Уголовное дело ярославца, избившего женщину из-за места на парковке, передали в суд

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Мужчина угрожал женщине убийством за то, что соседка заняла «его место»
Пострадавшая сняла конфликт на видео
Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор 51-летнему ярославцу, накинувшемуся на женщину из-за места на парковке.
Случай произошёл в феврале во дворе дома № 52 по Ленинградскому проспекту. Потасовка между соседями попала на видео.
— Ты почему к моей двери подходишь? Почему? Сейчас убью! — кричал мужчина и размахивал кулаками.
В итоге он набросился на 42-летнюю женщину, та упала через забор, ударилась головой.
Прокуратура района возбудила дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. По этой статье мужчина может сесть в колонию на два года. Минимальным наказанием являются обязательные работы. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.