области стал известен на всю страну

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Бабушка не верила, что её муж умер

Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

УМВД по Ярославской области проверит полицейского, который выложил в интернет видео про бабушку, которая полгода жила с мёртвым дедушкой.

— По факту появления в интернете видеосъёмки с мобильного телефона сотрудника полиции руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в областном УМВД.

Напомним, что инцидент в Переславле-Залесском стал известен на всю страну. Пожилая женщина несколько месяцев жила с мёртвым мужем, думая, что он просто спит. Всё это время мужчина лежал на кровати. Когда в дом к старушке нагрянули правоохранительные органы, дедушка уже превратился в мумию.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
9 авг 2019 в 18:02

Не за что наказывать полицейского. Мне любопытно, а где дети(внуки) у этой пожилой четы?! Если, нет и не было, тогда вопрос снят. А, если же из родни кто то есть... ^_^ .. . тогда, простите, это полный п***** по сути человек находится в неадекватном состоянии, проживая полгода с мумифицированым телом. Тут конечно много вопросов, как человек сам себя обслуживал, находясь по сути в беспомощном состоянии, а, почтальон приносящий пенсию ( если не карта) ? в конце концов , кто то должен был ходить в магазин, готовить, оплачивать коммунальные платежи... какое то чудо дивное, человек находится рядом с источником повышенной опасности ( трупом) как она не погибла от анаэробного заражения ... не понятно. ^_^
тут либо все под контролем было, либо бабуля просто - дуру сейчас включила...

Гость
9 авг 2019 в 16:42

сказали бы спасибо что он вообще поднял эту тему. а то что бабка с мумией живет - это норм. а что это огласке передали - о ужас нарушение порядка.

ольга
9 авг 2019 в 18:40

Наказывать за то что довел бездушие соседей и родни до людей это правильное решение ,бабушка однозначно больна а окружающая среда жестока и он это показал на примере,люди будьте более внимательны к друг другу