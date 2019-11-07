«В 69 лет работает по 12 часов»: где была воспитательница, когда дети в садике избивали девочку

Скандал с избиением 4-летней девочки в детском саду в Ярославле обсудили на программе «Пусть говорят» на Первом канале. Сегодня передача вышла в эфир. В студию приехал внук воспитательницы, в адрес которой было много упреков после публикации видео.
— Был рабочий момент, он отошла к другим воспитателям на другой участок, — рассказал внук Михаил Прокофьев. — У нее плохо со слухом, но у нее есть слуховой аппарат, она все слышит. Она работает с основания детсада. Я сам был в этом садике. Она очень хорошая женщина. Ей 69 лет, она работает по 12 часов.
Внук воспитательницы считает, что виноват во всем человек, снявший на видео детскую драку. Ролик внук сам показал бабушке.
— Она в шоке, — говорит Михаил. — Бабушка уволилась, чтобы её не уволили по статье. Не хочет, чтобы вышло так, что она столько лет проработала, а теперь её...
Напомним, видео драки на прогулке в детском саду выложил в соцсети очевидец. На кадрах видно, как несколько детей бьют руками, пинают, тыкают головой в землю одну девочку. Реакции взрослых все это время не было. Только в конце воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.
Мы ведём хронику этого происшествия, где собираем всю информацию и мнения.