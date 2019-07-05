Клип работников Ярославского моторного завода опубликовал британский The Times

Видео, где рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций под кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise, попал на страницы известного британского издания The Times. Видео опубликовано на официальном сайте СМИ под заголовком: «Сотрудники завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, выпустили протестный реп в стиле Coolio против американских санкций».



В статье к клипу журналист The Times написал:



— Господин Дерипаска недавно заявил, что ГАЗ находится на грани банкротства, потому что санкции стоили ему контрактов. ГАЗ сообщает, что крах компании может повлечь за собой увольнения до 400 000 человек.

