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Страна и мир

Клип работников Ярославского моторного завода опубликовал британский The Times

Теперь рэп рабочих услышат за рубежом

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Материал вышел на сайте вечером 4 июля

Фото: скриншот с сайта Thetimes.co.uk

Видео, где рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций под кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise, попал на страницы известного британского издания The Times. Видео опубликовано на официальном сайте СМИ под заголовком: «Сотрудники завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, выпустили протестный реп в стиле Coolio против американских санкций».

В статье к клипу журналист The Times написал:

— Господин Дерипаска недавно заявил, что ГАЗ находится на грани банкротства, потому что санкции стоили ему контрактов. ГАЗ сообщает, что крах компании может повлечь за собой увольнения до 400 000 человек.

Напомним, идея записать ролик пришла в голову ярославским рабочим тогда, когда они узнали, что американцы объявили санкции как для предприятия ГАЗ, так и для самих рабочих.

— Мы надеемся, что нас услышат и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели как можно больше людей, — рассказал автор песни Илья Бондаренко.

Но далеко не все оценили креатив рабочих. Например, известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал ярославцев.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Хрен Пожухлый
5 июл 2019 в 15:58

Какой позор! Какой позор на весь мир!

Яисамвсезнаю
5 июл 2019 в 15:57

Олег Дерипаска развалил моторный завод , лишил людей тысячи рабочих мест , они обвиняют США )) Маразм крепчал .

нам начальник приказал
5 июл 2019 в 15:54

угрюмые, голодные лица! если бы раньше в шапках ушанках и ватниках то сегодня в новой спецухе. видимо выданной по случаю съемок. у меня где работаю тоже рекламу про шарагу ту снимали, выдали работягам новую робу а после съемок велели сдать.