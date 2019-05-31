Уголовное дело ярославца, избившего женщину из-за места на парковке, передали в суд

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор 51-летнему ярославцу, накинувшемуся на женщину из-за места на парковке.

Случай произошёл в феврале во дворе дома № 52 по Ленинградскому проспекту. Потасовка между соседями попала на видео.

— Ты почему к моей двери подходишь? Почему? Сейчас убью! — кричал мужчина и размахивал кулаками.



В итоге он набросился на 42-летнюю женщину, та упала через забор, ударилась головой.

