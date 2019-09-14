«Люди кричали от боли»: пассажир автобуса рассказал, что творилось в салоне во время ДТП

Авария случилась в 10:45
Фото: правительство Ярославской области
Это жуткое ДТП унесло жизни семи человек. В соцсетях люди соболезнуют родственникам погибших, списки которых уже опубликованы. Ярославский студент, попрсивший не называть его имени, был в числе пассажиров того самого автобуса Ярославль — Гаврилов-Ям. Он вместе с одноклассником ехал в родной город Гаврилов-Ям, где в этот день был ретроматч. Некоторые пассажиры ехали на это мероприятие.
— Мне повезло, отделался только синяками. Мой друг тоже в рубашке родился. Пара человек стояли, им больше повезло, а кто сразу за водителем сидели и кто в конце ехал, им очень сильно досталось. Мы сидели посередине, — рассказал парень.
Что творилось в салоне после аварии, молодой человек помнит отчётливо.
— Все случилось быстро, увидел только фуру и хлопок. Думать времени не было, пока всем помогали вылезти. Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо, проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей. Минут 15 ждали, пока скорая со спасателями приедут. Жуть, очень много крови было.
Среди погибших — оба водителя и пассажирки автобуса. Мы смогли установить личность дальнобойщика, фура которого выехала на встречку и столкнулась с ПАЗом. О трагедии его семья узнала от корреспондента 76.RU.
Подробности и актуальная информация в нашей онлайн-трансляции.