«Он живой. Просто спит»: в Ярославской области бабушка полгода жила в квартире с мёртвым дедушкой

Бабушка думала, что дедушка просто спит
Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com
Дикий случай в Ярославской области: в Переславле-Залесском пожилая женщина полгода жила в квартире с мёртвым мужем. Бабушка думала, что дедушка просто уснул.
По всей вероятности, соседей одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы. Бабушка встретила их с крестом в руках. Она отказывалась верить в то, что муж умер.
— Что с мужем у вас? — спросили у хозяйки квартиры.
— Он живой. Точно. Сто процентов. Говорить не может. Он спит. Уйдите, ради бога! — взмолилась старушка.
Всё это время дедушка лежал на кровати. За полгода он уже успел превратиться в мумию.
В УМВД по Ярославской области подтвердили, что данный инцидент произошёл в Переславле-Залесском. СУ СК РФ по Ярославской области отказалось комментировать произошедшее.