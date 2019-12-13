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Криминал Избили подростка в Тутаеве Подробности

Мучил даже малышей: что известно о подростке, который зверски избил школьника в Тутаеве

Новые подробности скандальной истории в Ярославской области

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Толпа детей просто смотрела, как избивают мальчика

Толпа детей просто смотрела, как избивают мальчика

Стали известны новые подробности скандала, разразившегося в Тутаеве. Там 14-летний подросток жестоко избил сверстника. Историю прокомментировала директор департамента образования администрации Тутаевского района Елена Крылова. 

Оказалось, подросток давно доставлял проблемы.

— Этот ученик отличался нестандартным поведением. Агрессия, проблемы с дисциплиной — задевал малышей, провоцировал старшеклассников. В школе им плотно занимались специалисты: психолог, дефектолог, социальный педагог, классный руководитель; родителей вызывали уже не только в школу, но и в департамент образования администрации Тутаевского района. Подросток не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, поэтому состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказала Елена Крылова.

В местном департаменте говорят — в последние полгода ситуация изменилась. Подросток начал учиться, участвовать в жизни школы, исчезли проблемы с дисциплиной.

— Его даже сняли с учета, но случился вот такой срыв. К сожалению, несмотря на положительные изменения в поведении, контролировать его жизнь вне школы педагоги не могут. Сейчас подросток находится дома по заявлению родителей, — уточнили в департаменте.

Сам подросток, который отказался разговаривать после того, как история выплыла, теперь закрыл свою страницу в соцсетях.

Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимала всё на видео.

После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах.

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КОММЕНТАРИИ (15)

гость
13 дек 2019 в 15:33

А что про подростка который первоклассника за писюн трогал?

Гость
13 дек 2019 в 15:28

Третья статья за день, а мы все не реагируем. Печалька

Брагинойд
13 дек 2019 в 15:23

Что там на Тутаевском?