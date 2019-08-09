«Он живой. Просто спит»: в Ярославской области бабушка полгода жила в квартире с мёртвым дедушкой

Дикий случай в Ярославской области: в Переславле-Залесском пожилая женщина полгода жила в квартире с мёртвым мужем. Бабушка думала, что дедушка просто уснул.

По всей вероятности, соседей одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы. Бабушка встретила их с крестом в руках. Она отказывалась верить в то, что муж умер.

— Что с мужем у вас? — спросили у хозяйки квартиры.

— Он живой. Точно. Сто процентов. Говорить не может. Он спит. Уйдите, ради бога! — взмолилась старушка.