«Стала звездой»: за почтальона Шурочку с Юршинского острова голосует вся Россия

Каждый день Александра на почтовом велосипеде доезжает до причала, садится на лодку и, переплыв на вёсельной лодке Рыбинское водохранилище, забирает в своём отделении в посёлке Судоверфь почту. Затем снова берётся за весла и на острове снова пересаживается на велосипед, на котором преодолевает ежедневно 16 километров.

Шурочка (так её называют местные) — единственный почтальон, который 27 лет, несмотря на непогоду, высокие волны, холод, на вёсельной лодке доставляет почту и всё необходимое жителям пяти деревень острова Юршинского в Рыбинском водохранилище.

За весь период работы Александра Брыкина преодолела на лодке более 16 тысяч километров и еще свыше 100 тысяч километров по острову проехала на двухколесном транспорте.



Помимо работы Александра Брыкина помогает пожилым жителям острова: снимает показания счётчиков, оплачивает квитанции, покупает и привозит продукты, лекарства, измеряет давление, кормит оставленного без присмотра кота и обязательно беседует по душам с пожилыми жительницами острова. На острове о ней говорят: «Наша палочка-выручалка! Без нее нам не жить».



Этим летом журналисты 76.RU побывали в гостях у почтальона Шурочки и показали, как она живёт и работает.

— В этом году Александра Брыкина, можно сказать, стала звездой — прославилась во многих многих СМИ: 76.RU, НТВ, ОТР, «Аргументы и факты», РИА «Новости», «Мир», Russia Today и даже Associated Press, — рассказали в пресс-службе «Почты России».

