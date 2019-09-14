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ДТП с 7 погибшими
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«Люди кричали от боли»: пассажир автобуса рассказал, что творилось в салоне во время ДТП

Молодой человек ехал в Гаврилов-Ям вместе с другом

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Авария случилась в 10:45

Фото: правительство Ярославской области

Это жуткое ДТП унесло жизни семи человек. В соцсетях люди соболезнуют родственникам погибших, списки которых уже опубликованы. Ярославский студент, попрсивший не называть его имени, был в числе пассажиров того самого автобуса Ярославль — Гаврилов-Ям. Он вместе с одноклассником ехал в родной город Гаврилов-Ям, где в этот день был ретроматч. Некоторые пассажиры ехали на это мероприятие.

— Мне повезло, отделался только синяками. Мой друг тоже в рубашке родился. Пара человек стояли, им больше повезло, а кто сразу за водителем сидели и кто в конце ехал, им очень сильно досталось. Мы сидели посередине, — рассказал парень.

Что творилось в салоне после аварии, молодой человек помнит отчётливо. 

— Все случилось быстро, увидел только фуру и хлопок. Думать времени не было, пока всем помогали вылезти. Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо, проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей. Минут 15 ждали, пока скорая со спасателями приедут. Жуть, очень много крови было. 

Среди погибших — оба водителя и пассажирки автобуса. Мы смогли установить личность дальнобойщика, фура которого выехала на встречку и столкнулась с ПАЗом. О трагедии его семья узнала от корреспондента 76.RU.

Подробности и актуальная информация в нашей онлайн-трансляции.

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