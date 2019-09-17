Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом выплатят из бюджета больше 10 миллионов рублей

На месте аварии погибло 7 человек, ещё один позже умер в больнице
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Специалисты правительства Ярославской области подготовили постановление, в котором определён порядок выплат семьям погибших и пострадавшим в ДТП около села Заячий-Холм. Деньги будут выделены из резервного фонда регионального бюджета.
— Общий размер выплат составит 10 миллионов 800 тысяч рублей, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Семьям погибших будет выделено по миллиону рублей. Пострадавшим — по сто тысяч. Выплаты производятся по заявительному принципу.
За получением денег нужно обращаться в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, управление социальной защиты населения и труда администрации Гаврилов-Ямского района, а также Даниловского района, где проживали две погибшие женщины.
Кроме того, пострадавшие пассажиры рейсового автобуса, которые приобрели билеты в кассах, могут получить выплату от компании «ВСК», которая является страховщиком по данному случаю.
Телефоны для справок:
- департамент труда и социальной защиты населения Ярославской области — (4852) 400-332;
- управление социальной защиты населения и труда Гаврилов-Ямского района — (48534) 2-06-51;
- управление социальной защиты населения и труда Даниловского района — (48538) 5-19-65;
- компания «ВСК» — (4852) 59-37-43, 59-37-46, добавочные номера: 28-56, 28-55, 28-57.
Страшное ДТП в Гаврилов-Ямском районе у села Заячий-Холм произошло 14 сентября в 10:45. Столкнулись фура и автобус с пассажирами. Погибли 8 человек, 27 пострадали. Семьям погибших и пострадавшим назначены выплаты из резервного фонда правительства области.
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