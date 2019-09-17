Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом выплатят из бюджета больше 10 миллионов рублей

Специалисты правительства Ярославской области подготовили постановление, в котором определён порядок выплат семьям погибших и пострадавшим в ДТП около села Заячий-Холм. Деньги будут выделены из резервного фонда регионального бюджета.



— Общий размер выплат составит 10 миллионов 800 тысяч рублей, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Семьям погибших будет выделено по миллиону рублей. Пострадавшим — по сто тысяч. Выплаты производятся по заявительному принципу.



За получением денег нужно обращаться в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, управление социальной защиты населения и труда администрации Гаврилов-Ямского района, а также Даниловского района, где проживали две погибшие женщины.

