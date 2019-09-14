«Люди кричали от боли»: пассажир автобуса рассказал, что творилось в салоне во время ДТП

Это жуткое ДТП унесло жизни семи человек. В соцсетях люди соболезнуют родственникам погибших, списки которых уже опубликованы. Ярославский студент, попрсивший не называть его имени, был в числе пассажиров того самого автобуса Ярославль — Гаврилов-Ям. Он вместе с одноклассником ехал в родной город Гаврилов-Ям, где в этот день был ретроматч. Некоторые пассажиры ехали на это мероприятие.



— Мне повезло, отделался только синяками. Мой друг тоже в рубашке родился. Пара человек стояли, им больше повезло, а кто сразу за водителем сидели и кто в конце ехал, им очень сильно досталось. Мы сидели посередине, — рассказал парень.

