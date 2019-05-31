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Город

Уголовное дело ярославца, избившего женщину из-за места на парковке, передали в суд

Мужчина угрожал женщине убийством за то, что соседка заняла «его место»

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Пострадавшая сняла конфликт на видео

Фото: Дороги Ярославля / Facebook.com

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор 51-летнему ярославцу, накинувшемуся на женщину из-за места на парковке. 

Случай произошёл в феврале во дворе дома № 52 по Ленинградскому проспекту. Потасовка между соседями попала на видео.

— Ты почему к моей двери подходишь? Почему? Сейчас убью! — кричал мужчина и размахивал кулаками. 

В итоге он набросился на 42-летнюю женщину, та упала через забор, ударилась головой

Прокуратура района возбудила дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. По этой статье мужчина может сесть в колонию на два года. Минимальным наказанием являются обязательные работы. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гостья
31 мая 2019 в 07:53

Посадить и как можно на больший срок. В следующий раз будет знать как распускать свои грабли.