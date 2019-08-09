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«Он живой. Просто спит»: в Ярославской области бабушка полгода жила в квартире с мёртвым дедушкой

Мужчина уже превратился в мумию

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Бабушка думала, что дедушка просто спит

Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

Дикий случай в Ярославской области: в Переславле-Залесском пожилая женщина полгода жила в квартире с мёртвым мужем. Бабушка думала, что дедушка просто уснул.

По всей вероятности, соседей одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы. Бабушка встретила их с крестом в руках. Она отказывалась верить в то, что муж умер.

— Что с мужем у вас? — спросили у хозяйки квартиры.

— Он живой. Точно. Сто процентов. Говорить не может. Он спит. Уйдите, ради бога! — взмолилась старушка.

Всё это время дедушка лежал на кровати. За полгода он уже успел превратиться в мумию.

В УМВД по Ярославской области подтвердили, что данный инцидент произошёл в Переславле-Залесском. СУ СК РФ по Ярославской области отказалось комментировать произошедшее.

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КОММЕНТАРИИ (3)

стас
9 авг 2019 в 10:18

Просто полгода получала дедушкину пенсию. вот и все

Марина
9 авг 2019 в 10:17

По моему бабушку пора спасать!

Гость
9 авг 2019 в 10:12

Одинокие и некому не нужные старики.