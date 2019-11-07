«В 69 лет работает по 12 часов»: где была воспитательница, когда дети в садике избивали девочку

Скандал с избиением 4-летней девочки в детском саду в Ярославле обсудили на программе «Пусть говорят» на Первом канале. Сегодня передача вышла в эфир. В студию приехал внук воспитательницы, в адрес которой было много упреков после публикации видео.



— Был рабочий момент, он отошла к другим воспитателям на другой участок, — рассказал внук Михаил Прокофьев. — У нее плохо со слухом, но у нее есть слуховой аппарат, она все слышит. Она работает с основания детсада. Я сам был в этом садике. Она очень хорошая женщина. Ей 69 лет, она работает по 12 часов.