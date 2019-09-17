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Сын водителя фуры, погибшего в ДТП с автобусом: «Отец не мог лихачить, он в дальнобое с 95 года»

Молодой человек выдвинул свою версию смертельной аварии в Ярославской области

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Анатолию Калишу было 58 лет

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, Анатолий Калиш / Ok.ru

Редакция портала 76.RU поговорила с сыном водителя фуры, которая столкнулась с автобусом, полным пассажиров, в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября.

Сын Анатолия Калиша Николай убеждён: лихачить, рискнуть жизнью, пойдя, например, на обгон, отец не мог — он был опытным водителем.

— Стаж у отца около 40 лет. В дальнобое — с 95 года. Он был очень внимателен на трассе. И был первоклассным водителем. Думаю, на случившееся что-то повлияло, вероятно, состояние здоровья. Может быть, сердце... — предполагает Николай.

Также была другая версия — предполагали, что водитель фуры очень хотел спать и торопился до стоянки для большегрузов, которая находится как раз около села, где случилось ДТП.

Простятся с Анатолием Калишем в Ярославской области — он сам был отсюда, позже семья переехала.

ДТП с автобусом и фурой у села Заячий Холм стало причиной гибели 8 человек. Еще больше 20 пострадали. Часть пострадавших в очень тяжёлом состоянии.

Вся оперативная информация и подробности — в нашей трансляции.

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